Духовний центр України без УПЦ МП: що відбулося з історичними будівлями лаври

29 травня минув другий місяць, як представники Московського Патріархату мали залишити територію Києво-Печерської лаври. Заповідник розірвав з ними договір оренди за численні порушення. Що відбувається в Києво-Печерській лаврі зараз та які збитки від УПЦ МП — читай у нашому матеріалі.

Що відбувається в Києво-Печерській лаврі: збитки від УПЦ МП

За цей час трапилося чимало — протести і провокації прихильників РПЦ, арешт багаторічного намісника лаври Павла Лебедя, віряни УПЦ МП перешкоджали роботі комісії Міністерства культури, яка перевіряє стан будівель та майна лаври.

За понад 30 років панування УПЦ МП у лаврі тут відбулася псевдоісторична перебудова. Головний архітектор заповідника Яків Діхтяр розповів, чим це загрожує:

Люди, які керували монастирем, знали, що за ними стоїть гора. Павло Лебідь казав, що вони будували і будуть будувати, а ваші закони нам не указ, — розповідає Яків Діхтяр.

Перша будівля, яку минають усі, хто заходять у Нижню лавру — Гостинний двір. Його так поремонтували, що з’явився ще один мансардний поверх. Але це не завадило внести будинок до державного реєстру.

Такі перебудови стали масовими після 2010 року за часів правління Януковича. На території монастиря фактично збудували ще один. Про це каже києвознавець Сергій Савченко. Новобудов на території лаври багато. Північна брама також є псевдоісторичною.

Тут не було таких ефектних воріт, їх побудували наново під старовину, щоб виправдати будівництво. Ще й повісили табличку, ніби об’єкт має якесь значення, — каже києвознавець.

У Нижній лаврі є декілька нібито покращених і відреставрованих воріт. Браму на вхід до ближніх печер перебудували без дозволу, прикрасили мозаїкою, яку використовують лише для внутрішнього оздоблення храмів.

Храм потрібно привести до первісного вигляду — це вимоги закону. На місці старого невеликого лаврського льоху збудували три приміщення, поруч стався зсув ґрунту, тому будівництво незаконне.

Численні кіоски та мафи на території лаври також набудували. А ще пам’ятники, з них лише один встановили з усіма дозволами. Новозбудованою і є огорожа лаврського саду. На ній охоронна дошка.

Якщо ми говоримо про лавру як про цілісний історичний ансамбль, який пластик і кондиціонери тут можуть бути? Це немислимо для храмів барокових часів, — каже Сергій Савченко.

Численні порушення можуть призвести до втрати лаврою статусу пам’ятки ЮНЕСКО. Там уже попереджали, що лавра отримає вже не жовті попереджувальні картки, а червону, і буде виключена зі списку об’єктів культурно-історичної спадщини.

Зараз у храмі відкриті всі печери, відбуваються богослужіння українською мовою. Їх проводить Православна церква України.

Раніше ми розповідали про ситуацію з Почаївською лаврою на Тернопільщині.

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