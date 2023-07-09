Ароматные и пышные! Как приготовить пирожки с вишней — пошаговый рецепт

У сезон вишень потрібно приготувати якомога більше страв з цією ягодою, щоб насолодитися її смаком. А що асоціюється в нас із вишнями та дитинством? Звичайно ж пиріжки! Читай у нашому матеріалі, як приготувати пиріжки з вишнею — покроковий рецепт.
Приготувати пиріжки тільки здається, що складно. Насправді це дуже приємний процес. А ще аромат вишень та випічки наповнить твоє житло.
Пиріжки з вишнями готуються довго і потребують багацько інгредієнтів, але результат цього завжди вартує. Ми поділимося з тобою простим рецептом, і твої пиріжки вийдуть дуже пухкими та ароматними.
Найкраще підготувати вишні заздалегідь — їх потрібно перебрати, добре промити, почистити від кісточок.
Знадобиться
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Головний секрет у випіканні пиріжків з вишнями — щоб не розтікся сік. Для цього вишні змішують з цукром та крохмалем.
Приготування
Раніше ми розповідали про рецепт лінивих пиріжків на сковорідці.
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