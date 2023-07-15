Дивуй простотою! Які страви приготувати на день народження влітку

Літо, напевно, найкраща пора року для святкувань. Адже всі заходи можна проводити на свіжому повітрі, біля річки, на базах відпочинку, у лісі чи в інших місцях. Також влітку багато овочів та фруктів, з яких можна приготувати різноманітні страви.

Але попри це багато винуватців урочистостей морочать голову над тим, що приготувати. Чим нагодувати гостей, щоб було ситно, смачно та всім вистачило? Але при цьому не хочеться у спеку стояти біля плити весь день.

Ми розповімо, які страви можна приготувати на день народження влітку.

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Закуски

Почнемо із легких закусок. Насамперед треба підготувати нарізку: м’ясну, сирну, овочів, фруктів.

Відмінною закускою будуть тарталетки та рулет із лаваша. Начинкою можуть бути як червона риба з крем-сиром, так і курка з грибами, фета з помідорами тощо. Є різні варіанти, чим заповнити тарталетки. Все залежить від твого смаку та фантазії. До речі, щоб було легше, тарталетки можна купити вже готові.

Начинкою для рулетів з лаваша можуть стати червона риба, крабові палички, курка, гриби та сир, овочі та багато іншого. Також можна приготувати рулети з кабачків та баклажанів.

Радимо спробувати лаваш з овочами та сиром на грилі. Для цього треба лаваш нарізати рівними квадратиками, змастити соусом на свій смак, покласти нарізаний кільцями помідор та кілька натертих видів сиру. Загорнути квадратики й обсмажити на грилі, така гаряча закуска багатьом припаде до душі. Якщо немає гриля, можна зробити це на сковорідці.

Також на великих та маленьких вечірках люблять “шпажки”. На спеціальну довгу шпажку можна нанизати оливки, сир, овочі, ковбасу, фрукти та багато іншого. Головне — вдало підібрати поєднання. Смачно, зручно та просто.

Салати

Потрібно зробити кілька видів салатів. Але не забувай, що на вулиці літо, сонце та спека. Варто уникати жирних салатів із майонезом. Краще віддати перевагу легким салатам з овочів, наприклад Грецькому. Цей салат люблять багато людей. Також спробуй здивувати гостей салатом із сезонними продуктами. Приготуй салат із полуницею.

Основні страви

Літо — сезон молодої картоплі. Якщо твої гості люблять її, можна приготувати цю страву на гарнір. Якщо ви відпочиваєте компанією на природі, можна приготувати м’ясо чи рибу на вогні, якщо вдома — у духовці.

Десерти

На солодкий стіл потрібно обов’язково поставити фрукти та ягоди, це ж літо! Куди ж без них? Звісно, в іменинника(-ці) буде торт або кексики, адже треба задути свічки та загадати бажання. Але хорошим десертом, який освіжає, у спеку буде желе та морозиво. Якщо у тебе буде можливість зберігати їх у холодильнику. Також морозиво можна зробити вдома, воно буде набагато смачнішим і кориснішим.

Доповненням меню мають стати напої. Влітку добре освіжає прохолодний лимонад. Раніше ми розповідали, як приготувати лимонад з базиліком та м’ятою.

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