Почувствуют, что они не одни. Психолог поделился подборкой мультфильмов для подростков

Подросткам может сложно даваться их взросление, изменение мировоззрения, окружение и появление новых проблем, на которые не умеешь реагировать. В то же время мультфильмы — прекрасный способ увидеть себя в других героях и научиться полезному. Психолог собрал мультфильмы для подростков, которые не будут лишними.

Мультфильмы для подростков — полезная подборка от психолога

Чтобы подростки могли видеть, что они не одни, что люди сталкиваются с разными проблемами в жизни, что везде можно найти выход, как научиться правильно реагировать и относиться к вызовам, можно посоветовать им правильные мультфильмы.

Там герои будут сталкиваться с жизненными ситуациями и искать выход, а подростки будут видеть положительный пример. Психолог Елисей-Илия Касторных для издания WoMo собрал подборку мультфильмов, которые помогут подросткам легче воспринимать себя и окружающих.

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Родителям такие мультфильмы тоже будут полезны. Несмотря на то, что подростковый возраст — время перемен, интерес к мультикам в этом возрасте сохраняется. Эта подборка поможет подросткам не только приятно провести время, но и подумать над важными вопросами и найти собственные ответы.

Ходячий замок

История Хаяо Миядзаки расскажет об ужасах войны, любви, которая является взаимодействием и не знает возраста или внешности. У мультфильма посыл: искренность и подлинность каждого из нас способны изменить этот мир. Мультфильм был номинирован на Оскар, мировая премьера прошла в 2004 году.

Бесподобный мистер Фокс

По сюжету, фермеры устали от нападений хитрого лиса, они взбешены и готовятся избавиться от него и семьи лиса. Мультфильм научит отзывчивости и уважения к чувствам окружающих.

Со склонов Кокурико

В мультфильме мы наблюдаем за подростковой первой влюбленностью. В центре сюжета девушка Ума, отец которой умер на войне, а мать — за границей. На фоне нарастания проблем, в жизни Умы появляются и первые серьезные чувства.

Дети дождя

Французский мультфильм, рассказывающий о войне разных рас людей — воды и огня. Психолог называет это переосмыслением Ромео и Джульетты. Но такая интерпретация скорее о поиске выхода, а не о разрушении.

Остров собак

Этот мультфильм будет полезен подросткам, ведь научит их дружбе и заботе. Рассказывает о силе духа, защите своих ценностей. События происходят в будущем, в Японии. А в центре сюжета мальчик Атари Кобаяши и его собачка Спотс.

Нимона

Анимация, которая правильным способом показывает подросткам персонажей ЛГБТК+, говорит психолог. Это отличный способ приучать детей к нормальности разнообразия нашего социума. Мультфильм показывает футуристический средневековый мир, а герои понимают, что они совсем не такие, какими их считают другие.

Раньше мы рассказывали, как создаются украинские мультики.

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