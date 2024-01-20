Проблемы со щитовидной железой: симптомы, проверка и кто в группе риска

Залогом счастливой и долгой жизни есть внимание к своему здоровью. Ведь всем известно — без здоровья нет счастья.

Не все знают, что от правильной работы щитовидной железы зависит состояние и функционирование многих других органов в нашем организме. Следовательно — следует проводить систематические проверки состояния щитовидной железы.

Все, что тебе нужно знать о чек-апе щитовидной железы рассказали в издании Бережи себе, мы же делимся с тобой тем, о чем ещё не упоминали в наших предыдущих материалах.

Сейчас также смотрят

Проблемы щитовидной железы: какие бывают

Известно, что щитовидная железа отвечает за множество процессов в нашем организме, ведь контролирует выделение гормонов.

От работы железы зависят процессы теплопродукции, обмена, частота сердечных сокращений, развитие головного мозга плода, а также гормоны щитовидки влияют на половое созревание, менструальную функцию и фертильность.

Именно поэтому важно следить за уровнем этих гормонов.

О проблемах со щитовкой могут сигнализировать следующие симптомы:

дискомфорт при глотании и ощущение “клубка” в горле;

постоянная усталость, сонливость, ухудшение памяти;

запоры;

отеки, набор веса или наоборот резкое похудение;

ускоренное сердцебиение, тремор рук;

ломкие волосы, сухость кожи;

проблемы с либидо, менструальным циклом;

визуальное увеличение щитовидки (смотреть на проекцию шеи).

Проверка щитовидной железы: кому нужно

Чаще проблемы со щитовкой наблюдаются у женщин, чем у мужчин. Если ты замечаешь визуальное увеличение щитовидной железы или другие симптомы, следует обратиться к специалистам.

Как правило, сначала следует исследовать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. Его увеличение свидетельствует о пониженной функции щитовидной железы, а ниже нормы — о чрезмерной.

Американская тиреоидная ассоциация также рекомендует проводить УЗИ щитовидной железы. Так можно вовремя обнаружить узлы и увеличение щитовки. Частоту УЗИ назначит твой врач, также специалист даст советы по лечению.

Проверять щитовидную железу следует всем, но особое внимание должны обратить люди из группы риска, а именно:

новорожденные — рекомендуется делать скрининг на врожденный гипотиреоз;

беременные женщины и те, которые планируют беременность;

люди с гипотиреозом и те, кто имеет симптомы заболевания;

люди, которые имели радиационное влияние на шею, голову;

люди, имевшие хирургическое вмешательство в железу;

люди старше 30 лет;

люди, имеющие диабет первого типа или другие аутоиммунные заболевания;

люди, чьи близкие родственники имели заболевания щитовидки;

люди, принимающие амиодарон или литий или недавно употреблявшие йодсодержащие контрастные вещества;

люди, живущие на территории с выраженным йододефицитом.

В общем, эндокринную систему человека считают невидимым регулятором нашего организма. Что следует знать о работе эндокринной системы — рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.