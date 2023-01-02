Вітаміни, чай, прогулянка — як покращити самопочуття після вживання алкоголю

Поки ще тривають новорічні свята, у тебе можуть залишатися ігристі та звичайні вина й інші алкогольні напої. Інколи буває так, що навіть від одного келиха ігристого вина може погіршитися самопочуття.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як покращити свій стан після алкогольного сп’яніння.
— Вихід зі стану, коли алкоголю буває забагато, це навантажені фази детоксикації захворювання, астенія та гіпоксія. Нормальна порція мікроелементів вичерпана.
Тому треба прискорити детокс, посилити прохід енергії в клітинах, — підкреслює вона.
Тому треба прискорити детокс, посилити прохід енергії в клітинах, — підкреслює вона.
Щоб прискорити детоксикацію, Голобородько радить вживати кілька речовин, наприклад, Ацетилцистеїн 400-600 мг двічі на день.
Також може допомогти амінокислота Цитрулін. Вона повільно розпадається на орнітин та аргінін, виводить токсичний аміак, починає виправляти ацидоз та створювати умови для утворення оксиду азоту — важливого антиоксиданту.
А бурштинова кислота відповідає за енергію та мітохондрії. Крім цього, нутриціологиня радить ресвератрол чи L-карнітин, Q10, альфа-ліпоєву кислоту.
Допомогти покращити самопочуття після вживання алкоголю може вітамін С, бажано пити більше шипшини або чаю з гібіскусу. Також слід дотримуватися водного балансу, пити більше води
Допомогти покращити самопочуття після вживання алкоголю може вітамін С, бажано пити більше шипшини або чаю з гібіскусу. Також слід дотримуватися водного балансу, пити більше води — мінеральної або з електролітами. Одноразово можна вжити комплекс вітамінів В. Також варто проводити час на свіжому повітрі — прогулятися мінімум 20 хвилин.
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