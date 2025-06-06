Це дівчача справа! Автор о равенстве, гендерных стереотипах и изменениях в обществе

“Вы хотите работать у нас, но, скажите, пожалуйста, есть ли у вас дети? Вы ведь, наверное, будете сидеть с ними во время болезни, нам такие работники не нужны…”.

“Женщине не место в политике/Есть женские и мужские обязанности”.

“Женщины слишком эмоциональны и иррациональны, а мужчины — руководствуются холодным разумом”.

Кажется, каждая девушка и женщина много раз сталкивалась с гендерными стереотипами. На работе или учебе, в отношениях или просто во время разговора с соседями — иногда мировоззрение современных людей не исключает возможность продуцировать откровенно сексистские “шутки” или взгляды.

Помню, как на третьем курсе университета я также столкнулась с откровенным “Это не девичье дело” от скандально известного преподавателя. На мой материал на экономическую тематику он отреагировал так: “Зайка, ну какая экономика? Ну ты же девочка, тебе о культуре, кухне, детях писать нужно”.

Впоследствии благодаря активной позиции студентов, общественных деятелей и журналистов руководство КНУ ННИЖ расторгло контракт с преподавателем из-за сексистских высказываний и пророссийской пропаганды, которую он воспроизводил на лекциях.

Проблема же состоит не только в поступках и словах таких людей, но и в терпении подобных взглядов в обществе. Ведь именно здесь начинаются “бьет — значит любит”, “женщина должна заботиться о семье”, “женской дружбы не существует”, “слабый пол” и много других мифов и искаженного восприятия женщин.

И это я не вспомнила еще рекламу, которая объективизирует женское тело — когла понять, что именно здесь пытаются продать, сложно; так называемый розовый налог; популизм на теме “женственного”; разное отношение к детям в школах, где “девочки более усидчивые и умные, а мальчики — озорники”, но почему-то во взрослом возрасте руководящие должности чаще занимают мужчины, а не женщины.

Почему об этом следует говорить? Как бороться с гендерными стереотипами в юном возрасте? Способно ли на это влиять образование? Об этом и больше мы пообщались с книжным блогером, феминисткой и автором бестселлера на Книжном Арсенале Це дівчача справа Анной Повх.

Феминистическая, искренняя и поддерживающяя — о книге Це дівчача справа

На нынешнем Книжном Арсенале книга Це дівчача справа попала в ТОП-5 продаж издательства Ранок.

— Я очень радуюсь этому факту, ведь это не просто праздник для меня как автора. Я очень рада, что книга с феминистической тематикой привлекла аудиторию. Это значит, что в обществе есть запрос на эту тему, на такие изменения, что мы ближе к здоровому отношению к феминизму и гендерному равенству, чем кажется, — признается автор Анна Повх.

По ее словам, мамы покупали книгу для своих дочерей, и это заставляло действительно радоваться. Ибо, в отличие от самой Анны и многих девушек поколения ранних 2000-х, которым дарили Энциклопедию маленькой леди, современные подростки будут держать в руках книгу-манифест, что девичье дело — любое, которое тебе нравится.

— Наверное, написать книгу мечтают все дети, испытывающие склонность к письму. Было ли это и твоей мечтой с детства? Или идея появилась в старшем возрасте?

— У меня действительно с детства была мечта написать книгу. Я даже писала романы в подростковом возрасте — это давно было моим хобби. И вообще я не просто мечтала, а планировала когда-нибудь издать собственную книгу и быть активно вовлеченной в украинскую книжную сферу.

Однако думала, что это будет некий художественный текст. Стать автором нонфикшн книги я не мечтала, потому что мне казалось, что работать над такими изданиями гораздо сложнее.

— Сколько времени ты работала над рукописью, потом над изданием?

— Над текстом я работала несколько месяцев. То есть искала и прорабатывала истории героинь и работала над своими текстами о каждом стереотипе, дополняющем эти истории.

В целом процесс подготовки занял почти два года, потому что книга имеет очень много иллюстраций от Ольги Гайдуш, поэтому это тоже потребовало много времени. Также ее рецензировали эксперт по теме гендерного равенства и затем психолог. Этапов работы прошло много и это был длительный процесс, — вспоминает Анна.

Работу над книгой девушка начала уже имея договоренность с издательством: то есть сначала согласовали идею проекта о гендерных стереотипах, а после началась работа над рукописью.

