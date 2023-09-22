Борьба с российскими нарративами, богослужения и большие мечты! Что происходит в Киево-Печерской Лавре

Мы начинаем наш монашеский путь на территории Лавры. Пусть будет 3-4-7-10 монахов, но это монахи будут проукраинскими. Лавра станет уже не центром “русского мира”, а действительно святыней украинского православия и украинского народа.
Мы начинаем наш монашеский путь на территории Лавры. Пусть будет 3-4-7-10 монахов, но это монахи будут проукраинскими. Лавра станет уже не центром “русского мира”, а действительно святыней украинского православия и украинского народа.
Факты ICTV и Вікна-новини продолжают отслеживать ситуацию в главной национальной святыне всех православных Украины — Киево-Печерской Лавре. Кроме возвращения имущества в государственную собственность, чему всячески препятствовали представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, также происходят и интересные исторические процессы и в мужском монастыре.
О том, что удалось сделать за 6 месяцев, какая сейчас ситуация в Лавре и сколько монахов готовы присоединиться к Православной Церкви Украины архимандрит Авраамий рассказал в эксклюзивном интервью.
29 марта 2023 года решением митрополита Эпифания и.о. настоятелем Лавры от Православной Церкви Украины стал архимандрит Авраамий (Лотиш).
До этого он был иеромонахом Киево-Печерской лавры в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
— Прежде всего, приветствую вас в нашей украинской святыне, недавно освободившейся от идеологии этого русского мира, который, собственно, и привел войну на нашу землю.
Что касается монахов, знаете, вопрос интересный, и ответ на него простой. Потому что монастырь — это закрытое сообщество. У монахов есть игумен, который одно время был поставлен руководить Святоуспенской Лаврой — это бывший наместник митрополит Павел.
Собственно, ситуация, которая сейчас существует, нездорова, и привела к тому, что у нас есть. И, конечно, количество монахов можем назвать разное. Но до конца, скажу откровенно, этого не можем сказать.
Среди монахов ведется колоссальная работа. Как обычно: запугивание, угрозы и т.д. Понимая их, знаю, что между ними нет доверия друг к другу. Каждый боится что-либо сказать, высказать свое мнение, позицию.
Среди монахов ведется колоссальная работа. Как обычно: запугивание, угрозы и т.д. Понимая их, знаю, что между ними нет доверия друг к другу. Каждый боится что-либо сказать, высказать свое мнение, позицию.
Но даже речь идет о наших монахах — о тех людях, которые верны Православной Церкви Украины. Они уже изъявляют желание нести службу в Киево-Печерской Лавре.
Это, я думаю, великая честь быть в доме Божией матери и служить Богу, Богородице, преподобным. А потому количество тех, кто присоединится из монастыря Московского патриархата, повторяюсь, может быть разным. Но придет момент истины, когда им нужно будет либо покинуть монастырь, либо сделать правильный выбор — с кем они остаются: с Московским патриархатом или с Украинской церковью.
— Количество, которое было до 29 марта, уже не такое. Сейчас на территории Нижней Лавры находится 60 монахов, не больше. Это свидетельствует о том, что некоторые уже определились, некоторые здесь отсиживают по указанию верхушки священноначалия Московского патриархата. А некоторые действительно ждут того момента, чтобы заявить, что уже не боятся никого и ничего, что они приобщаются к юрисдикции Православной Церкви Украины.
— Мы должны понимать, что с 2018 года, когда состоялся объединительный Собор, все действия на территории Украины представителей Московского патриархата неканонические. Как бы они ни кричали, ни били себя в грудь, что они не являются Московским патриархатом, но мы все видим. И каждый день есть результаты проявления этих коллаборантов, которые, к сожалению, сотрудничают с агрессором.
Можем отметить, что со стороны руководства священноначалия в отношении священников, епископов нет никаких запретов. Абсолютно нет того, чтобы могло их предостеречь, дать какое-нибудь предупреждение, чтобы не делали этого.
Тот, кто хочет присоединиться к Поместной Православной Церкви Украины, только пишет имя, просьбу на имя Блаженнейшего, или правящего Архиерея, и после этого этот священник, монах уже будет находиться в юрисдикции канонической Православной Церкви Украины.
То есть процедура не сложная, а есть только желание, добрая воля понимать, и знать, что если человек считает себя украинцем — то он должен служить прежде всего Богу, своему украинскому народу и пытаться вместе строить нашу поместную церковь.
То есть процедура не сложная, а есть только желание, добрая воля понимать, и знать, что если человек считает себя украинцем — то он должен служить прежде всего Богу, своему украинскому народу и пытаться вместе строить нашу поместную церковь.
