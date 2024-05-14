Как похудеть в лице без операций и снова нравиться себе

Зеркало перестает радовать, а немного округлившиеся щеки и второй подбородок приводят в отчаяние? Если именно тебе это не нравится, можно попробовать похудеть в лице. Как это сделать и обязательно ли для этого посадить себя на строгую диету — читай в нашем материале.
Сначала выясним, почему лицо становится более полным и, как следствие, теряет четкий овал? Как ни крути, а от главной проблемы — чрезмерного питания, никуда не денешься.
Переедание в сочетании с малоподвижным образом жизни, а также употребление сладостей и рафинированной, бедной клетчаткой и витаминами пищи, постепенно приводит к тому, что все тело полнеет, и лицо — тоже.
Но случается, что лицо полнеет не от жира, а от того, что под кожей накопилось избыточное количество жидкости.
Но случается, что лицо полнеет не от жира, а от того, что под кожей накопилось избыточное количество жидкости.
И здесь, чтобы похудеть в лице, нужно сбросить не лишний жир, а избыток воды.
В каких случаях может появиться излишняя отечность? К примеру, из-за болезней, о которых ты можешь и не знать, но они тебе сигнализируют о себе.
Отечность лица вызывают:
Как ты понимаешь, избавиться от отечности в некоторых случаях довольно просто: можно отказаться от соленого и начать спать, например, на спине. К тому же мы раньше рассказывали более подробно, как убрать отечность лица. А также хорошей идеей будет обратиться к врачу, проверить состояние здоровья и пролечиться.
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Наладь питание и добавь активности в свою жизнь:
Делай массаж лица
Массаж усиливает кровообращение, стимулирует регенерацию клеток, помогает снизить жировые отложения в лице, выводит из клеток лишнюю воду. И необязательно идти к профессиональному массажисту, овладей методами самомассажа.
Массаж и упражнения для лица — то же самое, что спорт для тела. Чтобы был эффект, делай и то, и другое регулярно — и отличный результат не заставит себя ждать.
Вот тебе десяток самых эффективных упражнений для того, чтобы похудеть в лице:
Похудеть в лице может оказаться не так просто и не так быстро, как ты хочешь. Это так же, как заставить все свое тело сжечь жир. Следует создать некоторый дефицит калорий и сделать привычкой здоровый образ жизни.
Так что упражнения для лица идут в комплексе с общей физической нагрузкой организма. Они не панацея сами по себе. Но ведь вознаграждение за работу над похудением в сто раз превзойдет твои затраты: ты снова будешь нравиться себе и чувствовать себя в своем теле легко и естественно. А зеркало покажет тебя настоящую (-его).
Раньше мы писали, как без изнурительных диет похудеть в талии.
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