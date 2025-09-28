Пицца, паста и попкорн: диета, которая не помешала Энистон оставаться стройной

Дженнифер Энистон для многих навсегда останется Рейчел из сериала Друзья. Но сегодня, в 56 лет, она привлекает внимание уже не ролями, а своей подтянутой и одновременно естественной фигурой.

Вместо изнурительных тренировок и строгих диет актриса выбрала другой подход к телу и здоровью — более осознанный и сбалансированный.

Ее распорядок дня и диета подробно описаны в отчетах The Economic Times.

Ее тренер Кайла Коулман в комментарии откровенно призналась, что кор Дженнифер невероятно крепкий, он почти пуленепробиваемый.

Актриса легко справляется с упражнениями на баланс, планками и работой с инвентарём, демонстрируя выносливость, которая удивляет даже ее наставницу.

При этом тренировки Энистон включают не только силовые элементы, но и кардио, а также упражнения на гибкость.

Звезда не гонится за многочасовыми марафонами в зале. Если неделя напряжённая, она делает короткие 20–30-минутные комплексы — и этого оказывается достаточно.

За 20 минут тоже можно получить эффективную тренировку, если это все время, которым вы располагаете, — сказала Энистон.

Не менее важным является и питание. Ее утро начинается со стакана воды с яблочным уксусом и кофе, далее — сбалансированные блюда с белками и овощами.

Перекусы простые и здоровые: яблоко с миндальным маслом или попкорн. Но в выходные актриса позволяет себе маленькие радости — пиццу, пасту или бургер.

Я люблю баланс, а не строгие запреты. И, конечно, много воды — порой даже смешно много, — шутит она.

Самый большой урок, который можно вынести из подхода Энистон, — это ее отношение к собственному телу.

Она отказалась от карательных тренировок и построила рутину, которая основана на стабильности, восстановлении и долгосрочном результате.

Она ставит последовательность выше интенсивности, — подвела итог Коулман.

И именно эта философия помогла актрисе оставаться в отличной форме, не жертвуя качеством жизни.

