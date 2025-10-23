Що приготувати на шкільний ярмарок — прості ідеї, які сподобаються всім

Нагодувати дітей — та ще справа! Адже часто вони відмовляються від поживних і корисних страв, віддають перевагу солодкому та випічці. Надто коли це шкільний ярмарок. Перед святами у школах влаштовують смачні ярмарки, де діти можуть вибрати все, що їм до душі.

Що приготувати на шкільний ярмарок: прості та смачні ідеї

Ми зібрали для тебе ідеальні варіанти, які нескладно приготувати. Вони точно сподобаються дітям та дорослим. Ти знайдеш 20 варіантів, що приготувати на шкільний ярмарок. А до деяких ідей ми маємо ще й покрокові рецепти приготування!

Різдвяні пряники — тримай покроковий рецепт. Пряники можна приготувати вже розмальовані кольоровою глазур’ю або ж принести її з собою і дати дітям розмалювати їх самостійно.

Шоколадні кекси — беззаперечний лідер серед десертів. Така ідея точно сподобається школярам.

Сирні кекси — корисна страва, яку купуватимуть і батьки. Кекси можуть бути солодкими чи солоними.

Рогалики — рогалики можна приготувати з різними начинками. Наприклад, солоною карамеллю, шоколадом чи варенням.

Пончики — ось покроковий рецепт пончиків з малиновою начинкою. Пончики, певно, улюблена страва дітей.

Синабони — ми маємо і такий рецепт. Ароматні синабони з корицею навряд чи ще хтось приготує, тому це може стати безпрограшним варіантом на ярмарці.

Горішки зі згущенкою — горішки можна назвати “базовою” стравою будь-якої святкової ярмарки.

Вафельний торт зі згущеним молоком — від такої страви навряд чи хтось відмовиться. Тим паче її дуже просто і швидко приготувати.

Трубочки зі згущеним молоком — ця страва може зайняти трохи часу, проте попит на неї серед діток буде!

Еклери — якщо ти любиш пекти, еклери можуть стати ідеальним варіантом для дитячої ярмарки. Зробити їх можна з ніжним кремом.

Шарлотка — простий у приготування пиріг з яблуками. Це щось зрозуміле та близьке кожному, а тому гарно підходить для дитячих свят.

Читати на тему Тонкі та мереживні: як приготувати млинці на молоці та воді Розповідаємо покроковий рецепт млинців на воді з додаванням молока.

Ідеї страв на ярмарок у школі

Моті — це доволі складна страва, тому ймовірність, що хтось ще її приготує, дуже мала. А отже шанси на успіх підвищуються!

Круасани з шоколадом — круасани можна легко приготувати, якщо купити листкове тісто. Достатньо просто загорнути туди шоколад, або ж після випікання начинити їх шоколадною пастою.

Яблука в шоколаді з кольоровою посипкою — страва, що готується за 10 хвилин і дуже подобається дітям. Для неї достатньо розтопити шоколад, занурити в нього яблука на шпажці та додати кольорову посипку.

Пиріжки з листкового тіста — можуть бути солоними та солодкими. Начинка може бути сирною, з куркою та грибами. Солодкі можна приготувати з вишнями чи яблуками.

Сирна піца — точно буде хітом продажів на ярмарку. Її також нескладно приготувати.

Сосиски в тісті — покроковий рецепт приготування. Одна з небагатьох солоних страв, яка може бути цікавою всім дітям.

Безе (кольорове) — якщо зробити безе кольоровим, дітям це дуже сподобається!

Бельгійські вафлі — варіант, якщо в тебе є вафельниця та трохи вільного часу. Подавати вафлі на ярмарці ти можеш з шоколадом, карамеллю чи варенням.

Какао з маршмелоу — варити какао доведеться на місці, або ж принести з собою термос. Про смачні напої на ярмарках часто забувають, тому це буде класним варіантом.

Молочні коктейлі — добірка рецептів на різний смак. Ще одна ідея, який напій принести на шкільний ярмарок. Можна поекспериментувати з різним молоком — кокосовим, мигдальним чи банановим.

Багато з цих страв можна посипати цукровою пудрою. Але що робити, коли треба зовсім трошки? Ми розповідали, як зробити цукрову пудру самостійно.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!