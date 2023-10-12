Нужно ли удалять зубы мудрости: все за и против — объясняет врач

Зубами мудрости называют последние зубы, которые вырастают. Обычно они появляются в возрасте 15-25 лет, в начале взрослой жизни. Их часто удаляют после того, как они полностью вырастут.

Так как тема удаления зубов мудрости довольно обширная, на самые распространенные вопросы специально для сайта Вікна-Новини ответил стоматолог-хирург Денис Семенов.

Почему нужно удалять зубы мудрости: основные показания к процедуре

Хирург отмечает, что существуют следующие показания к процедуре.

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Глубокие формы кариеса. Так как расположение восьмерок часто делает их крайне неудобными для работы стоматолога, лечение зуба мудрости, серьезно пораженного кариозными полостями, невозможно. Задержка прорезывания зуба или его частичное прорезывание. При частичном прорезывании между зубом и десной скапливается налет и остатки пищи, в такой среде активно размножаются бактерии, что приводит к постепенному разрушению зуба. Неправильное (лежачее) положение зуба. Если восьмерка растет в сторону соседнего зуба, она будет создавать давление на него, тогда зуб становится подвижным и начинается его разрушение, рост же в противоположную сторону создает риск травматизации тканей щеки. Заболевание зуба, которое требует лечение каналов (пульпит, периодонтит). Зачастую корни восьмерок имеют закругленную форму, поэтому лечение каналов в их корнях невозможно. Ортодонтические показания. Восьмые зубы влияют на положение всех зубов в зубном ряду, им не хватает места, поэтому при брекетах нередко назначается операция по удалению зуба мудрости.

Каковы основные причины обязательного удаления зубов мудрости?

Основными причинами удаления зубов мудрости являются: боли в зубе, перикоронорит (начальная форма воспаления слизистой оболочки вокруг прорезывающегося зуба) от зуба мудрости из-за его неправильного расположения или невозможности прорезывания из-за отсутствия места в зубном ряду, по ортодонтическим показаниям (когда зубы мудрости мешают ортодонтическому лечению).

Опасно ли удалять зубы мудрости, и какие могут быть последствия?

Удаление зубов мудрости — зачастую плановая, безопасная операция. Но вот послеоперационный период (после удаления зубов в первые 3-е суток) пациент чувствует отек, затрудненное открывание рта, болезненное глотание в течении 3-х дней. Эти симптомы будут напоминать о себе в течении 7-10 дней. После этого периода все пройдет.

Как проходит процедура удаления зубов мудрости, и как к ней подготовиться?

По словам врача, данная операция может проходить под местным обезболиванием или под седацией (погружение пациента в состояние физического и эмоционального расслабления или даже сна, прим.Ред.). За раз можно удалить все 4 зуба мудрости под седацией.

Это довольно комфортно, так как он не видит всего процесса, отсутствует эффект присутствия в операционной.

Таким образом за один прием можно убрать все зубы мудрости и забыть об этой проблеме, не растягивая на 2 приема.

Что делать пациенту после процедуры удаления?

После операции врач рекомендует проводить противовоспалительную терапию. Также нужно придерживаться щадящей диеты, нельзя посещать спортзалы и сауны в течении 2-3 недель.

Когда зубы мудрости лучше не удалять?

По словам хирурга, делать этого не стоит, когда есть активная фаза воспаления при перикоронарите или других воспалительных проявлениях. Тогда сначала проводят противовоспалительную терапию и только потом зуб удаляют. Или же когда зуб мудрости стоит в зубном ряду и выполняет свою функцию.

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