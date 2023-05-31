Духовный центр Украины без УПЦ МП: что произошло с историческими зданиями лавры

29 мая прошел второй месяц, как представители Московского Патриархата должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Заповедник разорвал с ними договор аренды за многочисленные нарушения. Что происходит в Киево-Печерской лавре сейчас и какие убытки от УПЦ МП — читай в нашем материале.

Что происходит в Киево-Печерской лавре: ущерб от УПЦ МП

За это время произошло немало — протесты и провокации сторонников РПЦ, арест многолетнего наместника лавры Павла Лебедя, верующие УПЦ МП препятствовали работе комиссии Министерства культуры, проверяющей состояние зданий и имущества лавры.

За более чем 30 лет власти УПЦ МП в лавре здесь произошла псевдоисторическая перестройка. Главный архитектор заповедника Яков Дихтяр рассказал, чем это грозит:

Люди, руководившие монастырем, знали, что за ними стоит гора. Павел Лебедь говорил, что они строили и будут строить, а ваши законы нам не указ, — рассказывает Яков Дихтяр.

Первое здание, которое проходят все, кто заходит в Нижнюю лавру — Гостиный двор. Его так отремонтировали, что появился еще один мансардный этаж. Но это не помешало внести дом в государственный реестр.

Такие перестройки стали массовыми после 2010 года во время правления Януковича. На территории монастыря фактически был построен еще один. Об этом говорит киевовед Сергей Савченко. Новостроек на территории лавры много. Северные ворота также псевдоисторические.

Здесь не было таких эффектных ворот, их построили заново под старинку, чтобы оправдать строительство. Еще и повесили табличку, будто объект имеет какое-то значение, — говорит киевовед.

В Нижней Лавре есть несколько якобы улучшенных и отреставрированных ворот. Ворота на вход в ближние пещеры перестроили без разрешения, украсили мозаикой, которую используют только для внутреннего убранства храмов.

Храм нужно привести в первоначальный вид — это требование закона. На месте старого небольшого лаврского погреба построили три помещения, рядом прошел оползень, поэтому строительство незаконно.

Многочисленные киоски и мафы на территории лавры также настроили. А еще памятники, из них только один установили со всеми разрешениями. Новопостроенным есть и ограждение лаврского сада. На нем охранная доска.

Если мы говорим о лавре как о целостном историческом ансамбле, какой пластик и кондиционеры здесь могут быть? Это немыслимо для храмов барокковых времен, — говорит Сергей Савченко.

Многочисленные нарушения могут привести к потере лаврой статуса ЮНЕСКО. Там уже предупреждали, что лавра получит уже не желтые предупредительные карточки, а красную и будет исключена из списка объектов культурно-исторического наследия.

Сейчас в храме открыты все пещеры, проходят богослужения на украинском языке. Их проводит православная церковь Украины.

Ранее мы рассказывали о ситуации с Почаевской лаврой Тернопольской области.

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