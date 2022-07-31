Привычные блюда заиграют новыми красками: как приготовить соус песто от Джейми Оливера

Как бы не хотелось отправиться сейчас в гастротур югом Италии, но дома все же иногда бывает приятнее, даже если сирены не дают спать уже третью ночь подряд. Однако кое-что из итальянского отпуска может быть доступно даже дома — и это соус песто.

Известный английский шеф-повар Джейми Оливер хоть и знает немало изысканных рецептов, но всегда придумает, чем дополнить наскоро приготовленный ужин и превратить его в произведение искусства.

И даже простая яичница утром, салат из сезонных овощей или самые обычные макароны заиграют новыми красками благодаря традиционному соусу песто по рецепту Джейми Оливера. Стоит попробовать — и ты захочешь добавлять его едва ли не к каждому блюду.

Ингредиенты для приготовления песто от Джейми Оливера

кедровые орешки – 1 горсть

тертый сыр Пармезан – 1 хорошая горсть

базилик – 1 большой пучок

лимон – 1 штука

оливковое масло (extra virgin)

пол зубчика чеснока

Способ приготовления песто от Джейми Оливера

Прежде всего, необходимо очистить и раздавить чеснок, а затем смешать его с щепоткой соли. Джейми Оливер рекомендует делать это в специальной ступке и выбирать именно морскую соль. Затем нужно вымыть в холодной воде, крупно нарезать и добавить в чеснок базилик. Смесь должна напоминать пасту, для этого можно ее переложить в кухонный комбайн, если он есть дома. Далее добавляем к смеси совсем немного поджаренные кедровые орешки и снова нужно растолочь субстанцию ​​до состояния пасты. После этого можно добавлять половину пармезана, налить немного оливкового масла и размешать. Это поможет сделать соус более густой консистенции. Затем следует добавить вторую часть сыра, приправить солью и черным перцем. Чтобы урегулировать идеальный для себя вкус, можно поочередно небольшими порциями добавлять сыр и оливковое масло. В конце можно добавить сок лимона, чтобы придать твоему песто более пикантный вкус, но это не обязательно.

А если ты стремишься приготовить весь ужин по всем традициям итальянской кухни, то не помешает и вкусный десерт. Читай рецепт тирамису от Лизы Глинской.

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