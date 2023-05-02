Година дня впливає на результат? Як отримати максимальну користь від тренувань

Сучасні науковці припускають, що на якість тренувань може вплинути налаштування режиму відповідно до біологічного годинника. А також вони вважають, що короткі та інтенсивні тренування є ключем до успіху. Читай у нашому матеріалі, як отримати максимальну користь від тренувань — дослідження.

Як отримати максимальну користь від тренувань — дослідження

Результатами дослідження поділилося видання The Guardian. Наука вбачає у хроноактивності більше користі, ніж в частих інтенсивних тренуваннях. За цим принципом важливо не те, що ми робимо, а коли саме ми тренуємося.

Рухатися корисно в будь-який час доби, але якщо ти хочеш досягнути ефективного результату після тренувань, слід зважати на біоритми. Адже вони постійно змінюються та впливають на наш організм зростанням чи спаданням гормонів протягом дня, утворенням хімічних речовин тощо.

Тому ти можеш менше витрачати часу в спортзалі та досягати більшого, якщо правильно підлаштуєш заняття під біоритми. Дослідження, опубліковане Європейським журналом профілактичної кардіології, вказує на те, що оптимальним часом для спорту є період між 08:00-11:00.

Спорт у цей час є профілактикою серцево-судинних захворювань та інсульту. Науковці спостерігали за майже 90 тис. людей від 42 до 76 років. Вони вивчали їхні серцеві ритми протягом шести років та здивували результатами.

Незалежно особистих показників, ранковий час є найбільш вдалим для тренувань, як для “сов”, так і для “жайворонків”. Особливо корисні ранкові заняття для жінок.

Учасниці дослідження, які займалися в час 08:00-11:00, спалювали більше жиру під час тренувань, ніж ті, що займалися в іншу годину дня.

Оптимальний час спорту для чоловіків

Окрім кращих показників схуднення, знижувався і артеріальний тиск. Щодо чоловіків та людей, які мають діабет другого типу, результати інші. Під час занять в інші години дня у них знижувався рівень холестерину, тиск, відчуття втоми та жиру в тілі.

У тривалих заняттях потреби більше немає, адже дослідження вказують і на те, що короткотривалі заняття 10-15 хвилин кілька разів на тиждень діють так само як і години в спортзалі.

Для людей з діабетом або переддіабетом варто розглянути обідні короткі тренування. До речі, що таке переддіабет — ми розповідали раніше.

Найбільш шкідливими є заняття спортом в період між 24:00-06:00. Під час таких занять підвищується ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Біоритми влаштовані так, що вночі тіло відпочиває, тому воно точно не подякує за пробіжку чи стрибки на скакалці.

Для розтяжки оптимальним часом є вечір. Наші м’язи досягають піку гнучкості о 19:00. Розтягування ввечері зменшує напругу та розслаблює тіло перед сном.

Якщо ти хочеш прокидатися пізніше, тренуйся між 19:00 і 22:00. Якщо хочеш перевести біологічний годинник на більш ранній час, займайся о 07:00 чи 13:00-16:00.

Спробуй таку хроноактивність під час вихідних. Розпочати можна з легкого розтягування, пробіжки, швидкого крокування чи катання на велосипеді.

Раніше ми розповідали, як харчуватися, щоб покращити ефект від тренувань.

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