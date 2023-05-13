Прагнули відкрити очі тим, хто ще не бачить правди: режисерки про створення номера на Євробачення-2023

Століттями українці виливали всю свою душу у піснях та зберігали пам’ять народу в мелодіях. Однак згодом композиції доповнювались яскравим оформленням виступу, а з появою Євробачення — з’явилась можливість розпочали діалог з усім світом.

З початком повномасштабної війни виступи українців за кордоном набули нових значень. Особливо цьогоріч, коли пісенний конкурс проводиться від імені України. Тож кожен позаконкурсний номер промовляє рідними мотивами та несе у світ нові сенси.

TRI DIRECTION — режисерська група, що об’єднала креативних жінок, які мають спільну мету та цінності. І саме вона була відповідальна за один з виступів. Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко в ексклюзивному інтерв’ю для Вікон поділилися подробицями своїх перших важливих кейсів, партнерство з Freckled Sky та підготовку українсько-британського номера на Євробачення 2023.

Цього року ви залучені до роботи на Євробаченні. Чи завжди цей конкурс був у вашому списку бажаних проектів?

— Ще зі студентських років ми слідкуємо за цим конкурсом. Євробачення, як проект, має свої особливі послання та свою специфіку, за якими нам завжди було цікаво спостерігати, також про це нам доносили на парах в університеті.

Пам‘ятаємо перемогу Руслани та коли наступне Євробачення проводилось тут в Україні, як ми мріяли потрапити за лаштунки, подивитися, як все працює з середини.

Якщо нас запрошують на такі масштабні проекти, ми все більше розуміємо, наскільки наша робота важлива та цікава не тільки нам, а й глядачу. Звичайно цей проект був у списку бажань, це важливий досвід. Тим паче українське Євробачення після нашої перемоги минулого року. Пишаємось бути причетними до нього.

В рамках Євробачення ви працюєте над номером для Alyosha та Ребекки Фергюсон. Чи можете ви сказати, що цей виступ є особливим для цьогорічного конкурсу? Чому?

— Насправді щороку, коли у повітрі вже відчувається метушня навколо Євробачення, кожен чекає насамперед не пісню, а номер, постановку до цієї пісні, адже візуальна частина на самому конкурсі відіграє важливу роль.

Цьогоріч ми з Freckled Sky створюємо номер для дуету української співачки Альоші та британської співачки Ребекки Фергюсон для Євробачення у Ліверпулі.

Ми вважаємо, що цей номер особливий в першу чергу для нас, адже туди ми вклали багато сенсів, звичайно, спілкуючись з британською та українською командами протягом всього процесу.

У номері ми показуємо історію, яка відгукується не тільки нам, а й всім українця, цим самим ми підкреслюємо, наскільки важливими є події в Україні та відкриваємо очі тим, хто ще не бачить правди.

Скільки часу у вас було на підготовку номера? Чи вдалося втілити все задумане?

— Над номером на Євробачення ми працюємо десь три місяці. Це кропітка робота, яка вимагає не тільки креативу, але й розумінь сторін усіх країн, причетних до нього.

На початку ми з командою Freckled Sky отримали креативний бріф (інструкція або документ, де прописуються задачі, які ставить замовник перед виконавцем, — ред.) і основу історії від BBC та команди UA Суспільного, Германа Нєнова.

Після ми працювали над сценарієм, розкадровкою, але як би ми не хотіли створити номер на першочерговій ідеї, нам довелося змінити сетап через технічні проблеми. Також була заміна треку (пісні, — ред.), яка теж нас не злякала. Ми впевнені, що всі перешкоди лише привели нас до крутих результатів. Тому так, ми вважаємо, що нам вдалося створити задумане.

На яку реакцію глядачів очікуєте та що для вас буде ознакою успішного номера?

— Напевно, найголовнішим для нас буде, якщо нас дійсно зрозуміє не тільки спільнота Євробачення, присутні в залі, а й глядач через екран. Нам важливо, аби були доступні всі послання, закладені в нашій роботі, що це не просто картинка чи постановка позаду співачок, а це ціла історія.

Глядач не завжди повинен розуміти, скільки було часу на підготовку, які були складнощі в нашій роботі. Він має чітко відчувати свою позицію — сподобалось чи ні, адже саме так ми та аналізуємо свою роботу.

Успішний номер — для кожного це поняття різне, він може бути успішним зі сторони команди, але не оцінений глядачем, ми ж, коли робимо та аналізуємо свою роботу, завжди звертаємо увагу на емоції глядача.

Ми готові до критики завжди, головне — зробити правильні висновки для себе та зрозуміти успішним став твій номер чи ні.

Зазвичай імена режисерів залишаються в тіні й про цих людей відомо мало. Як би ви представили себе людям, які чують про вас вперше?

Зазвичай ми дійсно знаходимось в тіні та не дуже любимо кричати про свої досягнення. Представлення себе — це не найсильніша наша сторона.

Ми можемо розказати про себе як про творчу режисерську групу, представити свої проекти та розділити зі співрозмовником свій вайб (емоційний стан, що виникає під час спілкування з ким-небудь, — ред.).

Частіше до нас звертаються, коли не знають наших імен, а лише проекти, що у своєму роді є показником крутої роботи. Напевно, представляючи себе людям, ми в першу чергу сказали б саме про наші роботи, які вони так люблять, а вже потім про нас особисто.

Точно можемо сказати, що ми ті самі три подружки, які знайшли одна одну в університеті та стараємось робити й надалі круту справу — дивувати людей та дарувати їм емоції.

Ви працюєте як на українському ринку, так і закордоном. Які найгучніші роботи у своїй діяльності можете виділити?

— На нашому рахунку вже дійсно чимало важливих та крутих робіт. Один з перший та найважчих для нас проектів був фільм-концерт Різдвяна історія з Тіною Кароль, де нам довелося навчитися дуже багатьом речам за короткий строк та виправити всі помилки на шляху, які напевно проходить кожний режисер. Також ми були долучені до проекту Танці з зірками, Міс Україна 2021, Ковчег до Дня Незалежності на Михайлівській площі.

Звичайно, безліч концертів наших артистів також були втілені з нашою допомогою. Одні з найулюбленіших — акустичний концерт гурту The Hardkiss та один з найскладніших проектів VISLOVO у Палаці Спорту.

Найгучніші закордонні проекти ми робимо з нашими партнерами американсько-українською розважальною компанією Freckled Sky. З ними ми створили перформанси для Pink та James Arthur. А зараз, окрім Євробачення, ми готуємо з ними дуже багато нового, наприклад, вже на активній фазі розробки цікавого проекту для Disney.

Сім років тому співачка Джамала принесла Україні не першу, але дуже важливу перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2016. Тоді артистка розчулила всю Європу своїм проникливим співом та лаконічним і водночас чуттєвим номером. Читай, як виступила Джамала на Євробаченні 2016.

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