Стремились открыть глаза тем, кто еще не видит правды: режиссеры о создании номера на Евровидение-2023

Веками украинцы выливали всю свою душу в песнях и хранили память народа в мелодиях. Однако впоследствии композиции дополнялись ярким оформлением выступления, а с появлением Евровидения — появилась возможность начать диалог со всем миром.

С началом полномасштабной войны выступления украинцев за границей приобрели новые значения. Особенно в этом году, когда песенный конкурс проводится от имени Украины. Каждый внеконкурсный номер говорит родными мотивами и несет в свет новые смыслы.

TRI DIRECTION — режиссерская группа, объединившая креативных женщин, имеющих общие цели и ценности. И именно она была ответственна за одно из выступлений. Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко в эксклюзивном интервью для Вікон поделились подробностями своих первых важных кейсов и рассказали о партнерстве с Freckled Sky и подготовке украинско-британского номера на Евровидение 2023 года.

В этом году вы привлечены к работе на Евровидении. Всегда ли этот конкурс был в вашем списке желаемых проектов?

— Еще со студенческих лет мы следим за этим конкурсом. Евровидение, как проект, имеет свои особые послания и свою специфику, за которыми нам всегда было интересно наблюдать, также об этом нам доносили на парах в университете.

Помним победу Русланы и, когда следующее Евровидение проводилось здесь в Украине, как мы мечтали попасть за кулисы, посмотреть, как все работает изнутри.

Если нас приглашают на столь масштабные проекты, мы все больше понимаем, насколько наша работа важна и интересна не только нам, но и зрителю. Конечно, этот проект был в списке желаний, это важный опыт. Тем более, что это украинское Евровидение после нашей победы в прошлом году. Гордимся быть причастными к нему.

В рамках Евровидения вы работали над номером для Alyosha и Ребекки Фергюсон. Можете ли вы сказать, что это выступление является особенным для конкурса в этом году? Почему?

— На самом деле каждый год, когда в воздухе уже чувствуется суета вокруг Евровидения, каждый ждет прежде не песню, а номер, постановку к этой песне, ведь визуальная часть на самом конкурсе играет важную роль.

В этом году мы с Freckled Sky создали номер для дуэта украинской певицы Алеши и британской певицы Ребекки Фергюсон для Евровидения в Ливерпуле.

Мы считаем, что этот номер особенный в первую очередь для нас, ведь туда мы вложили много смыслов, конечно, общаясь с британской и украинской командами на протяжении всего процесса.

В номере мы показываем историю, которая отзывается не только нам, но и всем украинца, этим самым мы подчеркиваем, насколько важны события в Украине и открываем глаза тем, кто еще не видит правды.

Сколько у вас времени было на подготовку номера? Удалось ли воплотить все задуманное?

— Над номером на Евровидение мы работали около трех месяцев. Это кропотливая работа, требующая не только креатива, но и понимания сторон всех стран, причастных к нему.

В начале мы с командой Freckled Sky получили творческий бриф (инструкция или документ, где прописываются задачи, которые ставит заказчик перед исполнителем, — ред.) и основу истории от BBC и команды UA Суспільне, Германа Ненова.

После мы работали над сценарием, раскадровкой, но как бы мы ни хотели создать номер на первоначальной идее, нам пришлось изменить сетап из-за технических проблем. Также была замена трека (песни, — ред.), тоже нас не испугавшая. Мы уверены, что все препятствия лишь привели нас к крутым результатам. Поэтому да, мы считаем, что нам удалось создать задуманное.

Какую реакцию зрителей ожидаете и что для вас будет признаком успешного номера?

— Наверное, самое главное для нас будет, если нас действительно поймет не только комьюнити Евровидения, присутствующие в зале, но и зритель через экран. Нам важно, чтобы были доступны все послания, заложенные в нашей работе, что это не просто картинка или постановка позади певиц, а целая история.

Зритель не всегда должен понимать, сколько было времени на подготовку, какие были сложности в нашей работе. Он должен четко чувствовать свою позицию — понравилось или нет, ведь именно так мы анализируем свою работу.

Успешный номер — для каждого это понятие разное. Он может быть успешен со стороны команды, но не оценен зрителем. Мы же, когда делаем и анализируем свою работу, всегда обращаем внимание на эмоции зрителя.

Мы готовы к критике всегда. Главное — сделать правильные выводы для себя и понять успешным стал твой номер или нет.

Обычно имена режиссеров остаются в тени и об этих людях известно мало. Как бы вы представили себя людям, слышавшим о вас впервые?

Обычно мы действительно находимся в тени и не очень любим кричать о своих достижениях. Представление себя — это не самая сильная наша сторона.

Мы можем рассказать о себе как о творческой режиссерской группе, представить свои проекты и разделить с собеседником свой вайб (эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо, — ред.).

Чаще к нам обращаются, когда не знают наших имен, а только проекты, которые в своем роде являются показателем крутой работы. Наверное, представляя себя людям, мы в первую очередь сказали бы именно о наших работах, которые они так любят, а потом уже о нас лично.

Точно можем сказать, что мы те же три подружки, которые нашли друг друга в университете и стараемся делать и дальше крутое дело — удивлять людей и дарить им эмоции.

Вы работаете как на украинском рынке, так и за границей. Какие громкие работы в своей деятельности можете выделить?

— На нашем счету уже действительно немало важных и крутых работ. Один из первых и самых трудных для нас проектов был фильм-концерт Рождественская история с Тиной Кароль, где нам пришлось научиться очень многим вещам за короткий срок и исправить все ошибки на пути, которые наверняка проходит каждый режиссер. Также мы были вовлечены в проект Танцы со звездами, Мисс Украина 2021, Ковчег ко Дню Независимости на Михайловской площади.

Конечно, множество концертов наших артистов также было воплощено с нашей помощью. Одни из самых любимых — акустический концерт группы The Hardkiss и один из самых сложных проектов VISLOVO во Дворце Спорта.

Самые громкие зарубежные проекты мы делаем с нашими партнерами американско-украинской компанией развлечений Freckled Sky. С ними мы создали перформансы для Pink и James Arthur. А сейчас кроме Евровидения мы готовим с ними очень много нового, например, уже на активной фазе разработки интересного проекта для Disney.

Семь лет назад певица Джамала принесла Украине не первую, но очень важную победу на песенном конкурсе Евровидение 2016. Тогда артистка покорила всю Европу своим проницательным пением и лаконичным и одновременно чувственным номером. Читай, как выступила Джамала на Евровидении 2016 года.

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