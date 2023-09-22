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Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 22 Вересня 2023, 18:45
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Боротьба з російськими наративами, богослужіння та великі мрії! Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі
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