13 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Понедельник — это день, который по разным причинам большинство недолюбливает. А если относиться к нему, как к празднику? Читай больше о 13 мая — какой праздник сегодня отмечают, а также о приметах, запретах, именинах и памятных событиях этого дня.

13 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день борьбы с меланомой

Этот день ежегодно отмечают во второй понедельник мая. В этом году он приходится как раз на 13 мая. Цель всемирного дня борьбы с меланомой — привлечь внимание к этому виду рака и его растущей распространенности. Поэтому стоит не забывать осматривать себя время от времени на предмет появления новых родинок, чтобы вовремя заметить изменения в организме.

Всемирный день одуванчика

Одуванчик — это один из самых распространенных цветков в Украине. Однако нередко это растение считают просто сорняком. Поэтому этот праздник призван изменить негативное отношение к одуванчикам и подчеркнуть их пользу и красоту. Если тебе интересно узнать о лечебных свойствах этого цветка — подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале.

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Международный день хумуса

Какой праздник 13 мая еще отмечают? В этот день ежегодно в мире празднуют Международный день хумуса. Этот праздник основал Бен Лэнг в 2012 году.

Хумус — это популярная закуска родом с Ближнего Востока. Он готовится из пюре вареного нута, смешанного с тахини, оливковым маслом, лимонным соком и специями. Это блюдо едят как паштет — его намазывают на хлеб или макают различные овощи. Смотри рецепт хумуса по этой ссылке.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

13 мая по новому церковному календарю верующие отмечают день памяти святой мученицы Гликерии. Она жила во II веке и известна своим преданным служением Господу во времена раннего христианства.

По распоряжению императора Марка Аврелия она была обезглавлена за преданность христианской вере. Гликерия прославила Бога своей мученической смертью в городе Гараклеи. Там позже был возведен храм в честь Гликерии.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 13 мая 2024 года

комаров нет — дождей в мае можно больше не ожидать;

летают крупные комары — к удачному году;

много мошек летает — ожидай много урожая грибов осенью.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня не стоит убивать комаров, если их увидишь, ведь тогда их будет еще больше. 13 мая не отдавай другим свои вещи. Также не стоит делать дорогие покупки в этот день.

Памятные события 13 мая в истории

В 1501 году Америго Веспуччи отправился в свое путешествие на Запад, во время которого обнаружил, что Колумб открыл не просто новые земли, а целый континент.

В 1865 году в Одессе был открыт Новороссийский университет, который сегодня называется Мечникова и является третьим университетом, основанным в Украине.

В 1909 году началась первая велогонка Джиро д’Италия.

В 1927 году был основан киевский футбольный клуб Динамо.

В 1950 году в английском Сильверстоуне состоялись первые гонки в рамках чемпионата Формулы-1.

В 1981 году в Ватикане турецкий террорист тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II.

В 1991 году в Киеве состоялся первый Конгресс поляков, проживающих в Украине.

В 2014 году пророссийские боевики во время боев за Славянск организовали засаду в окрестностях села Маячка. В результате от рук боевиков погибло семь украинских десантников из 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Именины сегодня

День ангела сегодня 13 мая отмечают: Александр, Георгий, Ефим, Ирина, Лаодикий, Макар, Марианна, Никифор.

Ранее мы рассказывали, когда празднуют День вышиванки в 2024 году.

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