Пошел в ТрО с двумя кумовьями, а теперь они его ангелы-хранители… История добровольца, спасшего сотню жизней

Мирный Чернигов. Вот уже как 13 месяцев Силы обороны Украины вынудили оккупантов сбежать отсюда.

Но 24 февраля еще никто не знал, как и когда удастся выгнать захватчиков из родного города. Тогда Алексей Афанасьев был еще обычным бизнесменом в Чернигове и занимался кофейными автоматами.

Мужчина вспоминает, что до последнего не верил, что Россия начала открытое полномасштабное вторжение. Страшную реальность постиг с первыми взрывами. Добавляет, что от звука объявления воздушной тревоги муравьи шли по телу.

Сначала, говорит мужчина, не было никакого понимания, что делать дальше. Пытался узнать у знакомых военнослужащих, но те говорили, что пока гражданским оружие не дадут.

Однако уже на третий день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Алексей услышал призыв к оружию.

Защищать родной город отправились вместе с Алексеем его близкие друзья и родственники, даже не сговариваясь. В том числе и его два кума — Павел и Игорь.

В первый день службы мужчины сделать общую фотографию. Теперь оно напоминает Алексею о погибших друзьях. Мужчина до сих пор не может сдержать слезы, когда вспоминает, как откопал после авианалета из-под завалов сначала одного кума, а затем другого.

После этой трагедии Алексей увез из города семьи своих погибших друзей. Так и началась вторая часть его военной жизни в полуокруженном городе и мужчина принялся помогать людям с эвакуацией. Забирал из самых отдаленных уголков города и вывозил их.

Все обстреливалось, но я свято верил, что меня берегут те ребята, которых уже нет рядом со мной, — делится Алексей.

Так для многих автомобиль Алексея стал последним шансом на спасение. Вывозил мужчина людей преимущественно в столицу, а иногда на Запад Украины.

Обратно привозил еду и лекарства в город, что находился на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас вспоминает, что привезти просто хлеб — уже было радостью.

Но главное было все же спасти людей. Сейчас спасенные до сих пор пишут мужчине и не устают благодарить его за мужественный поступок, их — более сотни. Между собой эти люди до сих пор называют Алексея ангелом.

Спасает людей из-под обстрелов группа Белый Ангел. Читай, как полицейские вывозят людей из уничтоженной Авдеевки на бронекапсуле.

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