— Есть ли в книге Це дівчача справа твоя история? Можешь рассказать, с какими стереотипами ты лично боролась в жизни?

— Моя история начинает книгу и освещает тему стереотипов о теле. Она о менструации, о том, что не стоит стесняться природного процесса, который есть в теле женщин и девушек.

Конечно, не каждый из описанных стереотипов затрагивал меня лично, но многие из них я наблюдала в обществе, они просто существовали вокруг, пока я взрослела.

А уже взрослой, заинтересовавшись темой гендерного равенства, я стала переосмысливать их для себя: внешность девушек и женщин необязательно должна вписываться в шаблоны красоты; что это не обязанность женщины — быть “хранительницей”, заботиться о быте; что отношения в паре могут быть партнерскими и равными; что девушки не должны быть милыми и нежными, а проявлять амбициозность, отстаивать свое мнение, быть лидером — это также “женственно”.

Даже празднование 8 марта как праздника женщин. Я переосмыслила его недавно — примерно четыре года назад. Ведь всю жизнь в школе, дома, в информационном пространстве вокруг была традиция поздравлять женщин с “женским праздником, с днем ​​весны и красоты”. А потом я открыла для себя подлинную историю этого дня.

Так что на собственном опыте могу сказать, что борьба со стереотипами начинается с осведомленности. Когда узнаешь о подлинном смысле чего-то, углубляешься в тему, то хочется это изменить в своей жизни.

— Учитывая историю в книге, какие стереотипы ты могла бы назвать наиболее распространенными?

— На самом деле не могу выделить определенные стереотипы, которые наиболее популярны, потому что таких очень много. Даже, учитывая комментарии, которые появились в соцсетях, когда вышли первые материалы о книге, видно, что многие до сих пор убеждены во вредности феминизма и гендерного равенства, потому что это, мол, снижает рождаемость и учит женщин “неправильных ценностей”.

В книге я развенчиваю такие мифы и объясняю, что такое феминизм, зачем существует, почему гендерное равенство не достигнуто, даже если так кажется на первый взгляд.

Далее — стереотипы о женских и неженских занятиях. Среди описанного в книге есть история военнослужащей, потому что для меня очень важно было показать, что защита страны — это и женское дело. Однако многие до сих пор придерживаются мнения, что военная служба — исключительно мужская сфера.

Конечно, в украинской армии гораздо больше мужчин, но доля женщин тоже велика. Особенно, если учесть, когда вообще для женщин стала доступна эта сфера.

Также до сих пор распространено представление, что самый главный способ самореализации для женщин — это создание семьи и материнство, и что нужно стремиться прежде всего к этому.

Мне хочется, чтобы девушки-подростки понимали: у них есть много возможных сценариев будущего.

Они действительно могут стремиться построить романтические отношения, а затем создать семью, а могут прилагать усилия для профессиональной реализации в любой сфере. А еще можно совмещать это. Не существует какого-то “настоящего женского счастья”, оно — для каждой свое, и это могут быть совершенно разные вещи.

Например, у Це дівчача справа есть история о том, как героиню в детстве пугали, что никто не возьмет ее замуж, если она не будет уметь готовить. Будто бы перспектива создания семьи зависит исключительно от бытовых умений. А мне бы хотелось, чтобы современные девушки не слышали подобных замечаний.

— Если бы ты могла описать свою книгу тремя словами — что бы это было за слова?

Феминистическая, искренняя и поддерживающая.

Феминистическая — потому что так я и позиционирую свою книгу, даже целую главу посвящаю теме феминизма. Ведь ценности, которые она несет, именно такие, хотя многие люди до сих пор опасаются слова феминизм.

Искренняя — мне кажется, что я говорю с аудиторией наравне, не пытаюсь поучать или объяснять. А еще истории героинь действительно искренни и честны, и я очень благодарна всем им за то, что они поделились ими.

Поддерживающая — потому что это моя цель — поддержать девушек во время их взросления, показать, что с ними все окей, независимо от того, кем они хотят стать, чем интересуются, как хотят выглядеть. И что это окей — не вписываться в шаблоны общества о том, какими должны быть девушки и женщины, — делится Анна.

Какие стереотипы легли в основу книги

— Как ты выбирала истории, которые осветила в книге?

