Спорт или здоровое питание? Что приносит большую пользу нашему организму

Быть здоровыми — это иметь возможность наслаждаться жизнью, осуществлять свои мечты и достигать поставленных целей. Здоровый человек может работать, учиться, общаться с другими и развиваться как личность. Поэтому люди хотят найти оптимальный подход, позволяющий поддерживать здоровье в хорошем состоянии.

На что при этом нужно обратить больше внимания: сосредоточиться на физической активности или следить за здоровым питанием? В этом вопросе помогла разобраться врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Как это связано

Физическая активность и здоровое питание — это не противоречивые, а взаимодополняемые понятия.

Если человек уделяет достаточно внимания качеству питания и понимает, что пища является топливом для его тела, то физическая активность становится ключевым фактором для сохранения здоровья и поддержания физической формы.

Здоровое питание

Придерживаться здорового питания — означает употреблять необходимое количество питательных веществ, минералов и витаминов. Оно обычно включает в себя много овощей и фруктов, злаковых продуктов, белков и здоровых жиров.

Здоровое питание — это не диеты, ограничения и отказ от определенных продуктов. Оно должно быть сбалансированным и разнообразным и учитывать потребности каждого человека.

Благодаря ему можно избежать хронических болезней, сохранить здоровый вес и поддерживать уровень энергии в организме.

Если человек будет следить только за рационом, но не будет заниматься физической активностью, то это не приведет к фатальным последствиям. Но любая активность для организма все же нужна.

Физическая активность

Прежде всего физическая активность способствует поддержанию мышечной массы, укреплению костей и обеспечивает организм энергией.

Физическая активность также улучшает кровообращение, повышает уровень кислорода в организме, способствует уменьшению стресса и улучшению сна.

Кроме того, она может оказывать положительное влияние на психическое состояние человека. Упражнения помогают снизить уровень тревоги и депрессии, улучшают самочувствие.

Однако если человек каждый день поддерживает физическую активность и занимается спортом, но не получает достаточно питательных веществ из пищи, это может привести к потере мышечной массы, усталости и ослаблению иммунной системы.

Ежедневное движение является важным компонентом здорового образа жизни, но здоровое питание — едва ли не обязательный пункт.

Что важнее

Их сочетание и важность также зависят от поставленных целей.

К примеру, если цель — похудеть, то здоровое питание больше влияет на вес, чем физическая активность.

Чтобы достичь желаемого веса, нужно следить за балансом калорий, поэтому важно сосредоточиться на сбалансированном рационе, содержащем достаточное количество питательных веществ. Так же нужно следить за питанием, когда необходимо набрать массу — потреблять больше калорий, чем тратишь.

Однако спорт также имеет важное значение, поскольку он повышает количество потерянных калорий и держит тело в тонусе.

Здоровый образ жизни

Для поддержания стабильной работы организма оба элемента однозначно важны.

Следует сочетать разные виды физической активности со здоровой диетой, чтобы обеспечить организму необходимые ресурсы для поддержания тонуса тела.

Ульяна Вернер отметила некоторые общие рекомендации, которые могут помочь каждому человеку сохранять свое здоровье:

регулярно включай в свое расписание физические упражнения, занимайся спортом или просто насладись вечерней прогулкой;

потребляй больше овощей и фруктов — клетчатка очень важна для нашего организма, она — основа здоровья пищеварительной системы;

пей достаточное количество воды и избегай напитков с высоким содержанием сахара;

достаточно отдыхай, старайся спать не менее семи часов за ночь.

Также следует помнить, что люди разные, поэтому нет единой верной формулы здорового образа жизни.

Сегодня человечество потребляет большое количество сахара, молочных напитков и жира. На этом фоне у людей появляется много болезней и проблем, снижается качество жизни и диеты не всегда работают. Вікна ранее рассказывали о правиле тарелки здорового питания.