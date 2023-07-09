Еда и рецепты

Ароматные и пышные! Как приготовить пирожки с вишней — пошаговый рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 июля 2023, 08:00
Пиріжки з вишнею: рецепт приготування покроково
Фото: Pexels

Больше новостей
Карта бойових дій в Україні 09.07.2023 онлайн
Успехи ВСУ в Запорожской области и безрезультатные атаки россиян: карта боевых действий в Украине 9 июля в режиме онлайн
зрада
Измена или эмоциональная разрядка? Почему твой партнер все еще сидит на Tinder
Юрій Капустяк
Потерял друга, но продолжил его дело: история Юрия Капустяка, который после гибели Да Винчи стал командиром его подразделения
Російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня 2023: є загиблі та поранені
Убили девять человек. Российские оккупанты обстреляли Лиман 8 июля из реактивных систем залпового огня
Смотреть больше

Материалы по теме

Тісто
Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт
биті огірки
Страва з азійськими нотками: простий рецепт битих огірків від Тетяни Літвінової
биті огірки
Блюдо с азиатскими нотками: простой рецепт битых огурцов от Татьяны Литвиновой
Їжа
Что делать, если переел(-а), и как не допускать переедания — рекомендации нутрициолога

Видео
Карта бойових дій в Україні 09.07.2023 онлайн

Успехи ВСУ в Запорожской области и безрезультатные атаки россиян: карта боевых действий в Украине 9 июля в режиме онлайн
0:03:49
Бункер
Защитит от 98% возможных проблем! Как мужчина в Киевской области построил собственный бункер
0:05:11
Скандинавська ходьба
Скандинавская ходьба помогает военным не только научиться ходить на протезах, но и позволяет вернуться на фронт
0:03:45
Зройноване село Бузова
Россияне расстреляли их дома из танков. Как приходит в себя село Бузовая в Киевской области
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Наконец-то домой! Командиры полка Азов возвращаются из Турции — что об этом известно
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Всё, как он любил. Сегодня в Киеве проходит фестиваль памяти Романа Ратушного
0:04:55
recovery
Продовжував бій попри уламок в руці — як проходить реабілітація героя в Recovery
0:04:55
recovery
Продолжал бой, несмотря на обломок в руке — как проходит реабилитация героя в Recovery
Больше видео
Ароматные и пышные! Как приготовить пирожки с вишней — пошаговый рецепт
Читать дальше
Подкормка кабачков в открытом грунте: эффективные удобрения и методы
Молочниця - причини та лікування вагінального кандидозу
Читать дальше
Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь