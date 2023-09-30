Кожна пісня — як кіно! Співачка YAROMIYA про початок творчого шляху під час війни та головні правила життя

YAROMIYA — нове ім’я в українському шоу-бізнесі, яка несе у світ квінтесенцію жіночності та незламного духу, продовжує захоплювати українців своєю музикою.

Дівчина розпочала творчість саме під час війни. Але у її репертуарі є не лише патріотичні пісні, а й про особисте. YAROMIYA розповіла для Вікон про свій творчий шлях.

Про початок творчого шляху

Перша пісня дівчини вийшла у червні 2022 року. Написала вона її наприкінці лютого. До повномасштабної війни у неї було багато планів та мрій щодо музичної кар’єри. Навіть за місяць до повномасштабного російського вторгнення, у січні 2022 року, зняла в Одесі кліп. Про підтримку своєї творчості вона говорить так.

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— Щодо друзів, тут по-різному, хтось підтримує та живе моїми піснями, а є такі, які вирішили просто спостерігати зі сторони. Але це добре, адже таким чином ми відсіюємо людей і залишаємо лише тих, хто є справжнім та щирим другом.

І звісно, з моменту мого музичного життя, в мене виросла велика команда, з якою я пліч-о-пліч крокую до мети. І ця команда є найкращою! — ділиться співачка.

Також YAROMIYA працює викладачкою Львівського коледжу післядипломної освіти. Говорить, що ставиться до студентів як до колег, тому вони старанно вчаться.

Пісня як мотивація для жінок

— У мене кожна пісня — це як кіно. Є пісні, які чітко мають позицію, про нас дівчат. Мотивація та стимул для нас прекрасних. Адже, ми інколи так забиваємось у рутину життя, що забуваємо про себе. А життя біжить!

Тому, нам потрібно мати своє “Я”, бути впевненою у собі завжди, вчитися вірити у себе, адже це велика праця. Звичайно, давати відсіч чоловікам, які вважають, що жінка — це власність.

Ми прекрасні керівниці організацій, вміємо керувати авто краще, ніж чоловіки й цей список можна продовжувати довго. Ми найкращі дівчата! — каже співачка.

Одну з пісень YAROMIYA присвятила своїм сину й дочці, вона наголошує, що діти — наше майбутнє. Написала вона цю пісню у щоденній рутині, коли готувала їсти, а діти галасували та шуміли.

— Я мала дуже хороший настрій. Думаю: “Бавтеся, робіть, що хочете, головне — дайте мені доготувати”. Почала собі на тому всьому фоні наспівувати різні мелодії й, звісно, діти мене надихнули на слова та мелодію, яку я швидко записала на диктофон в телефоні, — ділиться вона.

За півтора року плідної роботи, YAROMIYA написала понад десять синглів, виступала для військових на передовій, знімала відеороботи та готує перший сольний концерт, який відбудеться 8 жовтня у Львові.

— Секрети відкривати не буду, але буде неймовірна атмосфера. Готуємося всією командою, — зазначає співачка. Також вона поділилася головними правилами щодо життя:

— Не дарма існує теза: “Віра, надія, любов”. Тому, вірте. Адже, коли є віра, ми сильні, маємо майбутнє. Є віра, тут і є надія — надія на все, що ми віримо. І коли в нас є надія, у нас є справжня любов!

Любіть! Кохайте! І будьте коханими! — говорить вона.

Багато артистів у свою творчість вкладають власні емоції та переживання. Раніше артистка Маруся Чуприненко розповіла, які емоції викликала війна.

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