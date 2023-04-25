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Замість нього тепер воюватиме улюблене авто! Як доньки загиблого воїна допомогли ЗСУ

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Квітня 2023, 19:30
Замість нього тепер воюватиме улюблене авто! Як доньки загиблого воїна допомогли ЗСУ

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