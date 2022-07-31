Привычные блюда заиграют новыми красками: как приготовить соус песто от Джейми Оливера

Как бы не хотелось отправиться сейчас в гастротур югом Италии, но дома все же иногда бывает приятнее, даже если сирены не дают спать уже третью ночь подряд. Однако кое-что из итальянского отпуска может быть доступно даже дома — и это соус песто.
Известный английский шеф-повар Джейми Оливер хоть и знает немало изысканных рецептов, но всегда придумает, чем дополнить наскоро приготовленный ужин и превратить его в произведение искусства.
И даже простая яичница утром, салат из сезонных овощей или самые обычные макароны заиграют новыми красками благодаря традиционному соусу песто по рецепту Джейми Оливера. Стоит попробовать — и ты захочешь добавлять его едва ли не к каждому блюду.
А если ты стремишься приготовить весь ужин по всем традициям итальянской кухни, то не помешает и вкусный десерт. Читай рецепт тирамису от Лизы Глинской.
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