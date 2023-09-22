Борьба с российскими нарративами, богослужения и большие мечты! Что происходит в Киево-Печерской Лавре

Мы начинаем наш монашеский путь на территории Лавры. Пусть будет 3-4-7-10 монахов, но это монахи будут проукраинскими. Лавра станет уже не центром “русского мира”, а действительно святыней украинского православия и украинского народа.

Факты ICTV и Вікна-новини продолжают отслеживать ситуацию в главной национальной святыне всех православных Украины — Киево-Печерской Лавре. Кроме возвращения имущества в государственную собственность, чему всячески препятствовали представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, также происходят и интересные исторические процессы и в мужском монастыре.

О том, что удалось сделать за 6 месяцев, какая сейчас ситуация в Лавре и сколько монахов готовы присоединиться к Православной Церкви Украины архимандрит Авраамий рассказал в эксклюзивном интервью.

29 марта 2023 года решением митрополита Эпифания и.о. настоятелем Лавры от Православной Церкви Украины стал архимандрит Авраамий (Лотиш).

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До этого он был иеромонахом Киево-Печерской лавры в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

— Какая сегодня ситуация в монастыре Киево-Печерской Лавры? Сколько монахов готовы присоединиться к ПЦУ?

— Прежде всего, приветствую вас в нашей украинской святыне, недавно освободившейся от идеологии этого русского мира, который, собственно, и привел войну на нашу землю.

Что касается монахов, знаете, вопрос интересный, и ответ на него простой. Потому что монастырь — это закрытое сообщество. У монахов есть игумен, который одно время был поставлен руководить Святоуспенской Лаврой — это бывший наместник митрополит Павел.

Собственно, ситуация, которая сейчас существует, нездорова, и привела к тому, что у нас есть. И, конечно, количество монахов можем назвать разное. Но до конца, скажу откровенно, этого не можем сказать.

Среди монахов ведется колоссальная работа. Как обычно: запугивание, угрозы и т.д. Понимая их, знаю, что между ними нет доверия друг к другу. Каждый боится что-либо сказать, высказать свое мнение, позицию.

Но даже речь идет о наших монахах — о тех людях, которые верны Православной Церкви Украины. Они уже изъявляют желание нести службу в Киево-Печерской Лавре.

Это, я думаю, великая честь быть в доме Божией матери и служить Богу, Богородице, преподобным. А потому количество тех, кто присоединится из монастыря Московского патриархата, повторяюсь, может быть разным. Но придет момент истины, когда им нужно будет либо покинуть монастырь, либо сделать правильный выбор — с кем они остаются: с Московским патриархатом или с Украинской церковью.

— Сейчас на территории монастыря уже нет полутора сотен монахов? Сколько здесь монахов?

— Количество, которое было до 29 марта, уже не такое. Сейчас на территории Нижней Лавры находится 60 монахов, не больше. Это свидетельствует о том, что некоторые уже определились, некоторые здесь отсиживают по указанию верхушки священноначалия Московского патриархата. А некоторые действительно ждут того момента, чтобы заявить, что уже не боятся никого и ничего, что они приобщаются к юрисдикции Православной Церкви Украины.

— Как должен проходить переход монахов от УПЦ МП к ПЦУ?

— Мы должны понимать, что с 2018 года, когда состоялся объединительный Собор, все действия на территории Украины представителей Московского патриархата неканонические. Как бы они ни кричали, ни били себя в грудь, что они не являются Московским патриархатом, но мы все видим. И каждый день есть результаты проявления этих коллаборантов, которые, к сожалению, сотрудничают с агрессором.

Можем отметить, что со стороны руководства священноначалия в отношении священников, епископов нет никаких запретов. Абсолютно нет того, чтобы могло их предостеречь, дать какое-нибудь предупреждение, чтобы не делали этого.

Тот, кто хочет присоединиться к Поместной Православной Церкви Украины, только пишет имя, просьбу на имя Блаженнейшего, или правящего Архиерея, и после этого этот священник, монах уже будет находиться в юрисдикции канонической Православной Церкви Украины.

То есть процедура не сложная, а есть только желание, добрая воля понимать, и знать, что если человек считает себя украинцем — то он должен служить прежде всего Богу, своему украинскому народу и пытаться вместе строить нашу поместную церковь.

— Как сейчас происходит обслуживание и уборка территории и построек Нижней Лавры?

– Территория Нижней Лавры сейчас в плохом состоянии. В то же время монахи говорят, что они защищают святыню. Но мы не знаем, от кого они защищают ее. Если от нас, украинцев — тогда понятно, кто поставил эту задачу.

Обидно, что происходит на территории Нижней Лавры. Это запустение, к которому они привели. Потому что мы полгода наблюдали, как они пытались выдать себя за мучеников, хотя никто их не убивает, не мучает и не заставляет отречься от Христа. Вот все это наиграно, чтобы вызвать в обществе вот такое недовольство.

