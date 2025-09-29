Как оформить ВПЛ 2025 года: способы получения

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые законно проживают в Украине и вынуждены были покинуть свои дома из-за оккупации, боевых действий или других угроз. Имея оформленную справку, человек имеет право на получение ежемесячных выплат. Читай в материале, как оформить ВПЛ и какие документы для этого нужны.

Как оформить ВПЛ: необходимые документы

Для получения справки требуются следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Свидетельство о рождении (для детей).

Если в паспорте нет отметки о регистрации места жительства, добавь подтверждение проживания на территории перемещения: военный билет, трудовую книжку, медицинские документы, свидетельство о праве собственности на недвижимость, образовательные документы или выписку из реестра общины.

Во время военного положения можно использовать электронные документы из Дії. Для представителей детей-сирот — документы о полномочиях и родстве.

Как оформить ВПЛ в 2025: способы подачи заявления

Есть два основных способа, по которым ты можешь оформить ВПЛ: онлайн через Дію и офлайн в государственных органах.

Оформление ВПЛ онлайн через Дію:

Обнови мобильное приложение Дію и авторизуйся. В разделе Услуги выберите Получить статус ВПЛ. Укажи текущее место жительства, подтверди геолокацию. Добавь данные о членах семьи (муж/жена, дети). Выберите карту является Поддержка для выплат помощи. Укажи потребности (медицинская помощь, образование, гуманитарка) и контакты. Справка отображается в Дії среди цифровых документов.

Этот способ удобен, потому что позволяет оформить статус и помощь сразу для всей семьи. По состоянию на 2025 год правительство обновило сервис по семейному оформлению. Справка появляется сразу же после обработки заявления.

Оформление ВПЛ в офлайн-режиме

Если у тебя нет возможности оформить льготу с помощью Дії, ты можешь ее сделать в очном режиме. Тебе следует обратиться к:

Центру предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Органу социальной защиты населения.

или исполнительному органу местного совета.

Обычно справка выдается в день обращения, но если требуется дополнительная проверка (в случае отсутствия регистрации), справку должны выдать до 15 рабочих дней.

