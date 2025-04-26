Кино после Понтифика: как смерть Папы причинила всплеск интереса к фильмам о Ватикане

После трагической новости о смерти Папы Римского Франциска, которая произошла 21 апреля, фильмы на религиозную тематику, в частности, касающиеся Ватикана, стали чрезвычайно популярны среди зрителей.

Наибольший всплеск популярности продемонстрировала драма Конклав режиссера Эдварда Бергера. Просмотры фильма подскочили на 283% всего за одни сутки после этого события.

Согласно данным компании Luminate, специализирующейся на аналитике стриминговых платформ, фильм 20 апреля собрал 1,8 млн минут просмотра, а уже на следующий день этот показатель вырос до 6,9 млн.

Это стало одним из самых высоких показателей для фильмов подобного жанра за последнее время.

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В центре внимания также оказалась картина Два Папы, выпущенная Netflix в 2019 году.

Просмотры этого фильма 21 апреля выросли на 417%, достигнув 1,5 млн минут, что на 1,2 млн больше, чем в предыдущий день.

Оба фильма стали важны для зрителей, стремящихся осмыслить событие через призму кино.

Интересно, что во время сезона кинонаград, когда Папа Франциск еще находился в тяжелом состоянии, о его здоровье неоднократно вспоминали актеры и коллеги по съемочной площадке.

Так, на церемонии награждения SAG Awards Изабелла Росселлини публично пожелала понтифику скорейшего выздоровления, а актер Серджо Кастеллитто поделился своими мыслями об особой близости итальянцев к Папе.

Мы живем в нескольких метрах от Папы, видим, как он вылетает на вертолете. Это очень близкая связь. Я искренне желаю ему добра, — отметил он.

Конклав — это эмоциональная драма с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи в главных ролях, которая была номинирована на Оскар в нескольких категориях, включая Лучший фильм и Лучший актер.

В настоящее время этот фильм доступен для просмотра на различных платформах PVOD и бесплатно для подписчиков Amazon Prime Video.

Ранее мы рассказывали, что Папа Римский Франциск говорил об Украине и Путине.

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