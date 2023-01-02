Витамины, чай, прогулка — как улучшить самочувствие после употребления алкоголя

Пока еще продолжаются новогодние праздники, у тебя могут оставаться игристые вина, обычные вина и другие крепкие алкогольные напитки. Иногда бывает так, что даже от одного бокала игристого вина может ухудшиться самочувствие.
Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как улучшить свое состояние после алкогольного опьянения.
— Выход из состояния, когда алкоголя бывает слишком много, это нагруженные фазы детоксикации заболевания, астения и гипоксия. Нормальная порция микроэлементов исчерпана.
Поэтому нужно ускорить детокс, усилить проход энергии в клетках, — подчеркивает она.
Поэтому нужно ускорить детокс, усилить проход энергии в клетках, — подчеркивает она.
Чтобы ускорить детоксикацию, Голобородько советует употреблять несколько веществ, например Ацетилцистеин 400-600 мг дважды в день.
Также может помочь аминокислота Цитрулин. Она медленно распадается на орнитин и аргинин, выводит токсический аммиак, начинает исправлять ацидоз и создавать условия для того, чтобы образовался оксид азота — важный антиоксидант.
А янтарная кислота отвечает за энергию и митохондрии. Кроме этого, нутрициолог советует ресвератрол или L-карнитин, Q10, альфа-липоевую кислоту.
Помочь улучшить самочувствие после употребления алкоголя может витамин С, можно есть больше шиповника или пить чай из гибискуса. Также следует соблюдать водный баланс, пить больше минеральной воды или с электролитами. Одноразово можно употребить комплекс витаминов В. Также нужно проводить время на свежем воздухе — прогуляться минимум 20 минут.
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