Спорт чи здорове харчування? Що приносить більшу користь нашому організму

Бути здоровими — це мати змогу насолоджуватися життям, здійснювати мрії та досягати поставлених цілей. Здорова людина може працювати, вчитися, спілкуватися з іншими та розвиватися. Тому люди хочуть знайти оптимальний підхід, який допоможе підтримувати здоров’я в хорошому стані.

На що потрібно більше звернути увагу: зосередитись на фізичній активності чи стежити за здоровим харчуванням? У цьому питанні допомогла розібратись лікарка та health-експерт Уляна Вернер.

Як це пов’язано

Фізична активність та здорове харчування — це не суперечливі, а взаємодоповнювані поняття.

Якщо людина приділяє достатньо уваги якості харчування та розуміє, що їжа є паливом для її тіла, то фізична активність стає ключовим фактором для збереження здоров’я та підтримки фізичної форми.

Здорове харчування

Дотримуватися здорового харчування — означає вживати необхідну кількість поживних речовин, мінералів та вітамінів. Зазвичай воно передбачає в раціоні багато овочів та фруктів, злакових продуктів, білків та здорових жирів.

Здорове харчування — це не про дієти, обмеження та відмову від певних продуктів. Воно має бути збалансованим та різноманітним і враховувати потреби та вподобання кожної людини.

Завдяки цьому можна запобігати хронічним хворобам, зберегти здорову вагу та підтримувати рівень енергії в організмі.

Якщо людина слідкуватиме тільки за раціоном, але не займатиметься фізичною активністю, це не призведе до фатальних наслідків. Але будь-яка активність для організму все ж потрібна.

Фізична активність

Передусім фізична активність допомагає підтримувати м’язову масу, сприяє зміцненню кісток та забезпечує організм енергією.

Фізична активність також покращує кровообіг, насичує організм киснем, сприяє зменшенню рівня стресу та поліпшенню сну.

Крім того, вона може позитивно впливати на психічний стан людини. Вправи зменшують рівень тривоги та депресії, покращують самопочуття.

Проте, якщо людина щодня підтримує фізичну активність та займається спортом, але не отримує достатньо поживних речовин з їжі, то це може призвести до втрати м’язової маси, втоми та ослаблення імунної системи.

Щоденний рух є важливим компонентом здорового способу життя, але здорове харчування — ледь не обов’язковий пункт.

Що важливіше

Їх поєднання та важливість також залежать від поставленої мети.

До прикладу, якщо ціль — схуднути, то здорове харчування більше впливає на вагу, ніж фізична активність.

Щоб досягти бажаної ваги, потрібно стежити за балансом калорій, тому важливо зосередитися на збалансованому раціоні, який містить достатньо поживних речовин. Так само варто стежити за харчуванням, коли необхідно набрати масу — споживати більше калорій, ніж витрачаєш.

Та спорт також важливий, оскільки він підвищує кількість втрачених калорій та тримає тіло в тонусі.

Здоровий спосіб життя

Для підтримки стабільної роботи організму обидва елементи однозначно є важливими.

Варто поєднувати різні види фізичної активності зі здоровою дієтою, щоб забезпечити організму ресурси для підтримки тонусу тіла.

Уляна Вернер зазначила деякі загальні рекомендації, які можуть допомогти кожній людині зберігати своє здоров’я:

регулярно включай у свій розклад фізичні вправи, займайся спортом або просто насолодись вечірньою прогулянкою;

споживай більше овочів та фруктів — клітковина дуже важлива для нашого організму, вона — основа здоров’я травної системи;

пий достатньо води та уникай напоїв з високим вмістом цукру;

вдосталь відпочивай, намагайся спати не менше ніж сім годин за ніч.

Також варто пам’ятати, що люди різні, тому нема єдиної формули здорового способу життя.

Сьогодні людство споживає дуже багато цукру, молочних напоїв та жиру. На цьому тлі у людей виникає багато хвороб та проблем, знижується якість життя та дієти не завжди працюють. Вікна раніше розповідали про правило тарілки здорового харчування.