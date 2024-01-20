Проблеми зі щитоподібною залозою: симптоми, перевірка та хто у групі ризику

Запорукою щасливого та довгого життя є увага до свого здоровʼя. Адже всім відомо — без здоровʼя немає щастя.
Та не всі знають, що від правильної роботи щитоподібної залози залежить стан та функціонування багатьох інших органів в нашому організмі. А відтак — варто робити систематичні перевірки стану щитоподібної залози.
Все, що тобі потрібно знати про чек-ап щитоподібної залози, розповіли у виданні Бережи себе, ми ж ділимося з тобою тим, про ще не згадували у наших попередніх матеріалах.
Відомо, що щитоподібна залоза відповідає за безліч процесів у нашому організмі, адже контролює виділення гормонів.
Від роботи залози залежать процеси теплопродукції, обміну, частота серцевих скорочень, розвиток головного мозку плода, а також гормони щитоподібної залози впливають на статеве дозрівання, менструальну функцію та фертильність.
Саме тому й важливо стежити за рівнем цих гормонів.
Про проблеми зі щитівкою можуть сигналізувати такі симптоми:
Частіше проблеми зі щитівкою спостерігаються у жінок, аніж у чоловіків. Якщо ти помічаєш візуальне збільшення щитоподібної залози, чи інші симптоми, варто звернутися до спеціалістів.
Як правило, спочатку варто дослідити рівень тиреотропного гормону (ТТГ) у крові. Його збільшення свідчить про знижену функцію щитоподібної залози, а нижчий за норму — про надмірну.
Як правило, спочатку варто дослідити рівень тиреотропного гормону (ТТГ) у крові. Його збільшення свідчить про знижену функцію щитоподібної залози, а нижчий за норму — про надмірну.
Американська тиреоїдна асоціація також рекомендує проводити УЗД щитоподібної залози. Так можна вчасно виявити вузли та збільшення щитовидки. Частоту УЗД призначить твій лікар/(-ка), також спеціаліст/(-ка) дасть поради з лікування.
Перевіряти щитоподібну залозу варто усім, але особливу увагу мають звернути люди із групи ризику, а саме:
Загалом ендокринну систему людини вважають невидимим регулятором нашого організму. Що варто знати про роботу ендокринної системи — розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.