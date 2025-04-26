Кіно після Понтифіка: як смерть Папи причинила сплеск інтересу до фільмів про Ватикан

Після трагічної новини про смерть Папи Римського Франциска, яка сталася 21 квітня, фільми на релігійну тематику, зокрема ті, що стосуються Ватикану, стали надзвичайно популярними серед глядачів.

Найбільше зростання популярності продемонструвала драма Конклав режисера Едварда Бергера. Перегляди фільму підскочили на 283% всього за одну добу після цієї події.

Згідно з даними компанії Luminate, яка спеціалізується на аналітиці стримінгових платформ, фільм ще 20 квітня зібрав 1,8 млн хвилин перегляду, а вже наступного дня цей показник зріс до 6,9 млн.

Це стало одним із найвищих показників для фільмів подібного жанру за останній час.

У центрі уваги також опинилася картина Два Папи, яка була випущена Netflix у 2019 році.

Перегляди цього фільму 21 квітня зросли на 417%, досягнувши 1,5 млн хвилин, що на 1,2 млн більше, ніж попереднього дня.

Обидва фільми стали важливими для глядачів, які прагнули осмислити подію через призму кіно.

Цікаво, що під час сезону кінонагород, коли Папа Франциск ще перебував у тяжкому стані, його здоров’я неодноразово згадувалося акторами та колегами по знімальному майданчику.

Так, на церемонії нагород SAG Awards Ізабелла Росселліні публічно побажала понтифіку швидкого одужання, а актор Серджо Кастеллітто поділився своїми думками про особливу близькість італійців до Папи.

Ми живемо за кілька метрів від Папи, бачимо, як він вилітає на вертольоті. Це дуже близький зв’язок. Я щиро бажаю йому добра, — зазначив він.

Конклав — це емоційна драма з Рейфом Файнсом і Стенлі Туччі у головних ролях, яка була номінована на Оскар у кількох категоріях, зокрема за найкращий фільм та найкращого актора.

Наразі цей фільм доступний для перегляду на різних платформах PVOD та безплатно для підписників Amazon Prime Video.

