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Вместо него теперь будет воевать любимое авто! Как дочери погибшего воина помогли ВСУ

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 25 апреля 2023, 19:30
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