Из сферы ІТ в пограничную службу: каким был путь украинского защитника от детства на Буковине до освобождения границ Украины

Он не так многословен, как наши общие знакомые. Говорит о себе сдержанно и, кажется, застенчиво. Хотя многие, кто знает этого парня, не боятся делиться, насколько восхищаются Тихим.

Несмотря на свой молодой возраст, он успел для многих стать не только хорошим другом, но и наставником. И правда, становится немного грустно, что знакомство происходит в текстовом формате.

В разговоре Тихий делится, что раньше не думал о военной карьере, но в начале полномасштабного вторжения стал добровольцем и попал в пограничную службу. Но все это время занимался благотворительностью. А когда появилась возможность быть ближе к линии столкновения, присоединился к военной разведке Гвардии наступления.

Так что простой парень с добрыми глазами, который родился в Киеве и провел детство на родной для мамы Буковине, забрал из прошлого только самое важное, чтобы отстаивать будущее и держать Залізний кордон Украины.

30 апреля, в День пограничника Украины, украинский защитник на псевдо Тихий рассказал Вікнам, каким было его начало полномасштабной войны, какая история с детства заложила фундамент в характер и ценности будущего защитника свободы украинского народа, а также о том, как удается держать связь с братом, защищающим Украину в составе Азова.

24 февраля, кажется, разделила жизнь большинства украинцев на до и после. А какой была ваша обыденность до полномасштабного вторжения?

— Моя жизнь до вторжения была в целом спокойной и предсказуемой. Я работал в должности тимлида (с англ. Team Lead — руководитель команды, — ред.) команды Devops в украинском IT холдинге.

Работа, девушка, собака — все, что нужно для нормальной жизни, было.

Мой образ жизни был не “дорого-богато”, но я ни в чем себе не отказывал еще и хватало отложить на будущее.

В перспективе были собственные проекты, один из которых должны были запускать весной 2022 года. Но вынуждены были заморозить его.

Какая мысль или момент стали точкой отсчета вашего пути на войне? Что побудило встать на защиту Украины?

— Я долго не думал. Сразу же пошел в войска. Думаю, это воспитание так посодействовало. Мои родители всегда были патриотами, и передали это мне.

Мама была и является действующей членом организации УНА-УНСО. Мы все вместе ходили и участвовали в Революции достоинства, где я и брат получили ранения.

Сейчас людям достаточно сложно вспомнить какие-нибудь отдельные дни из своего прошлого, но каждый помнит свое 24 февраля и иногда его канун. Каким у вас был этот день?

— 22 февраля пошел бить себе тату с изображением моей собачки. И пока мастер выполнял свою работу, я прочел в новостях об обращении Путина.

Стало ясно, что если не сегодня, то в течение нескольких дней что-то начнется.

На следующий день во время ужина было ощущение, что жизнь изменится и таких спокойных вечеров долго не будет. Но ничего не сказал — просто хорошо провел время в кругу родных.

Проснулся посреди ночи. Девушка испугалась, я ее хотел успокоить словами, мол, это стройка рядом, но сам уже понимал что это.

Пошел в военкомат, простоял очередь. Не вышло в тот день. Встретился с мамой, обсудили ситуацию.

На следующее утро посадил в машину близких и отправил в Черновецкую область, а сам уже спокойно пошел в военкомат снова.

Часто слышу, что защитникам помогает держаться общение с родными. Однако у вас один из самых родных людей в жизни тоже защищает Украину — ваш брат боец Азова. Как вы выстраиваете коммуникацию? То, что вы оба защитника — помогает или усложняет общение?

— Где-то упрощает, где-то усложняет. Мы иногда можем не общаться долго, но знать, что с нами все в порядке. Потом созвониться и как ни в чем не бывало продолжить общение.

Мой брат вносит большой вклад в победу и я им горжусь.

А еще стараюсь раз в пару дней говорить с мамой. Она — моя большая поддержка.

Как ваша семья воспринимает то, что вы оба на службе и практически в подразделениях, которые будут осуществлять непосредственное контрнаступление и освобождение временно оккупированных территорий?

— Конечно, мама переживает, но она много помогает войску и нам в том числе. Вообще она занимается волонтерским делом уже девять лет и ей точно есть что самой рассказать.

Как вы думаете, что повлияло на ваше решение присоединиться к защите Украины? Возможно, какие-то воспоминания с детства или воспитание? Потому что так можно подумать, учитывая, что ваша семья прилагает максимум усилий к будущей победе Украины.

— Анатолий Лупинос был маминым товарищем и иногда заезжал к нам в гости.

Я лично мало его помню, потому что мне тогда было очень мало лет. Но вспоминаю слова, которые мне рассказала мама.

Фраза человека, участвовавшего в войне в Чечне, Грузии, Абхазии и Приднестровье: “Пусть лучше мы будем сейчас бить русню на чужой земле и будем готовы, когда они придут к нам”.

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Если уж говорить о подразделениях. Расскажите, пожалуйста, каким был ваш путь в Гвардию наступления и подразделение Залізний кордон? Почему вы выбрали именно его?

— Я пытался перевестись в разные подразделения в течение года, но даже имея уже отношение на руках, почему-то этот процесс был невозможен.

В какой-то момент мне позвонили из отдела кадров и сказали, что формируется новое подразделение, куда набирают добровольцев. Обязательным условием было не употреблять алкоголь и не иметь выговоров. На что я и повелся.

Это единственное место, куда можно было перевестись. Но я бы с радостью пошел в Азов к брату.

Сейчас, как я понимаю, вы находитесь на учениях. Успели ощутить разницу между своим бывшим подразделением и новым? Если да, то в чем именно?

— Да. Сейчас это обучение-слаживание. В общем, разница конечно есть.

Некоторые действительно мотивированные люди стараются и тренируются здесь. Мечтают освободить оккупированные территории.

В прошлом подразделении у меня об этом были только разговоры, а на деле никто даже не делал вид, что готовится к чему-то.

Как я знаю, вы разрабатывали шеврон для собственного подразделения. Расскажите, пожалуйста, о нем больше.

— Шеврон разрабатывала моя знакомая дизайнер. Там все просто — крест ГПСУ, меч и сова, символизирующая разведку. Лозунг на шевроне придумал друг, за что ему большая благодарность. Очень метко подобрал слова.

Обычно принято считать, что по возвращении с войны стоило бы все забыть. Однако все же интересно, есть ли какая-нибудь вещь или явление на войне, которое вы хотели бы после победы Украины забрать в мирную жизнь?

Наверное, вот эту всю слаженность между украинцами хотелось бы забрать в мирную жизнь.

Какие ваши планы на мирную жизнь после победы Украины?

— Я задумывался по поводу офицерского контракта, потому что вижу в этой службе много моментов, которые можно было бы улучшить. Но пока есть некоторые сомнения в этом.

Возможно, если у нас станут легальными ПВК, то попробую туда пойти. А может, просто продолжу работать, как и до полномасштабной войны, если на тот момент еще буду способен выполнять какую-то интеллектуальную работу.

В чем сила украинцев?

Сила в желании и способности идти до конца и не сдаваться.

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