“Эта женщина – легенда!” Какие красивые поступки поразили актера Дмитрия Вивчарюка

9 сентября отмечается Международный день красоты. И хотя все при слове “красота” привыкли думать о внешности, мы хотим поговорить о красоте внутренней. Во время войны у нас развилась эмпатия, и едва ли не каждый героический подвиг ради победы вызывает слезы.

Актер сериала Связь, который Новый канал покажет уже этой осенью, Дмитрий Вивчарюк поделился историями о хороших поступках, поразивших его до глубины души.

– Сразу приходит в голову взрослый поступок маленького мальчика. Однажды мне написал его отец и сказал, что малыш очень хочет встретиться со мной. Впоследствии выяснилось, что мальчик откладывал деньги, дарованные ему на день рождения, чтобы купить кимоно. Он мечтал попасть в спортивную секцию. Но принес свои сбережения и сказал: “Я вижу, как много вы помогаете людям. И хочу, чтобы эти деньги потратили на тех, кому это нужнее”. Такие поступки очень вдохновляют, – рассказывает актер.

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Также актер припомнил женщину, с которой познакомился после деоккупации Чернигова.

Ее звали Елена Ивановна, она была родом из села Слобода Черниговской области. И эта женщина – легенда! Елена Ивановна столько сделала! И пережила очень многое, – делится Дима.

– Во время оккупации Черниговской области россияне жили в ее доме. Они убили свиней, кур. Елена Ивановна рассказывала, что русские не знали, что такое индюки, и отпускали их. Потому что думали, что это хищная птичка. А однажды она отпустила корову, и та потом поселилась в лесу. И Елена Ивановна доила эту корову, относила молоко нашим партизанам, тоже находившимся в том лесу.

А еще она приносила молоко в деревню и кормила детей. Вязала носки, зашивала всем футболки. Елена Ивановна была прекрасна, очаровательна, светла! Но впоследствии у нее диагностировали рак. Когда я приехал, чтобы отвезти ее на обследование в Киев, муж Елены Ивановны просил меня: “Дим, привези мне ее домой!” Но ей не смогли помочь. К сожалению, через полтора месяца рак желудка убил ее.

К слову, в каждой серии сериала Связь ты будешь следить за историями четырех семей из разных уголков Украины, разделенных войной. Кто-то из мужчин ушел в терроборону, кто-то из женщин забрал детей и уехал за границу. Герои скетчкома все время общаются друг с другом по видеосвязи.

В сериале будут играть Тарас Цымбалюк, Римма Зюбина, Виктор Андриенко, Антонина Хижняк, Саша Сугака, Наталья Денисенко, Рома Мищеряков, Дима Вивчарюк и многих других!

А раньше мы рассказывали, как украинка учит сеноплетению и помогает ВСУ.

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