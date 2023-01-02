Витамины, чай, прогулка — как улучшить самочувствие после употребления алкоголя

Пока еще продолжаются новогодние праздники, у тебя могут оставаться игристые вина, обычные вина и другие крепкие алкогольные напитки. Иногда бывает так, что даже от одного бокала игристого вина может ухудшиться самочувствие.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как улучшить свое состояние после алкогольного опьянения.

Как улучшить самочувствие после употребления алкоголя

— Выход из состояния, когда алкоголя бывает слишком много, это нагруженные фазы детоксикации заболевания, астения и гипоксия. Нормальная порция микроэлементов исчерпана.

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Поэтому нужно ускорить детокс, усилить проход энергии в клетках, — подчеркивает она.

Чтобы ускорить детоксикацию, Голобородько советует употреблять несколько веществ, например Ацетилцистеин 400-600 мг дважды в день.

Также может помочь аминокислота Цитрулин. Она медленно распадается на орнитин и аргинин, выводит токсический аммиак, начинает исправлять ацидоз и создавать условия для того, чтобы образовался оксид азота — важный антиоксидант.

А янтарная кислота отвечает за энергию и митохондрии. Кроме этого, нутрициолог советует ресвератрол или L-карнитин, Q10, альфа-липоевую кислоту.

Помочь улучшить самочувствие после употребления алкоголя может витамин С, можно есть больше шиповника или пить чай из гибискуса. Также следует соблюдать водный баланс, пить больше минеральной воды или с электролитами. Одноразово можно употребить комплекс витаминов В. Также нужно проводить время на свежем воздухе — прогуляться минимум 20 минут.

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