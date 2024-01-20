Здоровье и красота

Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска

Виктория Мельник, журналист сайта 20 января 2024, 18:30
Щитовидная железа
Фото: Pexels

Больше новостей
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті
В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
Над чем нельзя шутить в разных странах мира
Не забывай об этикете юмора! На какие темы не стоит шутить в разных странах мира
отпечаток дыхания
Самая надежная защита? Разблокировка телефона “отпечатком” дыхания: как это работает и какие есть преимущества
В мире уменьшается потребление табака - последние данные ВОЗ
Потребление табака уменьшается, но проблем становится больше. Последние данные ВОЗ о количестве курильщиков
Смотреть больше

Материалы по теме

В мире уменьшается потребление табака - последние данные ВОЗ
Потребление табака уменьшается, но проблем становится больше. Последние данные ВОЗ о количестве курильщиков
когда обращаться к психиатру
“Кажется, мне пора обратиться к психиатру… Как понять, нормально ли мое состояние?”
Судоми в ногах
Затекла нога или схватила судорога? Как помочь себе избавиться от боли — советы невролога
Здуття живота: що робити та які причини
Внутри будто сейчас что-то взорвется? Рассказываем, что делать при вздутии живота

Видео
0:04:31
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті

В их траншею вскочили россияне: как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте
Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска
Карта боевых действий 20 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска
Без лишних справок и ксерокопий: какие услуги станут доступны благодаря законопроекту о цифровизации ВСУ
0:06:00
Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска
Обстрелы, эвакуация и много неожиданностей для ДРГ: какая ситуация в Черниговской области 19 января
0:04:07
Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска
Всегда спрашивал, как будет лучше для Украины: эксклюзивные воспоминания о Денисе Монастырском в фильме Незавершенный полет
0:11:56
Боевые медики
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:40
Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами
Пишут о грусти и боли. Украинских гражданских пленных будут судить в Ростове — что известно
0:05:47
Во время реабилитации научился управлять FPV-дроном - история Евгения Назаренко
Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
В мире уменьшается потребление табака - последние данные ВОЗ
Читать дальше
Потребление табака уменьшается, но проблем становится больше. Последние данные ВОЗ о количестве курильщиков
Судоми в ногах
Читать дальше
Затекла нога или схватила судорога? Как помочь себе избавиться от боли — советы невролога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь