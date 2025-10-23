Что приготовить на школьную ярмарку — простые идеи, которые понравятся всем

Накормить детей — то еще дело! Ведь часто они отказываются от питательных и полезных блюд, предпочитают сладкое и выпечку. Особенно если это школьная ярмарка. Перед праздниками в школах устраивают вкусные ярмарки, где дети могут выбрать все, что им нравится.

Что приготовить на школьную ярмарку: простые и вкусные идеи

Мы собрали для тебя идеальные варианты, которые несложно приготовить. Они точно понравятся детям и взрослым. Ты найдешь 20 вариантов, что приготовить на школьную ярмарку. А к некоторым идеям у нас есть еще и пошаговые рецепты приготовления!

Рождественские пряники — держи пошаговый рецепт. Пряники можно приготовить уже разрисованными цветной глазурью или принести ее с собой и дать детям разрисовать их самостоятельно.

Шоколадные кексы — бесспорный лидер среди десертов. Такая идея точно понравится школьникам.

Творожные кексы — полезное блюдо, которое будут покупать и родители. Кексы могут быть сладкими или солеными.

Рогалики — рогалики можно приготовить с разными начинками. Например, с соленой карамелью, шоколадом или вареньем.

Пончики — вот пошаговый рецепт пончиков с малиновой начинкой. Пончики, наверное, самое любимое блюдо детей.

Синабоны — у нас есть и такой рецепт. Ароматные синабоны с корицей вряд ли еще кто-нибудь приготовит, поэтому это может стать беспроигрышным вариантом на ярмарке.

Орешки со сгущенкой — орешки можно назвать “базовым” блюдом любой праздничной ярмарки.

Вафельный торт со сгущенкой — от такого блюда вряд ли кто-то откажется. Тем более, его очень просто и быстро приготовить.

Трубочки со сгущенкой — это блюдо может занять немного времени, однако спрос на него среди деток будет!

Эклеры — если ты любишь печь, эклеры могут стать идеальным вариантом для детской ярмарки. Сделать их можно с нежным кремом.

Шарлотка — простой в приготовлении пирог с яблоками. Это что-то понятное и близкое каждому, поэтому хорошо подходит для детских праздников.

Идеи блюд на ярмарку в школе

Моти — это довольно сложное блюдо, поэтому вероятность, что кто-то еще его приготовит, очень мала. А значит, шансы на успех повышаются!

Круасаны с шоколадом — круасаны можно легко приготовить, если купить слоеное тесто. Достаточно просто завернуть туда шоколад или же после выпекания начинить их шоколадной пастой.

Яблоки в шоколаде с цветной посыпкой — блюдо, которое готовится за 10 минут и очень нравится детям. Для него достаточно растопить шоколад, погрузить в него яблоки на шпажке и добавить цветную посыпку.

Пирожки из слоеного теста — могут быть солеными и сладкими. Начинка может быть сырной, с курицей и грибами. Сладкие можно приготовить с вишнями или яблоками.

Сырная пицца — точно будет хитом продаж на ярмарке. Ее тоже несложно приготовить.

Сосиски в тесте — пошаговый рецепт приготовления. Одно из немногих соленых блюд, которое может быть интересно всем детям.

Безе (цветное) — если сделать безе цветным, детям это очень понравится!

Бельгийские вафли — вариант, если у тебя есть вафельница и немного свободного времени. Подавать вафли на ярмарке ты можешь с шоколадом, карамелью или вареньем.

Какао с маршмеллоу — варить какао придется на месте, или же принести с собой термос. О вкусных напитках на ярмарках часто забывают, потому это будет классным вариантом.

Молочные коктейли — подборка рецептов на разный вкус. Еще одна идея, какой напиток принести на школьную ярмарку. Можно поэкспериментировать с разным молоком — кокосовым, миндальным или банановым.

Многие из этих блюд можно посыпать сахарной пудрой. Но что делать, когда нужно совсем немного? Мы рассказывали, как сделать сахарную пудру самостоятельно.

