“Ця жінка – легенда!” Які красиві вчинки вразили актора Дмитра Вівчарюка

9 вересня відзначають Міжнародний день краси. І хоча всі при слові “краса” звикли думати про зовнішність, ми хочемо поговорити про красу внутрішню. Під час війни в нас розвинулася емпатія, і ледь не кожен героїчний подвиг заради перемоги викликає сльози.

Актор серіалу Зв’язок, який Новий канал покаже вже цієї осені, Дмитро Вівчарюк поділився історіями про гарні вчинки, які вразили його до глибини душі.

– Одразу спадає на думку дорослий вчинок маленького хлопчика. Якось мені написав його тато і сказав, що малий дуже хоче зустрітися зі мною. Згодом з’ясувалося, що хлопчик відкладав гроші, які йому дарували на день народження, щоб купити кімоно. Він мріяв потрапити у спортивну секцію. Але приніс свої заощадження і сказав: “Я бачу, як багато ви допомагаєте людям. І хочу, щоб ці гроші витратили на тих, кому це більш потрібно”. Такі вчинки дуже надихають, – розповідає актор.

Зараз також дивляться

Також актор пригадав жінку, з якою познайомився після деокупації Чернігова.

Її звали Олена Іванівна, вона була родом із села Слобода Чернігівської області. І ця жінка – легенда! Олена Іванівна стільки зробила! І пережила дуже багато, – ділиться Діма.

– Під час окупації Чернігівщини росіяни жили в її будинку. Вони повбивали свиней, курей. Олена Іванівна розповідала, що росіяни не знали, що таке індики, і повідпускали їх. Бо думали, що то хижа пташка. А якось вона відпустила корову, і та потім оселилася в лісі. І Олена Іванівна доїла цю корову, відносила молоко нашим партизанам, які теж перебували в тому лісі.

А ще вона приносила молоко в село й годувала дітей. В’язала шкарпетки, зашивала всім футболки. Олена Іванівна була прекрасна, чарівна, світла! Але згодом у неї діагностували рак. Коли я приїхав, щоб відвезти її на обстеження в Київ, чоловік Олени Іванівни просив мене: “Дімо, привези мені її додому!” Але їй не змогли допомогти. На жаль, за півтора місяця рак шлунка вбив її.

До слова, у кожній серії серіалу Зв’язок ти стежитимеш за історіями чотирьох сімей з різних куточків України, які розділила війна. Хтось із чоловіків пішов у тероборону, хтось із жінок забрав дітей і виїхав за кордон. Герої скетчкому весь час спілкуються одне з одним по відеозв’язку.

В серіалі гратимуть Тарас Цимбалюк, Римма Зюбіна, Віктор Андрієнко, Антоніна Хижняк, Саша Сугака, Наталка Денисенко, Рома Міщеряков, Діма Вівчарюк та багатьох інших!

А раніше ми розповідали, як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.