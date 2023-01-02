Вітаміни, чай, прогулянка — як покращити самопочуття після вживання алкоголю

Поки ще тривають новорічні свята, у тебе можуть залишатися ігристі та звичайні вина й інші алкогольні напої. Інколи буває так, що навіть від одного келиха ігристого вина може погіршитися самопочуття.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як покращити свій стан після алкогольного сп’яніння.

Як покращити самопочуття після вживання алкоголю

— Вихід зі стану, коли алкоголю буває забагато, це навантажені фази детоксикації захворювання, астенія та гіпоксія. Нормальна порція мікроелементів вичерпана.

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Тому треба прискорити детокс, посилити прохід енергії в клітинах, — підкреслює вона.

Щоб прискорити детоксикацію, Голобородько радить вживати кілька речовин, наприклад, Ацетилцистеїн 400-600 мг двічі на день.

Також може допомогти амінокислота Цитрулін. Вона повільно розпадається на орнітин та аргінін, виводить токсичний аміак, починає виправляти ацидоз та створювати умови для утворення оксиду азоту — важливого антиоксиданту.

А бурштинова кислота відповідає за енергію та мітохондрії. Крім цього, нутриціологиня радить ресвератрол чи L-карнітин, Q10, альфа-ліпоєву кислоту.

Допомогти покращити самопочуття після вживання алкоголю може вітамін С, бажано пити більше шипшини або чаю з гібіскусу. Також слід дотримуватися водного балансу, пити більше води

Допомогти покращити самопочуття після вживання алкоголю може вітамін С, бажано пити більше шипшини або чаю з гібіскусу. Також слід дотримуватися водного балансу, пити більше води — мінеральної або з електролітами. Одноразово можна вжити комплекс вітамінів В. Також варто проводити час на свіжому повітрі — прогулятися мінімум 20 хвилин.

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