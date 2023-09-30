Шоу-биз
Эксклюзив

Каждая песня — как кино! Певица YAROMIYA о начале творческого пути во время войны и главных правилах жизни

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 сентября 2023, 19:00
Співачка YAROMIYA про початок творчого шляху та свої пісні

Эксклюзивы
ВІЛ
Увольнение из-за пореза, которого не было — мифы о ВИЧ и правах людей. История жизни и мнение экспертов
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Історія матері, яка виховує дитину з аутизмом про складнощі та міфи
Главное — не обращать внимание на слова, которые говорят в спину. Какие сложности возникают при воспитании ребенка с расстройствами аутистического спектра
Модні жіночі пальта 2023-2024: добірка трендових пальт сезону осінь-зима
Цвет, принт, длина и состав: самые модные пальто осени 2023 и как их правильно выбирать
Смотреть больше

Больше новостей
Юрий Фурык
Нет ничего хуже войны. История тренера из Коломыи, пережившего ампутацию конечности
Як приготувати лечо на зиму: рецепт Євгена Клопотенка
Вкус лета, закрученный в банке. Простой рецепт лечо от Евгения Клопотенко
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Покров Пресвятой Богородицы 2023 — история и традиции праздника по новому церковному календарю
Смотреть больше

Материалы по теме

село Некрасове
Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен
Учасник гурту Kalush Килиммен презентував пісню Квіткою — слухати
Посвятил песню любимой. Участник группы Kalush Килиммен презентовал трек Квіткою — слушать
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Люсі
Встаешь, вытираешь слезы и понимаешь — дальше лучше. Певица Люсі о творчестве, материнстве и силе смыслов

Видео
0:11:25
Юрий Фурык

Нет ничего хуже войны. История тренера из Коломыи, пережившего ампутацию конечности
0:12:52
Максим Колесников
Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 30 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:01
Читай, чому від побаченого на Херсонщині у людей опускаються руки та як живуть люди там.
От увиденного опускаются руки. Как живут люди в Херсонской области и что их тревожит
Больше видео
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Читать дальше
Покров Пресвятой Богородицы 2023 — история и традиции праздника по новому церковному календарю
Диета голубых зон
Читать дальше
Диета голубых зон: что это такое, её польза и влияет ли такое питание на долголетие

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь