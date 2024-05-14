Как похудеть в лице без операций и снова нравиться себе

Зеркало перестает радовать, а немного округлившиеся щеки и второй подбородок приводят в отчаяние? Если именно тебе это не нравится, можно попробовать похудеть в лице. Как это сделать и обязательно ли для этого посадить себя на строгую диету — читай в нашем материале.

Лицо полнеет не только из-за жира

Сначала выясним, почему лицо становится более полным и, как следствие, теряет четкий овал? Как ни крути, а от главной проблемы — чрезмерного питания, никуда не денешься.

Переедание в сочетании с малоподвижным образом жизни, а также употребление сладостей и рафинированной, бедной клетчаткой и витаминами пищи, постепенно приводит к тому, что все тело полнеет, и лицо — тоже.

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Но случается, что лицо полнеет не от жира, а от того, что под кожей накопилось избыточное количество жидкости.

И здесь, чтобы похудеть в лице, нужно сбросить не лишний жир, а избыток воды.

В каких случаях может появиться излишняя отечность? К примеру, из-за болезней, о которых ты можешь и не знать, но они тебе сигнализируют о себе.

Отечность лица вызывают:

пониженная функция щитовидной железы — гипотиреоз;

хронические заболевания почек; такой же эффект может вызвать питание с избыточным количеством соли;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

неправильное положение во время сна: если спать, уткнувшись лицом в подушку.

Как ты понимаешь, избавиться от отечности в некоторых случаях довольно просто: можно отказаться от соленого и начать спать, например, на спине. К тому же мы раньше рассказывали более подробно, как убрать отечность лица. А также хорошей идеей будет обратиться к врачу, проверить состояние здоровья и пролечиться.

Как похудеть в лице: полезные советы

Наладь питание и добавь активности в свою жизнь:

откажись от жирного и слишком калорийного ужина; в течение дня считай (хотя бы примерно) калории; определи оптимальную их норму для себя;

откажись от продуктов, приводящих к избытку воды, это может быть не только соль, но и глютен и лактоза, которые могут вызвать вздутие живота и гормональные нарушения (при чувствительности к ним).

увеличь физическую нагрузку: занимайся спортом, уделяй больше внимания активной домашней работе, ходи на прогулки, устраивай пробежки.

Делай массаж лица

Массаж усиливает кровообращение, стимулирует регенерацию клеток, помогает снизить жировые отложения в лице, выводит из клеток лишнюю воду. И необязательно идти к профессиональному массажисту, овладей методами самомассажа.

Упражнения для похудения лица

Массаж и упражнения для лица — то же самое, что спорт для тела. Чтобы был эффект, делай и то, и другое регулярно — и отличный результат не заставит себя ждать.

Вот тебе десяток самых эффективных упражнений для того, чтобы похудеть в лице:

Легко пощипай кожу вдоль линии подбородка снизу до мочек ушей. Помассируй щеки круговыми движениями с едва открытым ртом. Как можно шире открой рот, а затем закрой. Повтори упражнение 10 раз. Набери в рот воздух, раздув щеки, задержи его на несколько секунд, а затем выпусти. Повтори упражнение 10 раз. Наполни рот воздухом и переноси его с одной щеки на другую, словно используешь ополаскиватель для рта. Делай это 30 секунд, затем расслабься и повтори еще 4 раза. Сделай такое выражение лица, будто собираешься поцеловать кого-то, подняв губы вперед, а потом улыбнись, не разжимая рта. Выдвинь нижнюю челюсть немного вперед, собери губы трубочкой, вытяни их вперед вместе с шеей. Одновременно с этим поднимай голову и тяни вверх, словно хочешь поцеловать потолок. Сожми одну руку в кулак и размести ее под нижней челюстью. Медленно открывай и закрывай рот, создавая при этом сопротивление для нижней челюсти. Следи за тем, как напрягаются мышцы шеи. Выполняйте это упражнение несколько раз в неделю по 3-4 подхода. Задерживая дыхание, произнеси букву О. Высунь язык, опусти его вниз как можно ниже, пытаясь достать до подбородка. Широко открой глаза, подними взгляд вверх, сделай выдох-вдох. Повтори упражнение три раза. Если не поможет, можешь также прочитать подробнее, как избавиться от второго подбородка. Растяни рот в улыбке, прижав губы к зубам. Поднеси пальцы к скулам и тяни мышцы вверх, словно подтягивая лицо.

Похудеть в лице может оказаться не так просто и не так быстро, как ты хочешь. Это так же, как заставить все свое тело сжечь жир. Следует создать некоторый дефицит калорий и сделать привычкой здоровый образ жизни.

Так что упражнения для лица идут в комплексе с общей физической нагрузкой организма. Они не панацея сами по себе. Но ведь вознаграждение за работу над похудением в сто раз превзойдет твои затраты: ты снова будешь нравиться себе и чувствовать себя в своем теле легко и естественно. А зеркало покажет тебя настоящую (-его).

Раньше мы писали, как без изнурительных диет похудеть в талии.

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