— В книге 36 историй поровну в шести тематических разделах. Сначала я сформировала список стереотипов, о которых хотелось написать: о теле и внешности, о сферах интересов и работы, о чертах характера, об отношениях и теме феминизма в целом.

И еще одна глава собрала в себе разные стереотипы, которые не попали в предыдущие — например, о том, что розовый цвет — только для девушек, или что написанная женщинами литература — исключительно романтична и о любви.

Имея уже список стереотипов, я начала искать истории. Иногда случалось, что одной теме подходило несколько историй, и тогда я выбирала более иллюстративную, яркую. Иногда один человек мог поделиться двумя разными историями.

Мне хотелось, чтобы была разная репрезентация: то есть, чтобы были истории от девушек-сверстников аудитории, и от взрослых женщин.

— Твоя книга ориентирована на девочек-подростков, но как считаешь, уместна ли она для мальчиков и взрослых женщин и мужчин? Почему?

— Целевая аудитория книги — это действительно девушки-подростки. Я в тексте обращаюсь именно к читательницам и истории там — о женщинах и девушках. Даже название — Це дівчача справа. Поэтому, скорее всего, мальчики могут не обратить на нее внимание.

На самом деле в социуме существуют также гендерные стереотипы о парнях и мужчинах, они другие и о них тоже можно сделать какой-нибудь похожий проект. Ибо тема гендерных стереотипов — она не исключительно о девушках и их воспитании. И мне очень хотелось бы, чтобы ребята тоже интересовались этой темой.

Что касается взрослых женщин, то думаю, что для них книга могла бы также быть интересной. Ибо, во-первых, она написана не по-детски, но доступно объясняет, откуда появились и почему продолжают существовать определенные стереотипы. И вполне может быть вводной для того, чтобы дальше интересоваться темой поглубже.

Также, конечно, она будет полезна родителям, воспитывающим дочерей.

А еще я, например, интересуюсь книгами на феминистическую тематику, которые выходят на украинском книжном рынке, даже если я не очень их целевая аудитория. Мне хочется собирать свою феминистическую книжную полочку, поэтому меня подобная книга могла бы заинтересовать, даже несмотря на то, что я уже знаю, о чем в ней идет речь.

— Как насчет следующих книг? Есть уже наработки или идеи?

— Как уже упоминала сначала, я мечтала написать художественную книгу. И такие планы у меня до сих пор остаются. Думаю, что, скорее всего, следующая моя книга будет именно художественным романом.

Сейчас я уже работаю над определенным текстом, скажу только, что он не подростковый и о нашей современности. Но это пока только творческий процесс, я еще не искала издателя, поэтому не могу сейчас сказать ничего более конкретного, — признается автор.

Как образование влияет на гендерные стереотипы

— Если бы ты могла повлиять глобально на формирование образования в школах, что, по твоему мнению, могло бы улучшить ситуацию с гендерным разрывом в стране? На что следует обратить внимание преподавателям и родителям?

— Кроме того, что я написала книгу, я еще и работаю в феминистской организации и мы занимаемся, в частности, темой сексуального образования. Это очень комплексная тема, включающая, в частности, вопросы гендерного равенства и гендерных стереотипов.

Поэтому мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные уроки регулярно были в украинских школах. Также я бы хотела, чтобы, например, в школах перестали “праздновать” 8 марта, а рассказывали о настоящем значении этого дня, о его начале и истории женского движения в целом. Предпринимали более образовательные, а не праздничные мероприятия по этому случаю.

Это словно такой маленький пункт, но он влияет на заинтересованность темой, на знание об этом, на восприятие “женственности” и движения за права женщин.

Я сама недавно училась в школе и, например, на уроках трудового обучения девушек учили шить и готовить, а мальчиков — мастерить. Не знаю, сохраняется ли подобное распределение и сейчас, но такие практики кажутся мне очень устаревшими и требующими изменений.

Да и просто отношение педагогов в школах также должно быть ровным, без стереотипов о том, что математические и технические предметы больше подходят для парней, а гуманитарные — для девушек, — заключает Анна Повх.

Сексизм и гендерные стереотипы породили и такое явление, как мизогиния. Что такое мизогиния и почему ее делят на внутреннюю и внешнюю, а также как бороться с мизогинией, мы рассказывали в другом материале.

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