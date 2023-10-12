Нужно ли удалять зубы мудрости: все за и против — объясняет врач

Зубами мудрости называют последние зубы, которые вырастают. Обычно они появляются в возрасте 15-25 лет, в начале взрослой жизни. Их часто удаляют после того, как они полностью вырастут.
Так как тема удаления зубов мудрости довольно обширная, на самые распространенные вопросы специально для сайта Вікна-Новини ответил стоматолог-хирург Денис Семенов.
Хирург отмечает, что существуют следующие показания к процедуре.
Основными причинами удаления зубов мудрости являются: боли в зубе, перикоронорит (начальная форма воспаления слизистой оболочки вокруг прорезывающегося зуба) от зуба мудрости из-за его неправильного расположения или невозможности прорезывания из-за отсутствия места в зубном ряду, по ортодонтическим показаниям (когда зубы мудрости мешают ортодонтическому лечению).
Удаление зубов мудрости — зачастую плановая, безопасная операция. Но вот послеоперационный период (после удаления зубов в первые 3-е суток) пациент чувствует отек, затрудненное открывание рта, болезненное глотание в течении 3-х дней. Эти симптомы будут напоминать о себе в течении 7-10 дней. После этого периода все пройдет.
По словам врача, данная операция может проходить под местным обезболиванием или под седацией (погружение пациента в состояние физического и эмоционального расслабления или даже сна, прим.Ред.). За раз можно удалить все 4 зуба мудрости под седацией.
Это довольно комфортно, так как он не видит всего процесса, отсутствует эффект присутствия в операционной.
Это довольно комфортно, так как он не видит всего процесса, отсутствует эффект присутствия в операционной.
Таким образом за один прием можно убрать все зубы мудрости и забыть об этой проблеме, не растягивая на 2 приема.
После операции врач рекомендует проводить противовоспалительную терапию. Также нужно придерживаться щадящей диеты, нельзя посещать спортзалы и сауны в течении 2-3 недель.
По словам хирурга, делать этого не стоит, когда есть активная фаза воспаления при перикоронарите или других воспалительных проявлениях. Тогда сначала проводят противовоспалительную терапию и только потом зуб удаляют. Или же когда зуб мудрости стоит в зубном ряду и выполняет свою функцию.
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