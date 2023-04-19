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Павел Васильев 19 апреля 2023, 18:00

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Пошел в ТрО с двумя кумовьями, а теперь они его ангелы-хранители… История добровольца, спасшего сотню жизней
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