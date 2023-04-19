Пішов у ТрО з двома кумами, а тепер вони його ангели-охоронці… Історія добровольця, який врятував понад сто життів

Мирний Чернігів. Ось вже як 13 місяців Сили оборони України змусили окупантів накивати п’ятами звідси.

Та 24 лютого ще ніхто не знав, як та коли вдасться вигнати загарбників з рідного міста. Тоді Олексій Афанасьєв ще був звичайним бізнесменом у Чернігові та займався кавовими автоматами.

Чоловік згадує, що до останнього не вірив, що Росія розпочала відкрите повномасштабне вторгнення. Страшну реальність осягнув з першими вибухами. Додає, що від звуку оголошення повітряної тривоги мурахи йшли по тілу.

Спочатку, каже чоловік, не було жодного розуміння, що робити далі. Намагався дізнатись у знайомих військовослужбовців, але ті говорили, що поки цивільним зброю не дадуть.

Та вже на третій день повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олексій почув заклик до зброї. Боронити рідне місто вирушили разом з Олексієм його близькі друзі та родичі, навіть не зговорюючись. Зокрема і його два куми — Павло та Ігор.

У перший день служби чоловіки зробили спільне фото. Тепер воно нагадує Олексію про загиблих друзів. Чоловік досі не може стримати сльози, коли згадує, як відкопав після авіанальоту з-під завалів спочатку одного кума, а потім іншого.

Після цієї трагедії Олексій вивіз з міста родини своїх загиблих друзів. Так і розпочалася друга частина його воєнного життя в напівоточеному місті й чоловік взявся допомагати людям з евакуацією. Забирав з найвіддаленіших куточків міста жителів та вивозив їх.

Усе обстрілювалось, але я свято вірив, що мене бережуть ті хлопці, яких вже немає поряд зі мною, — ділиться Олексій.

Так для багатьох автівка Олексія стала останнім шансом на порятунок. Вивозив чоловік людей переважно до столиці, а часом на Захід України.

Назад привозив їжу та ліки у місто, що було на межі гуманітарної катастрофи. Зараз згадує, що привезти просто хліб — вже було радістю.

Але головне було все ж таки врятувати людей. Зараз врятовані й досі пишуть чоловіку та не стомлюються дякувати йому за мужній вчинок, їх — понад сотню. Між собою ці люди й досі називають Олексія янголом.

Рятує людей з-під обстрілів група Білий Янгол. Читай, як поліціянти вивозять людей зі знищеної Авдіївки на бронекапсулі.

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