Здоровое зимнее меню — как кушать полезно и питательно без ущерба для фигуры

Новогодние застолья могли нанести значительный вред нашей фигуре и здоровью. А если добавить сюда еще малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и недосыпания, то вырисовывается печальная картина.

Однако многое зависит от нашего рациона. Поэтому, изменив свое меню, мы можем улучшить настроение и внешний вид.

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какими продуктами лучше наполнить холодильник, а от чего стоит отказаться.

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Пей горячее и добавляй специи в блюда

Основная причина, почему нам зимой больше хочется есть что-нибудь сладкое и калорийное — потребность организма согреваться.

Однако если часто пить горячие напитки и добавлять специи в блюда (карри, паприку, имбирь, куркуму и т.д.), то аппетит в течение дня уменьшится.

Также хорошо готовить супы, в основе которых есть овощи. Подавай их горячими.

Разнообразь рацион

В твоем рационе должны быть:

крупы;

рыба;

мясо;

овощи;

фрукты;

кисломолочные продукты.

Зимой нужно употреблять больше корнеплодов — моркови, лука, батата, свеклы, сельдерея, чеснока и т.д. Можно есть как свежие, так и замороженные овощи. Однако если последние сделаны по правильной технологии.

Полезны также квашеные продукты, в частности капуста и огурцы.

Не злоупотребляй цитрусовыми

Чрезмерно употреблять мандарины или апельсины не надо, потому что они только на время могут утолить голод. Впрочем, цитрусовые не согревают организм, а разжигают еще больший аппетит.

Для перекуса можно брать яблоки, груши или орешки.

Употребляй больше растительных масел

Растительные масла можно и нужно употреблять в течение года. Существует так много разновидностей полезных масел! Оливковая, льняная, кокосовая, тыквенная и т.д. Экспериментируй и добавляй их в пищу.

Люди любят экспериментировать с разными диетами, пытаясь найти свою идеальную формулу питания. Читай, что такое интервальное голодание и какие его плюсы и минусы.

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