– Территория Нижней Лавры сейчас в плохом состоянии. В то же время монахи говорят, что они защищают святыню. Но мы не знаем, от кого они защищают ее. Если от нас, украинцев — тогда понятно, кто поставил эту задачу.
Обидно, что происходит на территории Нижней Лавры. Это запустение, к которому они привели. Потому что мы полгода наблюдали, как они пытались выдать себя за мучеников, хотя никто их не убивает, не мучает и не заставляет отречься от Христа. Вот все это наиграно, чтобы вызвать в обществе вот такое недовольство.
Но, слава Богу, что у нас общество разумно. Все реагируют и понимают, что это такая своеобразная постановка. И происходящее на территории Нижней Лавры: непокошенные газоны, запущенные сады — все это свидетельствует о том, что монахам уже стало безразлично. Лавра должна выглядеть надлежащим образом. Вот они говорят, что это будет заповедником. Что все передастся: эти корпуса и все остальное.
Поэтому возникает вопрос: почему вы не заботитесь об этом, если вы так говорите? Или оставьте монастырь и дайте действительно развиваться, работать уже мужскому монастырю Православной Церкви Украины.
— Да, все правильно. Мало того, люди, которые вроде бы, как они говорят, заблокированы, хотя им же никто не мешает выйти из корпуса и пойти приобрести то, что необходимо: еду, лекарства. Но эти люди снабжены и пищей, и водой. Никто не страдает от голода и имеет лекарство.
Поэтому, опять-таки, это заявления на камеру, которые должны отражать ситуацию для стороны агрессора. И показывать картинку, будто идут гонения на тех христиан, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата. И не больше.
— Я думаю, что здесь действительно должно быть решение суда, все должно происходить в законодательных рамках. И после этого начнется совсем другая жизнь Лавры, которая должна быть направлена на развитие нашей духовности. Но духовности, которую исповедовали наши преподобные отцы Антоний и Феодосии. Это должна быть и государственная позиция того монаха, который будет приходить в монастырь, чтобы служить Богу и людям. Но в то же время нужно действительно быть настоящим украинцем.
Мы видим, что то, что произошло, война — это и привело к тому, что на территории Лавры так учили людей, своих прихожан: о “триединой Руси. Украина, Беларусь, Россия – святая Русь”. Это, к сожалению, были такие лжеучения, что омрачили умы многих людей.
Жаль, жаль верующих. Там ведь все хорошие люди, но они стали жертвами этой идеологии, этого такого еритического учения идеологии “русского мира”.
Жаль, жаль верующих. Там ведь все хорошие люди, но они стали жертвами этой идеологии, этого такого еритического учения идеологии “русского мира”.
— Я не то что убежден, меня в этом поддерживают и со стороны государства: Нижняя Лавра должна функционировать как мужской монастырь. То есть здесь, в любом случае, не приостановится монашеская жизнь.
Если будут какие-то другие условия, конечно, на эти условия я никак не буду соглашаться. Потому что мы должны сохранить этот дух монашества. Так же, как и основали монастырь преподобные отцы Антоний и Феодосий.
Могу заверить, что монашеская жизнь продолжается, несмотря на заявления от представителей Московского патриархата, что в ПЦУ нет монахов и монашеской жизни. Мы начинаем наш путь монашеский на территории Лавры. Ну, я бы сказал по сравнению, как представители Московского патриархата в далеком 88 году. Их к тому времени, чтобы вы понимали, было 3-4 монаха, не больше. Да и то, за благословение тогдашнего экзарха, митрополита Филарета, эти монахи были направлены из разных монастырей.
Пусть будет 3-4-7-10 монахов, но это будут проукраинские монахи. Это монахи, которые не будут называть русский мир, а будут молиться за Украину, за нашего президента Владимира Зеленского, за Вооруженные Силы Украины, за главнокомандующего Валерия Залужного. За всех наших защитниках и защитницах. Думаю, это будет так. Лавра станет не центром “русского мира”, как это было до этого, а будет действительно святыней украинского православия и украинского народа.
— У нас с заповедником достаточно хорошие отношения. И у нас есть общее понимание и задача, чтобы мы не навредили заповеднику, а заповедник не навредил монастырю. Поэтому мы вместе обсуждаем и изучаем вопрос, как в дальнейшем выстроить этот механизм в отношении Нижней Лавры. Конечно, сотрудничество должно быть и со стороны заповедника, и со стороны монастыря.
Это не секрет, что одно время постоянно были разные недоразумения, и какие-то скандалы монастыря с заповедником. Итак, хочу заметить, что у нас этого не будет.
Это не секрет, что одно время постоянно были разные недоразумения, и какие-то скандалы монастыря с заповедником. Итак, хочу заметить, что у нас этого не будет.
Мы знаем, что всегда должен быть диалог, всегда должно быть сотрудничество, мы должны друг друга слышать. Это позволяет действительно развиваться как заповеднику, так и монастырю.
— Так как и происходило раньше. Эти пещеры останутся доступными для верующих. Конечно, там ежедневно будут совершаться богослужения, молебны, будет надлежащий уход за преподобными, а также все, что касается монашеской жизни и служения. Пещеры без служб теряют вообще смысл того, что в свое время учили наши преподобные. Это будет нашей первоочередной задачей: сохранить пещеры и сохранить наших преподобных.
— Есть много людей, которые хотят служить, посвятить себя, собственно, Лавре. Это мечта многих была украинцев, но одно время доступ был ограничен. Люди заходили: сразу их спрашивали с какой конфессии, и обзывали “раскольниками”, “неканоническими”, “безблагодатными”.
Московский патриархат делил людей, свой украинский народ на правильных и неправильных, на канонических и неканонических.
Проблема в том, что в 92 году был нерешен вопрос церкви. И вот произошло это полномасштабное вторжение агрессора Российской Федерации. Что и привело к ужасным последствиям, которые мы имеем сейчас. Но, знаете, как мы говорим, без воли Божией ничего не происходит в жизни человека. Так же и в жизни Лавры.
Если бы Бог, Матерь Божия того не захотели, этого бы не произошло. Господь так услышал наши молитвы, что Лавра теперь становится украинской.
— Пока у нас есть храмы на территории Верхней Лавры: Успенский, Трапезный, где проходит богослужение по воскресным и праздничным дням. Поскольку еще нет выработанного механизма в отношении договоров, чтобы мы имели возможность проводить богослужения ежедневно, то все происходит так. Но, я верю, что в ближайшее время мы введем регулярные богослужения, как это должно быть в монастыре.
— Богослужения проводят представители Московского патриархата. Монахи еще остались. Их немного, и они служат в этих храмах.
— Я бы сказал, что уже и Нижня молится на украинском. Потому что наше присутствие здесь уже есть. И в этом доме, который нам передали, есть домовой храм, где мы совершаем утреннее, вечернее правило, проводим богослужение личного характера.
Если нет возможности провести в Нижней Лавре, то в этом, домовом храме. На Нижней Лавре, наряду с церковнославянским языком, ведется и богослужение на украинском.
Что касается церковнославянского языка, мы должны понимать, что он действительно большой, обогащенный, духовный, но он русифицирован. Одно время, по указанию Петра I, состоялась работа по русификации украинцев и в частности церкви. Поэтому, когда мы общаемся и молимся на украинском языке, на том языке, который мы понимаем — это подтверждение того, что Господь слышит наши молитвы.
— Также себе задавал эти вопросы. Почему так? Из-за этих процессов, происходивших здесь с Лаврой. Но мы увидели их настоящее лицо, насколько они смогли показать себя украинцам.
Каждый наблюдал, какие громкие заявления бросали, кого они поддерживают, за кого они молятся на территории Лавры. О чем можно говорить?
Это люди, совершенно не болеющие за свой народ. Хотя прикрываются, что они помогают нашим защитникам, защитницам. Даже сказал бы, что одна рука помогает, а другая убивает.
Эти полгода Господь помог нам больше утвердиться, и больше понимать, что нам необходимо делать. Не разъединять, а объединять украинское общество. И чтобы мы говорили правду, подтверждающую те факты в отношении представителей Московского патриархата.
— Нижняя Лавра должна функционировать как действующий монастырь, но когда-то при монастырях были разные благотворительные мероприятия. Принимали отверженных, нуждающихся людей.
Первоочередным желанием является разместить на территории монастыря домик для детей-сирот, особенно для детей, родившихся в семье военных, а эта ужасная война унесла их жизнь.
Хотелось бы детей сюда забрать, в монастырь, ведь воспитание в христианском и патриотическом духе на территории монастыря, я думаю, важно и необходимо для нашего будущего поколения.
Хотелось бы детей сюда забрать, в монастырь, ведь воспитание в христианском и патриотическом духе на территории монастыря, я думаю, важно и необходимо для нашего будущего поколения.
Когда-то эти дети, я думаю, будут ходить в пещеры к преподобным, а для них это будет большая духовная поддержка. И ведь психологически им очень трудно переосмыслить, что нет родителей, которых они потеряли в войне.
А наша задача — подчеркнуть, что наша церковь, в частности Лавра, с украинским народом и с детишками, которые лишены этой родительской опеки и внимания.
Поэтому, я думаю, что Господь по молитвам наших преподобных поможет воплотить в жизнь мою мечту.
Напомним, ранее мы говорили о реабилитации украинских бойцов в Киево-Печерской Лавре.
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