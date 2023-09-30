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Кожна пісня — як кіно! Співачка YAROMIYA про початок творчого шляху під час війни та головні правила життя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Вересня 2023, 19:00
Співачка YAROMIYA про початок творчого шляху та свої пісні

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