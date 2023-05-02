Время дня влияет на результат? Как получить максимальную пользу от тренировок

Современные ученые предполагают, что на качество тренировок может повлиять настройка режима в соответствии с биологическими часами. А также они считают, что короткие и интенсивные тренировки являются ключом к успеху. Читай в нашем материале, как получить максимальную пользу от тренировок — исследование.

Как получить максимальную пользу от тренировок — исследование

Результатами исследования поделилось издание The Guardian. Наука видит в хроноактивности больше пользы, чем в частых интенсивных тренировках. Согласно этому принципу важно не то, что мы делаем, а когда именно мы тренируемся.

Двигаться полезно в любое время суток, но если ты хочешь достичь эффективного результата после тренировок, следует учитывать биоритмы. Ведь они постоянно меняются и влияют на наш организм ростом или убыванием гормонов в течение дня, образованием химических веществ и другим.

Поэтому ты можешь меньше тратить времени в спортзале и достигать большего, если правильно подстроишь занятия под биоритмы. Исследование, опубликованное Европейским журналом профилактической кардиологии, указывает на то, что оптимальным временем для спорта есть между 08:00-11:00.

Спорт в это время является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Ученые наблюдали почти за 90 тыс. человек от 42 до 76 лет. Они изучали их сердечные ритмы в течение шести лет и удивили результатам.

Независимо от личных показателей, утреннее время является наиболее удачным для тренировок, как для “сов”, так и для “жаворонков”. Особенно полезны утренние занятия для женщин.

Участницы исследования, которые занимались с 08:00 по 11:00, сжигали больше жира во время тренировок, чем те, которые занимались в другое время дня.

Оптимальное время спорта для мужчин

Кроме лучших показателей похудения снижалось и артериальное давление. Относительно мужчин и людей, с диабетом второго типа, результаты другие. Во время занятий в другое время дня у них снижался уровень холестерина, давление, чувство усталости и жира в теле.

В длительных занятиях потребности больше нет, ведь исследования указывают и на то, что кратковременные занятия 10-15 минут несколько раз в неделю действуют так же, как и час занятия в спортзале.

Для людей с диабетом или преддиабетом следует рассмотреть обеденные короткие тренировки. Кстати, что такое преддиабет — мы рассказывали раньше.

Наиболее вредным временем для занятия спортом является период между 24:00-06:00. Во время таких занятий повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Биоритмы устроены так, что ночью тело отдыхает, поэтому оно точно не поблагодарит за пробежку или прыжки на скакалке.

Для растяжки оптимальным временем есть вечер. Наши мышцы достигают пика гибкости в 19:00. Вечером растяжка уменьшает напряжение и расслабляет тело перед сном.

Если ты хочешь просыпаться позже, тренируйся между 19:00 и 22:00. Если хочешь перевести биологические часы на более раннее время, занимайся в 07:00 или 13:00-16:00.

Попробуй такую хроноактивность на выходных. Начать можно с легкой растяжки, пробежки, быстрого шага или катания на велосипеде.

Раньше мы рассказывали, как питаться, чтобы улучшить эффект от тренировок.

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