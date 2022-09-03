Здоров'я та краса

Бачиш пляму на шкірі — не зволікай! Як проявляється меланома та чи можна діагностувати рак шкіри самостійно

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 07:30
Як діагностувати меланому на шкірі
Фото: Unsplash

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