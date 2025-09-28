Піца, паста і попкорн: дієта, яка не завадила Еністон залишатися стрункою

Дженніфер Еністон для багатьох назавжди залишиться Рейчел з серіалу Друзі. Та сьогодні, у 56 років, вона привертає увагу вже не ролями, а своєю підтягнутою і водночас природною статурою.

Замість виснажливих тренувань та суворих дієт, актриса обрала інший підхід до тіла та здоров’я — більш усвідомлений і збалансований.

Її розпорядок дня та дієта, детально описані у звітах The Economic Times.

Її тренер Кайла Коулман у коментарі відверто зізналася, що ядро Дженніфер неймовірно міцне, воно майже куленепробивне.

Актриса легко справляється з вправами на баланс, планками та роботою з інвентарем, демонструючи витривалість, яка дивує навіть її наставницю.

При цьому тренування Еністон включають не лише силові елементи, а й кардіо та вправи на гнучкість.

Зірка не женеться за багатогодинними марафонами у залі. Якщо тиждень напружений, вона робить короткі 20–30-хвилинні комплекси — і цього виявляється достатньо.

За 20 хвилин теж можна отримати ефективне тренування, якщо це весь час, яким ви володієте, — сказала Еністон.

Не менш важливим є і харчування. Її ранок починається зі склянки води з яблучним оцтом та кави, далі — збалансовані страви з білками та овочами.

Перекуси прості й здорові: яблуко з мигдальним маслом чи попкорн. Але у вихідні актриса дозволяє собі маленькі радощі, — піцу, пасту або бургер.

Я люблю балансу, а не суворих заборон. І, звісно, багато води — часом навіть смішно багато, — жартує вона.

Найбільший урок, який можна винести з підходу Еністон, — це її ставлення до власного тіла.

Вона відмовилася від каральних тренувань і побудувала рутину, яка базується на стабільності, відновленні та довгостроковому результаті.

Вона ставить послідовність вище інтенсивності, — підсумувала Коулман.

І саме ця філософія допомогла актрисі залишитися у відмінній формі, не жертвуючи якістю життя.

