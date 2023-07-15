Удивляй простотой! Какие блюда приготовить на день рождение летом

Лето, наверное, самая лучшая пора года для празднований. Ведь все мероприятия можно проводить на свежем воздухе, возле речки, на базах отдыха, в лесу или других местах. Также летом много овощей и фруктов, с которых можно приготовить различные блюда.

Но несмотря на это, многие виновники торжества ломают голову над тем, что приготовить. Чем накормит гостей, чтобы было сытно, вкусно и всем хватило? Но при этом не хочется в жару стоять у плиты весь день.

Мы расскажем, какие блюда можно приготовить на день рождение летом.

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Закуски

Начнем с легких закусок. Прежде всего надо подготовить нарезку: мясную, сырную, овощей, фруктов.

Отличной закуской будут тарталетки и рулет с лаваша. Начинкой могут быть как красная рыба с крем-сыром, так и курица с грибами, фета с помидорами и т.д. Есть разные варианты, чем наполнить тарталетки. Все зависит от твоего вкуса и фантазии. Кстати, чтобы было легче, тарталетки можно купить уже готовые.

Начинкой для рулетов из лаваша могут стать красная рыба, крабовые палочки, курица, грибы и сыр, овощи и многое другое. Также можно приготовить рулеты с кабачков и баклажанов.

Советуем попробовать лаваш с овощами и сыром на гриле. Для этого надо лаваш нарезать ровными квадратиками, смазать соусом на свой вкус, положить порезанный кольцами помидор и несколько натертых видов сыра. Завернуть квадратики и обжарить на гриле, така горячая закуска многим придется по душе. Если нет гриля, можно сделать это на сковородке.

Также на больших и маленьких вечеринках любят “шпажки”. На специальную длинную шпажку можно нанизать оливки, сыр, овощи, колбасу, фрукты и много друге. Главное — удачно подобрать сочетание. Вкусно, удобно и просто.

Салаты

Надо сделать несколько видов салатов. Но не забывай, что на улице лето, солнце и жара. Следует избегать жирных салатов с майонезом. Лучше отдать предпочтение легким салатам из овощей, например Греческому. Этот салат любят многие. Также попробуй удивить гостей салатом с сезонными продуктами. Приготовь салат с клубникой.

Основные блюда

Лето — сезон молодой картошки. Если твои гости ее любят, можно приготовить это блюдо на гарнир. Если вы отдыхаете компанией на природе, можно приготовить мясо или рыбу на огне, если дома — в духовке.

Дессерты

На сладкий стол нужно обязательно поставить фрукты и ягоды, это же лето! Куда без них? Естественно, у именинника(-цы) будет торт или кексики, ведь надо задуть свечи и загадать желание. Но хорошим и освежающим десертом в жару будет желе и мороженое. Если у тебя будет возможность хранить их в холодильнике. Также мороженое можно сделать дома, оно будет намного вкуснее и полезнее.

Дополнением меню должны стать напитки. Летом хорошо освежает прохладный лимонад. Ранее мы рассказывали, как приготовить лимонад с базиликом и мятой.

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