Но, слава Богу, что у нас общество разумно. Все реагируют и понимают, что это такая своеобразная постановка. И происходящее на территории Нижней Лавры: непокошенные газоны, запущенные сады — все это свидетельствует о том, что монахам уже стало безразлично. Лавра должна выглядеть надлежащим образом. Вот они говорят, что это будет заповедником. Что все передастся: эти корпуса и все остальное.

Поэтому возникает вопрос: почему вы не заботитесь об этом, если вы так говорите? Или оставьте монастырь и дайте действительно развиваться, работать уже мужскому монастырю Православной Церкви Украины.

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— Такими действиями представители МП и их верующие блокируют работу Нижней Лавры?

— Да, все правильно. Мало того, люди, которые вроде бы, как они говорят, заблокированы, хотя им же никто не мешает выйти из корпуса и пойти приобрести то, что необходимо: еду, лекарства. Но эти люди снабжены и пищей, и водой. Никто не страдает от голода и имеет лекарство.

Поэтому, опять-таки, это заявления на камеру, которые должны отражать ситуацию для стороны агрессора. И показывать картинку, будто идут гонения на тех христиан, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата. И не больше.

— Когда сторонники Московского патриархата и оставшиеся в УПЦ МП монахи покинут Лавру?

— Я думаю, что здесь действительно должно быть решение суда, все должно происходить в законодательных рамках. И после этого начнется совсем другая жизнь Лавры, которая должна быть направлена на развитие нашей духовности. Но духовности, которую исповедовали наши преподобные отцы Антоний и Феодосии. Это должна быть и государственная позиция того монаха, который будет приходить в монастырь, чтобы служить Богу и людям. Но в то же время нужно действительно быть настоящим украинцем.

Мы видим, что то, что произошло, война — это и привело к тому, что на территории Лавры так учили людей, своих прихожан: о “триединой Руси. Украина, Беларусь, Россия – святая Русь”. Это, к сожалению, были такие лжеучения, что омрачили умы многих людей.

Жаль, жаль верующих. Там ведь все хорошие люди, но они стали жертвами этой идеологии, этого такого еритического учения идеологии “русского мира”.

— Как с хозяйственной стороны должна жить Нижняя Лавра дальше?

— Я не то что убежден, меня в этом поддерживают и со стороны государства: Нижняя Лавра должна функционировать как мужской монастырь. То есть здесь, в любом случае, не приостановится монашеская жизнь.

Если будут какие-то другие условия, конечно, на эти условия я никак не буду соглашаться. Потому что мы должны сохранить этот дух монашества. Так же, как и основали монастырь преподобные отцы Антоний и Феодосий.

Могу заверить, что монашеская жизнь продолжается, несмотря на заявления от представителей Московского патриархата, что в ПЦУ нет монахов и монашеской жизни. Мы начинаем наш путь монашеский на территории Лавры. Ну, я бы сказал по сравнению, как представители Московского патриархата в далеком 88 году. Их к тому времени, чтобы вы понимали, было 3-4 монаха, не больше. Да и то, за благословение тогдашнего экзарха, митрополита Филарета, эти монахи были направлены из разных монастырей.

Пусть будет 3-4-7-10 монахов, но это будут проукраинские монахи. Это монахи, которые не будут называть русский мир, а будут молиться за Украину, за нашего президента Владимира Зеленского, за Вооруженные Силы Украины, за главнокомандующего Валерия Залужного. За всех наших защитниках и защитницах. Думаю, это будет так. Лавра станет не центром “русского мира”, как это было до этого, а будет действительно святыней украинского православия и украинского народа.

— Как, по вашему мнению, должно происходить управление Нижней Лаврой, ее хозяйственная жизнь? Государство должно помогать, справится ли церковь?

— У нас с заповедником достаточно хорошие отношения. И у нас есть общее понимание и задача, чтобы мы не навредили заповеднику, а заповедник не навредил монастырю. Поэтому мы вместе обсуждаем и изучаем вопрос, как в дальнейшем выстроить этот механизм в отношении Нижней Лавры. Конечно, сотрудничество должно быть и со стороны заповедника, и со стороны монастыря.

Это не секрет, что одно время постоянно были разные недоразумения, и какие-то скандалы монастыря с заповедником. Итак, хочу заметить, что у нас этого не будет.

Мы знаем, что всегда должен быть диалог, всегда должно быть сотрудничество, мы должны друг друга слышать. Это позволяет действительно развиваться как заповеднику, так и монастырю.

— Какова будет ситуация с пещерами Лавры?

