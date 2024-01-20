Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска

Залогом счастливой и долгой жизни есть внимание к своему здоровью. Ведь всем известно — без здоровья нет счастья.
Не все знают, что от правильной работы щитовидной железы зависит состояние и функционирование многих других органов в нашем организме. Следовательно — следует проводить систематические проверки состояния щитовидной железы.
Все, что тебе нужно знать о чек-апе щитовидной железы рассказали в издании Бережи себе, мы же делимся с тобой тем, о чем ещё не упоминали в наших предыдущих материалах.
Известно, что щитовидная железа отвечает за множество процессов в нашем организме, ведь контролирует выделение гормонов.
От работы железы зависят процессы теплопродукции, обмена, частота сердечных сокращений, развитие головного мозга плода, а также гормоны щитовидки влияют на половое созревание, менструальную функцию и фертильность.
Именно поэтому важно следить за уровнем этих гормонов.
О проблемах со щитовкой могут сигнализировать следующие симптомы:
Чаще проблемы со щитовкой наблюдаются у женщин, чем у мужчин. Если ты замечаешь визуальное увеличение щитовидной железы или другие симптомы, следует обратиться к специалистам.
Как правило, сначала следует исследовать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. Его увеличение свидетельствует о пониженной функции щитовидной железы, а ниже нормы — о чрезмерной.
Как правило, сначала следует исследовать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. Его увеличение свидетельствует о пониженной функции щитовидной железы, а ниже нормы — о чрезмерной.
Американская тиреоидная ассоциация также рекомендует проводить УЗИ щитовидной железы. Так можно вовремя обнаружить узлы и увеличение щитовки. Частоту УЗИ назначит твой врач, также специалист даст советы по лечению.
Проверять щитовидную железу следует всем, но особое внимание должны обратить люди из группы риска, а именно:
В общем, эндокринную систему человека считают невидимым регулятором нашего организма. Что следует знать о работе эндокринной системы — рассказывали раньше.
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