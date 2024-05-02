Война забрала любимого мужа и отца, но не веру в будущее. История 8-летней Николь и ее мамы

Жизнь семьи Кристины и Николая была спокойной и счастливой до того ужасного дня, когда война жестоко ворвалась в их мир.

Отец 8-летней Николь, Николай Купченко, воевал в составе 24 отдельной штурмовой бригады Айдар. До войны мужчина был моряком, но когда Россия начала наступление, он решил стать на защиту государства.

К сожалению, 8 сентября 2022 года мужчина погиб в Бахмутском районе. Семье нелегко справляться с трудностями без мужа, но они верят в победу и будущее нашего государства.

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Больше о том, как война навсегда изменила семью, рассказала жена военнослужащего Кристина Петренко.

Учеба под звуки взрывов

Николь вместе с мамой проживают в Никополе Днепропетровской области. В городе постоянно раздаются взрывы, ведь в 4 км от них расположены российские оккупационные войска. Девочка учится онлайн во 2 классе, а ее мать, воспитательница детского сада, дистанционно занимается развитием детей и ведет для них развивающий YouTube-канал.

Сейчас дети не посещают детский сад, поэтому мы проводим свою работу в дистанционной форме. Я с коллегами составляю познавательные занятия, записываю их, и в форме видео представляем нашим детям, — говорит Кристина.

Николь учится во 2 классе Никопольской школы. Все уроки проходят в онлайн режиме, ведь в городе очень опасно из-за постоянных обстрелов со стороны врага.

Наша семья потеряла отца, поэтому сейчас мы учимся жить заново. Самое сложное — осознать потерю близкого человека и научиться с этим жить, — говорит жена погибшего военнослужащего.

Николай до начала полномасштабной войны был моряком. Он очень любил свою профессию, обожал воду, а особенно свое родное море (так называли Каховское водохранилище). Когда-то полный жизни город, стал жертвой жестокости оккупантов. Раньше там царили мир и красота — теперь оно полностью разрушено.

Он не хотел, чтобы мы переживали

31 мая, чуть больше, чем через три месяца после начала полномасштабной войны, Николай отправился на фронт.

Кристина говорит, что во время службы муж ей почти ничего не рассказывал, кроме бытовых дел вроде “я поел”, “сегодня выспался”, “у нас не холодно” и так далее. Он очень не хотел, чтобы его родные переживали за него.

К сожалению, 8 сентября 2022 года его жизнь оборвалась в Бахмутском районе. Некоторое время мужчина не выходил на связь, а через несколько дней пришло известие, что Николай погиб на поле боя.

Николай был жизнерадостным и активным человеком, любил заниматься спортом. Он — один из основателей Никопольского велоклуба. Любил спортивные квесты, туры и различные походы. Его дружелюбие и открытость привлекали людей.

У Николая было много друзей и знакомых, которые искренне его любили и уважали. Когда же война жестоко ворвалась в жизнь украинцев, многие из них, не колеблясь, также пошли на фронт, чтобы защищать свою Родину.

Конечно, я очень переживала за своего мужа и очень не хотела, чтобы он шел на войну. Но есть такая вещь, как человеческое достоинство и самоуважение. В конце концов, он меня даже не спрашивал, может ли пойти на войну или нет. Это было очевидным, и я не могла ему возражать.

Он не кричал на улице, что любит Украину или что-то подобное, а эту любовь лелеял внутри и проявил ее на поле боя.

Я уверена, что он тоже не хотел бы участвовать в войне, но другого выбора у него не было, потому что враг пришел на нашу землю, — делится Кристина.

Ее имя — символ любви

Николь — не просто папина дочка, она — воплощение его любви. Ее имя, данное в его честь, стало символом неразрывной связи, существовавшей между ними.

С самого рождения Николь была наделена отцовской лаской и вниманием. Он принимал активное участие в ее воспитании, с первых дней заботясь о ней, обучая и даря свою любовь.

Мать Николь говорит, что со временем боль утраты трансформируется в искреннюю благодарность за те годы, которые они прожили вместе. Она и Николь будут нести память о своем муже и отце в своих сердцах. Его любовь и пример станут для них ориентиром и источником вдохновения на всю жизнь.

Не одиноки в своем горе: где найти поддержку и помощь

Кристина рассказывает, что в сложное время ее семье помог БФ Дети Героев:

Моя мама после гибели моего мужа рассказала мне о БФ Дети Героев. Люди сказали ей, что это надежная организация, которая помогает детям, потерявшим из-за войны одного или обоих родителей.

Кристина не привыкла просить помощи, но женщину зацепило название фонда — Дети Героев. Оно глубоко отозвалось в ее сердце. Кристина подала заявку и необходимые документы, и особо не ожидала ответа. Николь дочь зачислили в список подопечных фонда. Из всех видов помощи, которую предлагал фонд, для Кристины важнейшей стала психологическая поддержка.

Находясь в состоянии горевания, я не могла осознать, что со мной происходит. Не хотелось ничего понимать. И тут на помощь появились люди из фонда. Они искренне, бескорыстно и с добротой в сердце предлагали свою помощь.

Нам предоставили помощника, который постоянно поддерживал связь: интересовался нашими потребностями и трудностями и помогал решать их. В прошлом году Николь стала первоклассницей и фонд подготовил ее к школе.

Обстрелы в Никополе только усиливались и очень часто пропадал свет. Вообще была большая проблема с техникой, и мы получили планшет для обучения. Это очень спасло нас, потому что другого гаджета для обучения у нас не было. Поэтому фонд стал буквально точкой опоры в сверхсложное для нас время, за что им очень благодарны.

Боль утраты и вера в будущее

Когда случается такое ужасное горе, люди вокруг часто говорят о том, что нужно жить дальше ради ребенка. Однако в момент потери разум и тело человека отказываются воспринимать реальность. Это вполне естественная реакция на подобную трагедию.

Важно помнить, что не существует “правильного” или “неправильного” способа переживать горе.

Каждый человек проходит через этот процесс по-разному, и не стоит осуждать себя за то, что вы не чувствуете то, что от вас ожидают.

Сосредоточение на ожидании лучшего будущего, когда “российская гнилая империя развалится”, стала для Кристины источником силы и стойкости. Это свидетельствует о том, что она непоколебимо верит в победу справедливости и стремится к мирной жизни.

Несмотря на то, что поддержка близких людей в такие моменты имеет неоценимое значение, не стоит игнорировать свои чувства. Нужно говорить о том, что вас беспокоит, с теми, кому вы доверяете, или обратиться за помощью к специалистам.

Помните, что вы сильны и не одиноки. Со временем и поддержкой близких вы сможете преодолеть эту боль и жить дальше.

История этой семьи — это не только трагедия потери, но и история о мужестве, стойкости и несокрушимости украинского духа. Это история о том, как даже в самые ужасные времена люди находят в себе силы жить, любить и бороться за свое счастье.

Их боль — это боль всей Украины, а их мужество — пример для нас всех. Их история напоминает нам о том, что даже во тьме всегда есть место для лучика света, а победа добра над злом неизбежна.

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