— Так как и происходило раньше. Эти пещеры останутся доступными для верующих. Конечно, там ежедневно будут совершаться богослужения, молебны, будет надлежащий уход за преподобными, а также все, что касается монашеской жизни и служения. Пещеры без служб теряют вообще смысл того, что в свое время учили наши преподобные. Это будет нашей первоочередной задачей: сохранить пещеры и сохранить наших преподобных.

— ПЦУ рассматривает вариант направить монахов из других монастырей в Киево-Печерскую Лавру?

— Есть много людей, которые хотят служить, посвятить себя, собственно, Лавре. Это мечта многих была украинцев, но одно время доступ был ограничен. Люди заходили: сразу их спрашивали с какой конфессии, и обзывали “раскольниками”, “неканоническими”, “безблагодатными”.

Московский патриархат делил людей, свой украинский народ на правильных и неправильных, на канонических и неканонических.

Проблема в том, что в 92 году был нерешен вопрос церкви. И вот произошло это полномасштабное вторжение агрессора Российской Федерации. Что и привело к ужасным последствиям, которые мы имеем сейчас. Но, знаете, как мы говорим, без воли Божией ничего не происходит в жизни человека. Так же и в жизни Лавры.

Если бы Бог, Матерь Божия того не захотели, этого бы не произошло. Господь так услышал наши молитвы, что Лавра теперь становится украинской.

— Как сейчас проходят богослужения в Верхней и Нижней Лаврах?

— Пока у нас есть храмы на территории Верхней Лавры: Успенский, Трапезный, где проходит богослужение по воскресным и праздничным дням. Поскольку еще нет выработанного механизма в отношении договоров, чтобы мы имели возможность проводить богослужения ежедневно, то все происходит так. Но, я верю, что в ближайшее время мы введем регулярные богослужения, как это должно быть в монастыре.

— А какая ситуация с богослужениями в Нижней Лаврах?

— Богослужения проводят представители Московского патриархата. Монахи еще остались. Их немного, и они служат в этих храмах.

— То есть Верхняя Лавра молится на украинском, а нижняя — на русском или церковнославянском?

— Я бы сказал, что уже и Нижня молится на украинском. Потому что наше присутствие здесь уже есть. И в этом доме, который нам передали, есть домовой храм, где мы совершаем утреннее, вечернее правило, проводим богослужение личного характера.

Если нет возможности провести в Нижней Лавре, то в этом, домовом храме. На Нижней Лавре, наряду с церковнославянским языком, ведется и богослужение на украинском.

Что касается церковнославянского языка, мы должны понимать, что он действительно большой, обогащенный, духовный, но он русифицирован. Одно время, по указанию Петра I, состоялась работа по русификации украинцев и в частности церкви. Поэтому, когда мы общаемся и молимся на украинском языке, на том языке, который мы понимаем — это подтверждение того, что Господь слышит наши молитвы.

— Украинцы хотели бы, чтобы Лавра очистилась от русского мира очень быстро, но этот процесс длится уже более полугода. Почему так долго?

— Также себе задавал эти вопросы. Почему так? Из-за этих процессов, происходивших здесь с Лаврой. Но мы увидели их настоящее лицо, насколько они смогли показать себя украинцам.

Каждый наблюдал, какие громкие заявления бросали, кого они поддерживают, за кого они молятся на территории Лавры. О чем можно говорить?

Это люди, совершенно не болеющие за свой народ. Хотя прикрываются, что они помогают нашим защитникам, защитницам. Даже сказал бы, что одна рука помогает, а другая убивает.

Эти полгода Господь помог нам больше утвердиться, и больше понимать, что нам необходимо делать. Не разъединять, а объединять украинское общество. И чтобы мы говорили правду, подтверждающую те факты в отношении представителей Московского патриархата.

— Какие у вас планы (мечты) относительно Лавры?

— Нижняя Лавра должна функционировать как действующий монастырь, но когда-то при монастырях были разные благотворительные мероприятия. Принимали отверженных, нуждающихся людей.

Первоочередным желанием является разместить на территории монастыря домик для детей-сирот, особенно для детей, родившихся в семье военных, а эта ужасная война унесла их жизнь.

Хотелось бы детей сюда забрать, в монастырь, ведь воспитание в христианском и патриотическом духе на территории монастыря, я думаю, важно и необходимо для нашего будущего поколения.

Когда-то эти дети, я думаю, будут ходить в пещеры к преподобным, а для них это будет большая духовная поддержка. И ведь психологически им очень трудно переосмыслить, что нет родителей, которых они потеряли в войне.

А наша задача — подчеркнуть, что наша церковь, в частности Лавра, с украинским народом и с детишками, которые лишены этой родительской опеки и внимания.

Поэтому, я думаю, что Господь по молитвам наших преподобных поможет воплотить в жизнь мою мечту.

Напомним, ранее мы говорили о реабилитации украинских бойцов в Киево-Печерской Лавре.

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