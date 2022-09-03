Видишь пятно на коже — не медли! Как проявляется меланома и можно ли диагностировать рак кожи самостоятельно

Наша кожа — лакмус того, что происходит в организме. И, как правило, именно изменения на покрове кожи могут свидетельствовать о перестройке или реакции на раздражители нашего организма. Тем не менее, украинцы редко обращают внимание на первые звоночки тяжелой болезни — меланомы, более известной как рак кожи.

Как распознать меланому, какие симптомы у этой болезни и когда следует обращаться к врачу, рассказывает дерматоонколог Светлана Дячук.

Что такое меланома и как ее диагностируют

Меланома — это злокачественное новообразование кожи. Она является наиболее опасным заболеванием всех раковых заболеваний кожи. Меланома начинает свое развитие с пятен на коже или родинок.

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Количество пациентов с диагнозом меланомы постоянно растет. Если своевременно не обратиться к врачу и не выявить болезнь при ранней диагностике, раковое заболевание может привести к смерти больного.

Чаще всего развитие меланомы провоцирует чрезмерное нахождение на солнце или злоупотребление соляриями.

Врачи диагностируют меланому инструментальными методами: дерматоскопией, которая изучает кожный покров с помощью аппарата, и биопсией, которая проводит исследование ткани с последующей гистологией.

Лечение меланомы проходит так же, как и любой другой злокачественной опухоли: на ранних стадиях удаление меланомы может быть проведено локальной операцией, но если злокачественная опухоль уже пустила метастазы — будут проведены дополнительные обследования.

На поздних стадиях процесс лечения меланомы зависит от места поражения, общего состояния здоровья и предыдущих способов воздействия на опухоль.

Как диагностировать меланому самостоятельно

Самое известное правило для самодиагностики называется ABCD. В 1985 году Роберт Фридман придумал его для людей без медицинского образования.

A – asymmetry (асимметрия)

B – border (неровный край)

C – color (несколько цветов)

D – diameter (более 6 мм в диаметре)

Если новообразование соответствовало этим критериям, то считалось, что срочно нужно посетить врача. Позже к этому правилу добавили критерий E — evolving (эволюция, динамика).

Сегодня это правило частично утратило свое значение. Врачи научились диагностировать меланому гораздо раньше, чем предусматривает правило ABCD.

Симметричная меланома 3-5 мм с ровными краями — не редкость. Такую опухоль самостоятельно обнаружить очень сложно.

На что нужно обратить внимание?

Любое новообразование на коже взрослого человека; Симптом “плохой утенок”: одно новообразование сильно отличается от других; Любое изменение того новообразования, что уже было; Правило ABCD никто не отменял, но это уже не ранняя диагностика.

Когда следует идти к врачу?

К врачу следует идти уже тогда, когда ты обнаружил(-а) хотя бы один из вышеупомянутых пунктов. Также стоит ходить на регулярные обследования, если на твоем теле много родинок и следить за их динамикой самостоятельно невозможно.

Если у тебя есть склонность к меланоме или другим онкологическим заболеваниям (кто-то болел в семье) — нужно систематически обследовать свой организм.

Самостоятельно обнаружить меланому кожи на ранней стадии очень сложно, лучше доверить это врачу. Если меланома соответствует правилу ABCD, то скорее всего она уже не на ранней стадии.

О коже нужно беспокоиться по-особому: кожный покров защищает нас от всего плохого во внешнем мире. А что следует делать, чтобы твоя кожа не знала проблем — читай в материале 10 правил идеальной кожи.

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