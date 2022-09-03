Бачиш пляму на шкірі — не зволікай! Як проявляється меланома та чи можна діагностувати рак шкіри самостійно

Наша шкіра — лакмус того, що відбувається в організмі. І, як правило, саме зміни на покриві шкіри можуть свідчити про перебудову або реакцію на подразники нашого організму. Поряд з тим, українці рідко звертають увагу на перші дзвіночки важкої хвороби — меланоми, більш відомої як рак шкіри.

Як розпізнати меланому, які симптоми хвороби та коли варто звертатися до лікаря, розповідає дерматоонкологиня Світлана Дячук.

Що таке меланома та як її діагностують

Меланома — це злоякісне новоутворення шкіри. Вона є найбільш небезпечним захворюванням серед усіх ракових захворювань шкіри. Меланома починає свій розвиток з плям на шкірі або родимок.

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Кількість пацієнтів із діагнозом меланома постійно зростає. Якщо вчасно не звернутися до лікаря та не виявити хворобу при ранній діагностиці, ракове захворювання може призвести до смерті хворого.

Найчастіше розвиток меланоми провокує надмірне знаходження на сонці чи зловживання соляріями.

Лікарі діагностують меланому інструментальними методами: дерматоскопією, яка вивчає шкірний покрив за допомогою апарату, та біопсією, котра має під собою дослідження ураженої тканини з подальшою гістологією.

Лікування меланоми проходить так само, як і будь-якої іншої злоякісної пухлини: на ранніх стадіях видалення меланоми може бути проведено локальною операцією, але якщо злоякісна пухлина уже пустила метастази — будуть проведені додаткові обстеження.

На пізніх стадіях процес лікування меланоми буде залежати від місця ураження, загального стану здоров’я та попередніх способів впливу на пухлину.

Як діагностувати меланому самостійно

Найвідоміше правило для самодіагностики називається ABCD. У 1985 році Роберт Фрідман придумав його для людей без медичної освіти.

A – asymmetry (асиметрія)

B – border (нерівний край)

C – color (кілька кольорів)

D – diameter (понад 6 мм у діаметрі)

Якщо новоутворення відповідало цим критеріям, вважалося, що терміново потрібно відвідати лікаря. Пізніше до цього правила додали критерій E — evolving (еволюція, динаміка).

Сьогодні це правило частково втратило своє значення. Лікарі навчилися діагностувати меланому набагато раніше, ніж передбачає правило ABCD.

Симетрична меланома 3-5 мм з рівними краями — не рідкість. Таку пухлину самостійно виявити дуже складно.

На що треба звернути увагу?

Будь-яке новоутворення на шкірі дорослої людини, яку раніше не помічали; Симптом “погане каченя”: одне новоутворення сильно відрізняється від інших; Будь-яка зміна того новоутворення, що уже було; Правило ABCD ніхто не скасовував, але це вже не рання діагностика.

Коли варто йти до лікаря?

До лікаря варто йти вже тоді, коли ти виявив(-ла) хоча б один із вищезгаданих пунктів. Також краще ходити на регулярні обстеження, якщо на твоєму тілі багато родимок і стежити за динамікою неможливо.

Якщо у тебе є схильність до меланоми чи інших онкологічних захворювань (хтось хворів у сім’ї чи родині) — потрібно систематично обстежувати свій організм.

Самостійно виявити меланому шкіри на ранній стадії дуже складно, краще довірити це лікареві. Якщо меланома відповідає правилу ABCD, то, найімовірніше, вона вже не на ранній стадії.

Про шкіру потрібно турбуватися по-особливому: шкірний покрив захищає нас від всього поганого у зовнішньому світі. А що варто робити, аби твоя шкіра не знала проблем — читай у матеріалі 10 правил ідеальної шкіри.

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