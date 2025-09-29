Как оформить ВПЛ 2025 года: способы получения

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые законно проживают в Украине и вынуждены были покинуть свои дома из-за оккупации, боевых действий или других угроз. Имея оформленную справку, человек имеет право на получение ежемесячных выплат. Читай в материале, как оформить ВПЛ и какие документы для этого нужны.
Как оформить ВПЛ: необходимые документы
Для получения справки требуются следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- Свидетельство о рождении (для детей).
Если в паспорте нет отметки о регистрации места жительства, добавь подтверждение проживания на территории перемещения: военный билет, трудовую книжку, медицинские документы, свидетельство о праве собственности на недвижимость, образовательные документы или выписку из реестра общины.
Во время военного положения можно использовать электронные документы из Дії. Для представителей детей-сирот — документы о полномочиях и родстве.
Как оформить ВПЛ в 2025: способы подачи заявления
Есть два основных способа, по которым ты можешь оформить ВПЛ: онлайн через Дію и офлайн в государственных органах.
Оформление ВПЛ онлайн через Дію:
- Обнови мобильное приложение Дію и авторизуйся.
- В разделе Услуги выберите Получить статус ВПЛ.
- Укажи текущее место жительства, подтверди геолокацию.
- Добавь данные о членах семьи (муж/жена, дети).
- Выберите карту является Поддержка для выплат помощи.
- Укажи потребности (медицинская помощь, образование, гуманитарка) и контакты.
- Справка отображается в Дії среди цифровых документов.
Этот способ удобен, потому что позволяет оформить статус и помощь сразу для всей семьи. По состоянию на 2025 год правительство обновило сервис по семейному оформлению. Справка появляется сразу же после обработки заявления.
Оформление ВПЛ в офлайн-режиме
Если у тебя нет возможности оформить льготу с помощью Дії, ты можешь ее сделать в очном режиме. Тебе следует обратиться к:
- Центру предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Органу социальной защиты населения.
- или исполнительному органу местного совета.
Обычно справка выдается в день обращения, но если требуется дополнительная проверка (в случае отсутствия регистрации), справку должны выдать до 15 рабочих дней.
