Будет гораздо интереснее! В чем особенность Гвардии наступления и что бойцы думают о предстоящем контрнаступлении

Гвардия наступления — добровольческие батальоны, формирование которых объявило МВД. Каждый, кто хочет присоединиться к возвращению украинских территорий, может вступить на выбор в одну из бригад, а их всего восемь.

Командир артиллерийской группы штурмовой бригады Нацгвардии Червона калина Вадим Москаленко рассказал Вадиму Карпьяку об особенностях Гвардии наступления, ее сверхсовременном вооружении, а также поделился, что думает о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Об особенностях Гвардии наступления

По его словам, особенность Гвардии наступления состоит в том, что она формируется на вооружении, которое поступает от стран-партнеров.

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Все на современном вооружении. Это будет гораздо интереснее, чем на постсоветском, которое было у нас, — говорит Москаленко.

Он подтверждает, что западная артиллерия требует большей внимательности и аккуратности в использовании.

— Мы должны понимать, что технологии всегда идут вперед. Если мы, артиллеристы, разобрались в расчетах советских образцов, то сделать это с западным вооружением гораздо быстрее. Там все с автоматической наводкой на цель, а у нас — все механически.

О предстоящем контрнаступлении и подготовке

Набор в Гвардию наступления должен был продолжаться до 1 апреля, но его продлили. Вадим Москаленко объясняет, что бригада формируется на базе полка. Но полк, в то время как формируется бригада, уже выполняет боевые задания на Востоке. Очень тяжело формировать бригаду из полка во время боевых действий.

Подразделение, выполняющее боевые задания на Востоке, может вернуться и поделиться опытом с военным составом, который там еще не был.

По его словам, основная часть бригады Червона калина уже имеет боевой опыт. Военный рассказывает, что в его бригаде обсуждается тема контрнаступления.

— Военнослужащие, которые сейчас проходят обучение, уже готовы к контрнаступлению. Если поступит команда для нашей бригады начать выполнять задачи, мы будем выполнять с вооружением, которое уже есть у нас в части, — подчеркнул Москаленко.

Украинские военные овладевают западным вооружением, оно помогает нашему войску уничтожать оккупантов. Ранее ВСУ впервые показали работу NASAMS.

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Фото: Гвардия наступления