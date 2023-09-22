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Борьба с российскими нарративами, богослужения и большие мечты! Что происходит в Киево-Печерской Лавре

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 22 сентября 2023, 18:45
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