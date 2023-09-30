Каждая песня — как кино! Певица YAROMIYA о начале творческого пути во время войны и главных правилах жизни

YAROMIYA — новое имя в украинском шоу-бизнесе, которое несет в свет квинтэссенцию женственности и несокрушимого духа, продолжает привлекать украинцев своей музыкой.

Девушка начала творчество именно во время войны. Но в ее репертуаре есть не только патриотические песни, но и о личном. YAROMIYA рассказала для Викон о своем творческом пути.

О начале творческого пути

Первая песня девушки вышла в июне 2022 года. Написала она ее в конце февраля. До полномасштабной войны у нее было много планов и мечтаний касательно музыкальной карьеры. Даже за месяц до полномасштабного российского вторжения в январе 2022 года сняла в Одессе клип. О поддержке своего творчества она говорит следующим образом.

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— Что касается друзей, то здесь по-разному, кто-то поддерживает и живет моими песнями, а есть такие, которые решили просто наблюдать со стороны. Но это хорошо, ведь таким образом мы отсеиваем людей и оставляем только тех, кто настоящий и искренний друг.

И конечно, с момента моей музыкальной жизни, у меня выросла большая команда, с которой я бок о бок шагаю к цели. И эта команда лучшая! — делится певица.

Также YAROMIYA работает преподавательницей Львовского колледжа последипломного образования. Говорит, что относится к студентам как к коллегам, поэтому они усердно учатся.

Песня как мотивация для женщин

— У меня каждая песня — это как кино. Есть песни, четко имеющие позицию, о нас девушках. Мотивация и стимул для нас прекрасных. Ведь мы иногда так забиваемся в рутину жизни, что забываем о себе. А жизнь бежит!

Поэтому нам нужно иметь свое “Я”, быть уверенным в себе всегда, учиться верить в себя, ведь это большой труд. Конечно, давать отпор мужчинам, которые считают, что женщина — это собственность.

Мы прекрасные руководители организаций, мы умеем управлять автомобилем лучше, чем мужчины и этот список можно продолжать долго. Мы самые лучшие девушки! — говорит певица.

Одну из песен YAROMIYA посвятила сыну и дочери, она отмечает, что дети — наше будущее. Она написала эту песню в ежедневной рутине, когда готовила есть, а дети шумели и баловались.

— У меня было очень хорошее настроение. Думаю: “Резвитесь, делайте, что хотите, главное — дайте мне доготовить”. Начала себе на том всем фоне напевать разные мелодии и, конечно, дети меня вдохновили на слова и мелодию, которую я быстро записала на телефонный диктофон, — делится она.

За полтора года плодотворной работы YAROMIYA написала более десяти синглов, выступала для военных на передовой, снимала видеоработы и готовит первый сольный концерт, который состоится 8 октября во Львове.

— Секреты открывать не буду, но будет невероятная атмосфера. Готовимся всей командой, — отмечает певица. Также она поделилась главными правилами по жизни:

— Не зря существует тезис: “Вера, надежда, любовь”. Поэтому верьте. Ведь когда есть вера, мы сильные, имеем будущее. Есть вера, здесь есть надежда — надежда на все, что мы верим. И когда у нас есть надежда, у нас есть настоящая любовь!

Любите! И будьте любимы! — говорит она.

Многие артисты в свое творчество вкладывают свои эмоции и переживания. Ранее артистка Маруся Чуприненко рассказала, какие чувства вызвала война.

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