Здорове зимове меню — як харчуватись корисно та поживно без шкоди для фігури

Новорічні застілля могли завдати значної шкоди нашій фігурі та здоров’ю. А якщо додати сюди ще малорухливий спосіб життя, постійні стреси та недосипання, то вимальовується сумна картина.

Однак багато чого залежить від нашого раціону. Тому, змінивши своє меню, ми можемо покращити свій настрій та зовнішній вигляд.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, якими продуктами краще наповнити холодильник, а від чого варто відмовитись.

Зараз також дивляться

Пий гаряче та додавай спеції до страв

Основна причина, чому нам взимку більше хочеться їсти щось солодке та калорійне — потреба організму зігріватись.

Однак якщо часто пити гарячі напої та додавати спеції до страв (карі, паприку, імбир, куркуму тощо), то апетит протягом дня зменшиться.

Також добре готувати супи, в основі яких овочі. Подавай їх гарячими.

Урізноманітнюй раціон

У твоєму раціоні мають бути:

крупи;

риба;

м’ясо;

овочі;

фрукти;

кисломолочні продукти.

Взимку треба вживати більше коренеплодів — моркви, цибулі, батата, буряка, селери, часнику тощо. Можна їсти як свіжі, так і заморожені овочі. Однак якщо останні зроблені за правильною технологією.

Корисними також є квашені продукти, зокрема капуста та огірки.

Не зловживай цитрусовими

Надмірно вживати мандарини чи апельсини не треба, тому що вони тільки на певний час можуть вгамувати голод. Утім цитрусові не зігрівають організм, а розпалюють ще більший апетит.

Натомість для перекусу можна брати яблука, груші чи горішки.

Вживай більше рослинних олій

Рослинні олії можна і потрібно вживати протягом року. Існує так багато різновидностей корисних олій! Оливкова, лляна, кокосова, гарбузова тощо. Експериментуй та додавай їх у їжу.

Люди люблять експериментувати з різними дієтами, намагаючись віднайти свою ідеальну формулу харчування. Читай, що таке інтервальне голодування та які його плюси й мінуси.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!