Ароматні та пухкі! Як приготувати пиріжки з вишнею — покроковий рецепт

У сезон вишень потрібно приготувати якомога більше страв з цією ягодою, щоб насолодитися її смаком. А що асоціюється в нас із вишнями та дитинством? Звичайно ж пиріжки! Читай у нашому матеріалі, як приготувати пиріжки з вишнею — покроковий рецепт.

Пиріжки з вишнею: рецепт приготування покроково

Приготувати пиріжки тільки здається, що складно. Насправді це дуже приємний процес. А ще аромат вишень та випічки наповнить твоє житло.

Пиріжки з вишнями готуються довго і потребують багацько інгредієнтів, але результат цього завжди вартує. Ми поділимося з тобою простим рецептом, і твої пиріжки вийдуть дуже пухкими та ароматними.

Зараз також дивляться

Найкраще підготувати вишні заздалегідь — їх потрібно перебрати, добре промити, почистити від кісточок.

Знадобиться

Борошно — 600 г

Молоко — 220 мл

Яйця — 2 шт.

Ряжанка — 100 мл

Вершкове масло — 50 г

Цукор чи цукрова пудра — 220 г

Сухі дріжджі — 1 ч.л.

Вишні — 500 г

Кукурудзяний крохмаль — 35 г

Сіль — дрібка

Головний секрет у випіканні пиріжків з вишнями — щоб не розтікся сік. Для цього вишні змішують з цукром та крохмалем.

Приготування

Просій борошно у велику миску. Яйця, молоко та вершкове масло дістань з холодильника та постав за кімнатної температури. 200 мл теплого молока змішай зі столовою ложкою цукру чи цукрової пудри, додай дріжджі та 150 г борошна. Опара має стояти в теплому місці 20-25 хвилин. Можна увімкнути духовку на 35°C без світла на режим конвекції. В іншій мисці з’єднай м’яке вершкове масло, яйця, ряжанку, дрібку солі та 75 г цукру. До опари додай суміш з масла, яєць та ряжанки. Добре розмішай великим вінчиком. Додавай борошно порціями та замішуй еластичне тісто. Можна використовувати комбайн. Готове тісто накрий рушником та постав у тепле місце на годину. Вишні добре помий, перебери та прибери кісточки. Читай, як прибрати кісточки швидкими способами. Сік з вишень потрібно злити. У миску висип вишні, 120 г цукрової пудри чи цукру, додай кукурудзяний крохмаль. Розділи тісто на однакові кульки. Їх вийде 20-25. Сформуй коржики, столовою ложкою викладай начинку. Заліплюй пиріжки та розкладай на деко, застелене пергаментом. Розігрій духовку до 180°C, змасти пиріжки залишками молока. Запікай пиріжки з вишнями 20 хвилин. Готово!

Раніше ми розповідали про рецепт лінивих пиріжків на сковорідці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!