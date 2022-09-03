Здоровье и красота

Видишь пятно на коже — не медли! Как проявляется меланома и можно ли диагностировать рак кожи самостоятельно

Виктория Мельник, редактор сайта 03 сентября 2022, 07:30
Как диагностировать меланому на коже
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як підготуватися до повернення військового додому
Чтобы чувствовали себя комфортно: как создать благоприятную психологическую атмосферу вернувшимся с фронта
Військовий облік для жінок - відповіді на найчастіші запитання
Военный учет для женщин в Украине: кому, когда и как придется идти в военкоматы уже этой осенью
Суп з сочевиці легкий рецепт
Надолго утоляет голод и не вредит фигуре — рецепт супа из чечевицы от Виктории Маремухи
Місячний календар риболовлі на вересень 2022 - коли клюватиме риба
Хороший клев — прекрасный отдых. Календарь рыбалки на сентябрь
Смотреть больше

Материалы по теме

Как избавиться от шрамов
Не украшение: рекомендации врачей, как избавиться от шрамов
Як українцям отримати медичну допомогу в Європі
Медицинская помощь за границей — как вызвать скорую и какие особенности медицины в Европе
Як лікувати молочницю у чоловіків: ознаки, симптоми та методи лікування
Не только женская проблема! Рассказываем о молочнице у мужчин: симптомы болезни и лечение
Проблемы с серцем
Больше так не делай: шесть привычек, которые вредят твоему сердцу

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня

Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября
0:04:20
Модульне містечко
Спасение для несокрушимых мамочек! Какова она — жизнь в модульном городке
0:03:03
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Если сунутся, получат по заслугам! Какая ситуация на границе с Беларусью сегодня
0:11:22
Говард Баффет
Я вижу смелость украинцев! Настоящий друг Украины Говард Баффет поделился секретами своего успеха
0:06:01
Харків
Отдают всех себя! Как на самом деле живет Харьков во время полномасштабной войны
0:11:09
Соціальна підтримка для евакуйованих родин — як отримати
Социальная поддержка во время и после эвакуации с детьми — на что рассчитывать семьям
ТОП-7 найважливіших для України подій літа 2022
А хорошие новости все-таки есть! ТОП-7 ключевых событий лета 2022, согревших душу украинцам
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тысячи дельфинов погибли в Черном море — преступная война приводит к экологической катастрофе
Як пройшла місія МАГАТЕ та які її результати
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: российские манипуляции, первые результаты и чего ждать дальше
0:03:30
Видишь пятно на коже — не медли! Как проявляется меланома и можно ли диагностировать рак кожи самостоятельно
Огород посреди города: первую выращенную клубнику продали на аукционе за 1700 грн
Больше видео
Отруєння грибами: симптоми та перша допомога
Читать дальше
Отравление грибами: как его распознать и оказать первую помощь
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь