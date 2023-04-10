Буде набагато цікавіше! У чому особливість Гвардії наступу та що бійці думають про майбутній контрнаступ

Гвардія наступу — добровольчі батальйони, формування яких оголосило МВС. Кожен, хто хоче приєднатися до повернення українських територій, може вступити на вибір до однієї з бригад, а їх всього вісім.

Командир артилерійської групи штурмової бригади Нацгвардії Червона калина Вадим Москаленко розповів Вадиму Карп’яку про особливості Гвардії наступу, її надсучасне озброєння, а також поділився, що думає про майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про особливість Гвардії наступу

За його словами, особливість Гвардії наступу у тому, що вона формується на озброєні, яке надходить від країн-партнерів.

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Усе на сучасному озброєні. Це буде набагато цікавіше, ніж на пострадянському, яке було у нас, — каже Москаленко.

Він підтверджує, що західна артилерія потребує більшої уважності та акуратності у використані.

— Ми маємо розуміти, що технології завжди ідуть вперед. Якщо ми, артилеристи, розібралися у розрахунках радянських зразків, то зробити це із західним озброєнням набагато швидше. Там все з автоматичним наведенням на ціль, а у нас — все механічно.

Про майбутній контрнаступ та підготовку

Набір у Гвардію наступу мав тривати до 1 квітня, але його продовжили. Вадим Москаленко пояснює, що бригада формується на базі полку. Але полк, в той час, як формується бригада, вже виконує бойові завдання на Сході. Дуже тяжко формувати бригаду з полку під час бойових дій.

Підрозділ, який виконує бойові завдання на Сході, може повернутися та поділитися досвідом з військовим складом, який там ще не був.

За його словами, основна частина бригади Червона калина вже має бойовий досвід. Військовий розповідає, що у його бригаді обговорюється тема контрнаступу.

— Військовослужбовці, які зараз проходять навчання, вони вже готові до контрнаступу. Якщо надійде команда для нашої бригади почати виконувати завдання, ми будемо виконувати з тим озброєнням, яке вже є у нас в частині, — наголосив Москаленко.

Українські військові опановують західне озброєння, воно допомагає нашому війську нищити окупантів. Раніше ЗСУ вперше показали роботу NASAMS.

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Фото: Гвардія наступу