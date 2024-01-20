Проблеми зі щитоподібною залозою: симптоми, перевірка та хто у групі ризику

Запорукою щасливого та довгого життя є увага до свого здоровʼя. Адже всім відомо — без здоровʼя немає щастя.

Та не всі знають, що від правильної роботи щитоподібної залози залежить стан та функціонування багатьох інших органів в нашому організмі. А відтак — варто робити систематичні перевірки стану щитоподібної залози.

Все, що тобі потрібно знати про чек-ап щитоподібної залози, розповіли у виданні Бережи себе, ми ж ділимося з тобою тим, про ще не згадували у наших попередніх матеріалах.

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Проблеми щитоподібної залози: які бувають

Відомо, що щитоподібна залоза відповідає за безліч процесів у нашому організмі, адже контролює виділення гормонів.

Від роботи залози залежать процеси теплопродукції, обміну, частота серцевих скорочень, розвиток головного мозку плода, а також гормони щитоподібної залози впливають на статеве дозрівання, менструальну функцію та фертильність.

Саме тому й важливо стежити за рівнем цих гормонів.

Про проблеми зі щитівкою можуть сигналізувати такі симптоми:

дискомфорт при ковтанні та відчуття “клубка” у горлі;

постійна втома, сонливість, погіршення пам’яті;

закрепи;

набряки, набір ваги або навпаки різке схуднення;

пришвидшене серцебиття, тремор рук;

ламке волосся, сухість шкіри;

проблеми з лібідо, менструальним циклом;

візуальне збільшення щитоподібної залози (дивитися на проекцію шиї).

Перевірка щитоподібної залози: кому потрібно

Частіше проблеми зі щитівкою спостерігаються у жінок, аніж у чоловіків. Якщо ти помічаєш візуальне збільшення щитоподібної залози, чи інші симптоми, варто звернутися до спеціалістів.

Як правило, спочатку варто дослідити рівень тиреотропного гормону (ТТГ) у крові. Його збільшення свідчить про знижену функцію щитоподібної залози, а нижчий за норму — про надмірну.

Американська тиреоїдна асоціація також рекомендує проводити УЗД щитоподібної залози. Так можна вчасно виявити вузли та збільшення щитовидки. Частоту УЗД призначить твій лікар/(-ка), також спеціаліст/(-ка) дасть поради з лікування.

Перевіряти щитоподібну залозу варто усім, але особливу увагу мають звернути люди із групи ризику, а саме:

новонароджені — рекомендовано робити скринінг на вроджений гіпотиреоз;

вагітні жінки та ті, які планують вагітність;

люди з гіпотиреозом та ті, хто має симптоми захворювання;

люди, які мали радіаційний вплив на шию, голову;

люди, які мали хірургічне втручання у залозу;

люди віком понад 30 років;

люди, які мають діабет першого типу або інші аутоімунні захворювання;

люди, чиї близькі родичі мали захворювання щитівки;

люди, які приймають аміодарон чи літій або нещодавно вживали йодовмісні контрастні речовини;

люди, які живуть на території з вираженим йододефіцитом.

Загалом ендокринну систему людини вважають невидимим регулятором нашого організму. Що варто знати про роботу ендокринної системи — розповідали раніше.

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