Як оформити ВПО 2025 року: способи отримання

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — це громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають в Україні та змушені були покинути свої домівки через окупацію, бойові дії чи інші загрози. Маючи оформлену довідку, людина має право на отримання щомісячних виплат. Читай у матеріалі, як оформити ВПО та які документи для цього потрібні.

Як оформити ВПО: необхідні документи

Для отримання довідки потрібні наступні документи:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Свідоцтво про народження (для дітей).

Якщо в паспорті немає відмітки про реєстрацію місця проживання, додай підтвердження проживання на території переміщення: військовий квиток, трудову книжку, медичні документи, свідоцтво про право власності на нерухомість, освітні документи або витяг з реєстру громади.

Під час воєнного стану можна використовувати електронні документи з Дії. Для представників дітей-сиріт — документи про повноваження та родинні зв’язки.

Як оформити ВПО у 2025: способи подання заяви

Є два основні способи, за якими ти можеш оформити ВПО: онлайн через Дію та офлайн у державних органах.

Оформлення ВПО онлайн за допомогою Дії:

Онови мобільний додаток Дія та авторизуйся. У розділі Послуги обери Отримати статус ВПО. Вкажи поточне місце проживання, підтвердь геолокацію. Додай дані про членів сім’ї (чоловік/дружина, діти). Обери картку єПідтримка для виплат допомоги. Вкажи потреби (медична допомога, освіта, гуманітарка) та контакти. Довідка з’явиться в Дії серед цифрових документів.

Цей спосіб зручний, бо дозволяє оформити статус і допомогу одразу для всієї родини. Станом на 2025 рік уряд оновив сервіс для сімейного оформлення. Довідка з’являється відразу після обробки заяви.

Оформлення ВПО в офлайн-форматі

Якщо у тебе немає змоги оформити пільгу за допомогою Дії, то ти можеш її зробити у очному режимі. Тобі слід звернутися до:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Органу соціального захисту населення;

або виконавчого органу місцевої ради.

Зазвичай довідку видають у день звернення, але якщо потрібна додаткова перевірка (у випадку відсутності реєстрації), довідку мають видати до 15 робочих днів.

