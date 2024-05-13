13 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Понеділок — це день, який з різних причин більшість недолюблює. А якщо ставитися до нього, як до свята? Читай більше про 13 травня — яке свято сьогодні відзначають, а також про прикмети, заборони, іменини та пам’ятні події цього дня.

13 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день боротьби з меланомою

Цей день щорічно відзначають у другий понеділок травня. Цього року він припадає саме на 13 травня. Мета Всесвітнього дня боротьби з меланомою — привернути увагу до цього виду раку та його поширення, яке зростає. Тож варто не забувати оглядати себе час від часу на предмет появи нових родимок, аби вчасно помітити зміни в організмі.

Всесвітній день кульбаби

Кульбаба — це одна з найбільш поширених квіток в Україні. Проте нерідко цю рослину вважають просто бур’яном. Тож це свято покликане змінити негативне ставлення до кульбаб і підкреслити їхню користь та красу. Якщо тобі цікаво дізнатися про лікувальні властивості цієї квітки — детальніше про це ми розповідали у нашому матеріалі.

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Міжнародний день хумусу

Яке свято 13 травня ще відзначають? У цей день щорічно у світі святкують Міжнародний день хумусу. Це свято започаткував Бен Ленг у 2012 році.

Хумус — це популярна закуска родом із Близького сходу. Роблять її з пюре вареного нуту, змішаного з тахіні, оливковою олією, лимонним соком та спеціями. Цю страву їдять як паштет — намазують на хліб або вмокають різні овочі. Дивись рецепт хумусу за посиланням.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

13 травня за новим церковним календарем віряни відзначають День пам’яті святої мучениці Гликерії. Вона жила у II столітті та відома своїм відданим служінням Господу у часи раннього християнства.

За розпорядженням імператора Марка Аврелія її було обезголовлено за відданість християнській вірі. Гликерія прославила Бога своєю мученицькою смертю у місті Гараклеї. Там пізніше було зведено храм на честь Гликерії.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 13 травня 2024

комарів немає — дощів у травні можна більше не очікувати;

літають великі комарі — до вдалого року;

багато мошок літає — очікуй багатий врожай грибів восени.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не варто вбивати комарів, якщо їх побачиш, адже тоді їх буде ще більше. 13 травня не віддавай свої речі іншим. Також не варто робити дорогі покупки у цей день.

Пам’ятні події 13 травня в історії

У 1501 році Амеріго Веспуччі вирушив у свою подорож на Захід, під час якої встановив, що Колумб відкрив не просто нові землі, а цілий континент.

У 1865 році в Одесі було відкрито Новоросійський університет, який сьогодні має назву Мечникова та є третім університетом, заснованим в Україні.

У 1909 році розпочалася перша велогонка Джиро д’Італія.

У 1927 році було засновано київський футбольний клуб Динамо.

У 1950 році в англійському Сільверстоуні відбулися перші перегони в рамках чемпіонату Формули-1.

У 1981 році у Ватикані турецький терорист важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

У 1991 році в Києві відбувся перший Конгрес поляків, які проживають в Україні.

У 2014 році проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ організували засідку на околицях села Маячка. У результаті від рук бойовиків загинуло сім українських десантників з 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Іменини сьогодні

День ангела сьогодні, 13 травня, відзначають: Олександр, Георгій, Юхим, Ірина, Лаодикій, Макар, Маріанна, Никифор.

Раніше ми розповідали, коли святкують День вишиванки у 2024 році.

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