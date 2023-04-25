Вместо него теперь будет воевать любимое авто! Как дочери погибшего воина помогли ВСУ

Дочери жителя села Ларжанка Одесской области Александра Караяни, погибшего в боях за Херсон, решили отдать папин старенький внедорожник УАЗ-469 на нужды военного подразделения, где он служил.

Такое решение сестры Татьяна, Ирина и Алена приняли около месяца назад, когда исполнилось полгода со дня гибели их отца. Папину машину они перегоняли все вместе. Таким составом они, невзирая на наличие уже собственных семей, и шагают по жизни. К такой сплоченности их приучил отец.

— За рулем сидела сестра Алена. Мы поддерживали. Правда, сначала не могли завезти УАЗик, потому что он долго простоял. Так что поехали быстро искать аккумулятор. Хорошо, что нашли. Надо было видеть, как его меняют три девушки, но, несмотря на такие приключения, мы справились, — рассказывает старшая из сестер Татьяна.

Сестры говорят, УАЗик их отец использовал для работы. В родном селе был предпринимателем. Мечтал, что после окончания войны продолжит собственное дело, потому что больше всего любил работу. А еще — автомобили. Почти всю свою жизнь Александр работал водителем. Обращаться с автомобилями научил и своих девченок, которые с детства наблюдали, как отец чинит транспорт.

Папа был не только водителем от Бога, но и разбирал и собирал эти авто по винтикам. У него в гараже было уютнее и чище, чем у многих хозяек. С таким отцом мы тоже привыкли к порядку. Иначе просто быть не могло.

— И к машинам мы относимся ответственно. Так что масло сначала сменим, а кроссовки новые себе потом купим. Пусть лучше масло будет поменяно, это главнее, — рассказывает дочь погибшего защитника Алена.

Папино авто отдали на нужды 88 отдельного батальона морской пехоты, где и служил их отец. УАЗик был передан Измаильскому судоремонтному заводу, где около месяца советский внедорожник модернизировали.

Теперь авто рассчитано на экипаж из трех человек. Его планируют использовать для подвоза боеприпасов и продовольствия, эвакуации раненых, а также будут привлекаться к участию в боях.

Авто было тентованным. Крышу мы сделали железной, обрезали двери, удлинили кузов. Сделали что-то вроде пикапа. Сделали еще подставку под пулемет, калибров 12 и семь. Будет стоять для ведения боя.

— Такие автомобили очень нужны на фронте, они очень ценны, потому что достаточно маневренны. Поскольку на большом внедорожнике во время ближнего боя не подъедешь в случае эвакуации раненых или если нужно подвезти боеприпасы. А на этом подъехал, отстрелял, эвакуировал и уехал, — рассказывает мастер по обслуживанию бронетанковой колесной техники отдельного батальона морской пехоты Иван Работа.

Мастера рассказывают, работы осталось немного. Планируется заменить двигатель на более объемный дизельный и провести ремонт ходовой части. Поскольку основную работу по модернизации уже провели, УАЗик решили показать дочерям его владельца. Сестры сразу не могли узнать автомобиль отца.

— Он у папы был очень ухоженным, не ржавым, на ходу. Отец бережно относился к машинам. Их у нас после него осталось целых три. Но апгрейд УАЗика сделали невероятный. Это эффект “Вау”, честно говоря. Мы в шоке. Дай Бог, чтобы он теперь помогал ребятам там на передовой, папиным собратьям, — говорит дочь погибшего воина Ирина.

Александр Караяни делал то, что он умеет лучше и на передовой. Мужчина служил водителем роты огневой поддержки 88 отдельного батальона морской пехоты.

Защищать родную землю он пошел в начале полномасштабной войны в возрасте 56 лет. Повестку получил в марте и ни минуты не раздумывал. Семья говорит, это решение им далось нелегко, но папина позиция была неизменна. Еще со времен революции достоинства свою позицию выражал четко и однозначно.

Девять лет назад мы мало что понимали в своем возрасте. Но папа еще в 2014 году нам объяснял, что и при чем.

— И после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он говорил, что пусть уходят. А кому что-то здесь не нравится, пусть едут за бугор. Я на своей земле, здесь родился, здесь и буду жить в свободной Украине. Для него это было основное. Поэтому, когда отцу дали повестку, он не колеблясь, рюкзак собрал и пошел, — рассказывает дочь Ирина.

Несколько месяцев Александр Караяни вместе с собратьями защищал береговую линию родной Одесской области. В сентябре их подразделение было переброшено на Херсонское направление. Там переходя реку Ингулец во время вражеского артобстрела и погиб воин. Тяжелее всего потеря дается его старенькой матери Марии Трофимовне.

Сын звонил редко. Но когда мог, то говорил, мама держись. Все будет хорошо, и мы обязательно победим. Накануне его смерти я не смогла дозвониться, это была пятница. Подумала, что тогда созвонимся в воскресенье, а в субботу моего Сашу убили.

Не хватает защитника и его старшей сестре Татьяне. Они тоже шли по жизни вместе, так их приучили родители.

Саша был очень внимательным, добрым и надежным человеком. Он был из тех мужчин, которые мало говорят, но многое делают. Брат хоть и младше меня, но действительно был моим защитником и помощником. Не знаю, как мы сейчас без него.

— И через полгода не могу принять эту утрату. За это время очень много вспоминаю наше детство. Саша очень любил природу и еще маленьким мальчиком накрывал пикники на огороде. А еще помню, как он моего кавалера побил, хотя тот был старше его. Мне очень не хватает брата. И маме тяжело, она очень сдала, — рассказывает сестра Александра Караяни Татьяна.

Нелегко и трем дочерям Александра. Мать они потеряли в 2017 году. Отец для своих девочек был опорой, защитником и лучшим другом. Рассказывая о нем, сестры не могут сдержать слез.

Папа воспитал в нас самостоятельность, сплоченность, любовь к людям, работе и стране. Папы не хватает как друга. Мы всегда могли прийти к нему, поговорить, совет попросить. У него всегда была точка зрения, и он отстаивал ее, это очень ценно. С мужем поссоришься и бежишь папе рассказывать, вот как подружке.

— Мы втроем уже взрослые, есть свои семьи, дети. Но у отца мы сами чувствовали себя маленькими, настоящими папиными дочками. Этого очень не хватает. Но теперь мы должны нести память о нем и не подвести, — говорят дочери Александра Караяни.

Авто защитника Александра Караяни уже через неделю отправят выполнять боевые задания на востоке Украины. Его дочери говорят, хотят, чтобы таким образом жила память об их отце и надеются, что папина машина спасет еще не одну жизнь его собратьев.

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