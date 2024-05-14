Як схуднути в обличчі без операцій та знову подобатися собі

Дзеркало перестає радувати, а щоки, які трохи округлилися, і друге підборіддя приводять у відчай? Якщо саме тобі це не подобається, то можна спробувати схуднути в обличчі. Як це зробити та чи обов’язково для цього посадити себе на сувору дієту — читай у нашому матеріалі.
Спочатку з’ясуємо, чому обличчя стає повнішим і, як наслідок, втрачає чіткий овал? Як не крути, а від головної проблеми — надмірного харчування — нікуди не подінешся.
Переїдання в купі з малорухливим способом життя, а також вживання солодощів та рафінованої, бідної клітковиною та вітамінами їжі, поступово призводить до того, що повнішає все тіло, і обличчя — також.
Але, трапляється, що обличчя повнішає не від жиру, а від того, що під шкірою накопичилася надмірна кількість рідини.
Але, трапляється, що обличчя повнішає не від жиру, а від того, що під шкірою накопичилася надмірна кількість рідини.
Й тут, аби схуднути в обличчі, потрібно скинути не зайвий жир, а надлишок води.
В яких випадках може з’явитися зайва набряклість? Приміром, через хвороби, про які ти можеш і не знати, але вони тобі сигналізують про себе.
Набряклість обличчя спричиняють:
Як ти розумієш, позбутися набряклості у деяких випадках доволі просто: можна відмовитися від солоного й почати спати, приміром, на спині. До того ж ми раніше розповідали більш детально, як прибрати набряклість обличчя. А також гарною ідеєю буде звернутися до лікаря, перевірити стан здоров’я та пролікуватися.
Налагодь харчування та додай активності у своє життя:
Роби масаж обличчя
Масаж посилює кровообіг, стимулює регенерацію клітин, допомагає зменшити жирові відкладення в обличчі, виводить з клітин зайву воду. І не обов’язково йти до професійного масажиста, опануй методи самомасажу.
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Масаж та вправи для обличчя — те ж саме, що спорт для тіла. Аби був ефект, роби й те, й інше регулярно — і відмінний результат не забариться.
Ось тобі десяток найефективніших вправ, щоб схуднути в обличчі:
Схуднути в обличчі може виявитися не так просто й не так швидко, як ти хочеш. Це так само як змусити усе своє тіло спалити жир. Потрібно створити деякий дефіцит калорій та зробити звичкою здоровий спосіб життя.
Тож вправи для обличчя йдуть у комплексі загального фізичного навантаження організму. Вони не є панацеєю самі по собі. Але ж винагорода за роботу над схудненням у сто разів перебільшить твої затрати: ти знову подобатимешся собі й почуватимешся у своєму тілі легко і природно. А дзеркало покаже тебе справжню (-нього).
Раніше ми писали, як без виснажливих дієт схуднути в талії.
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