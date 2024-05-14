Як схуднути в обличчі без операцій та знову подобатися собі

Дзеркало перестає радувати, а щоки, які трохи округлилися, і друге підборіддя приводять у відчай? Якщо саме тобі це не подобається, то можна спробувати схуднути в обличчі. Як це зробити та чи обов’язково для цього посадити себе на сувору дієту — читай у нашому матеріалі.

Обличчя повнішає не лише через жир

Спочатку з’ясуємо, чому обличчя стає повнішим і, як наслідок, втрачає чіткий овал? Як не крути, а від головної проблеми — надмірного харчування — нікуди не подінешся.

Переїдання в купі з малорухливим способом життя, а також вживання солодощів та рафінованої, бідної клітковиною та вітамінами їжі, поступово призводить до того, що повнішає все тіло, і обличчя — також.

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Але, трапляється, що обличчя повнішає не від жиру, а від того, що під шкірою накопичилася надмірна кількість рідини.

Й тут, аби схуднути в обличчі, потрібно скинути не зайвий жир, а надлишок води.

В яких випадках може з’явитися зайва набряклість? Приміром, через хвороби, про які ти можеш і не знати, але вони тобі сигналізують про себе.

Набряклість обличчя спричиняють:

понижена функція щитоподібної залози — гіпотиреоз;

хронічні захворювання нирок; такий самий ефект може спричинити харчування з надмірною кількістю солі;

захворювання серцево-судинної системи;

неправильне положення під час сну: якщо спати, уткнувшись обличчям в подушку.

Як ти розумієш, позбутися набряклості у деяких випадках доволі просто: можна відмовитися від солоного й почати спати, приміром, на спині. До того ж ми раніше розповідали більш детально, як прибрати набряклість обличчя. А також гарною ідеєю буде звернутися до лікаря, перевірити стан здоров’я та пролікуватися.

Як схуднути в обличчі: корисні поради

Налагодь харчування та додай активності у своє життя:

відмовся від жирної та занадто калорійної вечері; протягом дня рахуй (хоча б приблизно) калорії; визнач оптимальну їхню норму для себе;

відмовся від продуктів, що утримують надлишок води, це може бути не лише сіль, а й глютен та лактоза, які можуть викликати здуття живота на гормональні порушення (у разі чутливості до них)

збільш фізичне навантаження: займайся спортом, приділяй більше уваги активній хатній роботі, ходи на прогулянки, влаштовуй пробіжки.

Роби масаж обличчя

Масаж посилює кровообіг, стимулює регенерацію клітин, допомагає зменшити жирові відкладення в обличчі, виводить з клітин зайву воду. І не обов’язково йти до професійного масажиста, опануй методи самомасажу.

Вправи для схуднення обличчя

Масаж та вправи для обличчя — те ж саме, що спорт для тіла. Аби був ефект, роби й те, й інше регулярно — і відмінний результат не забариться.

Ось тобі десяток найефективніших вправ, щоб схуднути в обличчі:

Легко пощипай шкіру уздовж лінії підборіддя від низу до мочок вух.

Помасажуй щоки круговими рухами з ледь відкритим ротом.

Якомога ширше відкрий рот, а потім стули. Повтори вправу 10 разів.

Набери у рот повітря, роздувши щоки, затримай його на кілька секунд, а потім випусти. Повтори вправу 10 разів.

Наповни рот повітрям і перенось його з однієї щоки на іншу, ніби використовуєш ополіскувач для рота. Робити це 30 секунд, потім розслабся та повтори ще 4 рази.

Зроби такий вираз обличчя, ніби збираєшся поцілувати когось, звівши губи вперед, а потім усміхнися, не розтуляючи рота.

Висунь нижню щелепу трохи вперед, збери губи трубочкою, витягни їх вперед разом з шиєю. Одночасно з цим підіймай голову і тягни вгору, ніби хочеш поцілувати стелю;

Стисни одну руку в кулак і розмісти її під нижньою щелепою. Повільно відкривай та закривай рот, створюй при цьому опір для нижньої щелепи. Слідкуй за тим, як напружуються м’язи шиї. Виконуйте цю вправу кілька разів на тиждень по 3-4 підходи.

Затримуючи дихання, вимов букву О. Висунь язик, опусти його вниз якнайнижче, намагаючись дістати до підборіддя. Широко розплющ очі, підніми погляд вгору, зроби видих-вдих. Повтори вправу три рази. Якщо не допоможе, можеш також прочитати детальніше, як позбутися другого підборіддя.

Розтягни рот в усмішці, притиснувши губи до зубів. Піднеси пальці до вилиць і тягни м’язи вгору, ніби підтягуючи обличчя.

Схуднути в обличчі може виявитися не так просто й не так швидко, як ти хочеш. Це так само як змусити усе своє тіло спалити жир. Потрібно створити деякий дефіцит калорій та зробити звичкою здоровий спосіб життя.

Тож вправи для обличчя йдуть у комплексі загального фізичного навантаження організму. Вони не є панацеєю самі по собі. Але ж винагорода за роботу над схудненням у сто разів перебільшить твої затрати: ти знову подобатимешся собі й почуватимешся у своєму тілі легко і природно. А дзеркало покаже тебе справжню (-нього).

Раніше ми писали, як без виснажливих дієт схуднути в талії.

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