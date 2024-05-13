Праздники

13 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Диана Просяник, редактор сайта 13 мая 2024, 10:20
13 мая какой праздник
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
Коли цвітуть півонії: терміни цвітіння навесні 2023
Ждем очень долго, а любуемся всего несколько недель: когда цветут пионы в Украине
де відпочити в Карпатах влітку
Отдых в горах: куда поехать в Карпатах и что посмотреть
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Як пересадити орхідею
Такая красивая, хоть и капризная. Рассказываем, как правильно пересадить орхидею, чтобы она не завяла
Смотреть больше

Материалы по теме

Радониця 2023
Когда Радоница в 2024 году: какие есть обычаи и традиции этого дня
церковний календар 2024
Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2024
Церковный календарь на май 2024 года: церковные праздники в мае
Церковный календарь на май 2024: какие важные праздники и события отмечаем в этом месяце

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:16:37
валютные ограничения
Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Больше видео
де відпочити в Карпатах влітку
Читать дальше
Отдых в горах: куда поехать в Карпатах и что посмотреть
Як пересадити орхідею
Читать дальше
Такая красивая, хоть и капризная. Рассказываем, как правильно пересадить орхидею, чтобы она не завяла

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь